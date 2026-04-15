Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Департамент предпринимательства мэрии Новосибирска определил потенциальных инвесторов для обустройства конечных остановочных пунктов на маршрутах общественного транспорта в городе. Об этом начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. О каких компаниях идет речь он не уточнил.

— Сейчас департамент готовит проект инвестиционного договора, в котором предусматривается формирование соответствующей инфраструктуры. Пилотный проект планируется реализовать на улицах Никитина и Учительской. Проект проходит согласование с «Горэлектротранспортом», — уточнил чиновник.

В функции инвестора будет входить обустройство и содержание остановочных платформ, уборка территории.

Он также отметил, что в рамках реализации программы по обустройству конечных остановочных пунктов, с учётом замечаний, выявленных Контрольно-счётной палатой Новосибирска, был проведён ряд мероприятий.

— Проведена общая сезонная инвентаризация по всем конечным остановочным пунктам, определён перечень первоочередных мероприятий, которые необходимо выполнить для того, чтобы привести их в соответствие. Сейчас актуализируется формат обустройства для обеспечения приоритетности исполнения задач, связанных с безопасностью дорожного движения, поскольку мы находимся в достаточно ограниченных лимитах финансирования. Также проведён комплекс мероприятий для исключения повторения выявленных нарушений, — добавил Стефанов.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник уточнил, что на территории города находится 82 конечных остановочных пункта. Сейчас формируется список тех, которые нужно обустраивать, в том числе, с учетом развития маршрутной сети общественного транспорта.

— Есть определённые сложности с земельными участками для выполнения комплекса работ. Этот вопрос будет решаться в плановом порядке, — пояснил глава транспортного департамента мэрии.

Депутаты напомнили, что пять лет назад мэрия города пыталась запустить подобный проект, но условия его реализации были неподъемны для бизнеса. Как результат, ни один остановочный пункт не был передан предпринимателям.

— Давайте в этот раз всё-таки работать в диалоге. У мэрии есть своё мнение, но и у бизнеса тоже оно есть. Предпринимателей надо слышать и работать с ними более плотно, — предложили парламентарии.

Ход реализации проекта депутаты намерены рассмотреть на заседании транспортного комитета в мае.

Напомним, в 2025 году на конечных остановках наземного пассажирского транспорта «Александра Анцупова» (ул. Профилактическая, 20, к. 1), «Совхоз Левобережный» (переулок Рионский,21/1), «Северное кладбище» (ул. Новоуральская, 124) был уложен асфальт, обустроены тротуары, посадочные площадки, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и новые автопавильоны. В декабре мэрия установила первый теплый павильон с автономным туалетом для экипажей пассажирского транспорта на конечную остановку «Жилмассив Юго-Западный». В перспективе такие модули могут появиться на других конечных остановках маршрутов общественного транспорта.

Ещё три конечные остановки планируется обустроить в 2026 году: «Улица Тюленина» (ул. Кочубея, 4/1), «Южно-Чемской жилмассив» (ул. Петухова, 152/2), «ЖК Новомарусино» (ул. Андрея Болтнева).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет масштабная работа по обновлению остановочных павильонов. За два года в городе установлены 400 новых остановочных комплексов.