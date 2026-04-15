Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Пилотный проект власти намерены обкатать на двух локациях

Департамент предпринимательства мэрии Новосибирска определил потенциальных инвесторов для обустройства конечных остановочных пунктов на маршрутах общественного транспорта в городе. Об этом начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. О каких компаниях идет речь он не уточнил.

— Сейчас департамент готовит проект инвестиционного договора, в котором предусматривается формирование соответствующей инфраструктуры. Пилотный проект планируется реализовать на улицах Никитина и Учительской. Проект проходит согласование с «Горэлектротранспортом», — уточнил чиновник.

В функции инвестора будет входить обустройство и содержание остановочных платформ, уборка территории.

Он также отметил, что в рамках реализации программы по обустройству конечных остановочных пунктов, с учётом замечаний, выявленных Контрольно-счётной палатой Новосибирска, был проведён ряд мероприятий.

— Проведена общая сезонная инвентаризация по всем конечным остановочным пунктам, определён перечень первоочередных мероприятий, которые необходимо выполнить для того, чтобы привести их в соответствие. Сейчас актуализируется формат обустройства для обеспечения приоритетности исполнения задач, связанных с безопасностью дорожного движения, поскольку мы находимся в достаточно ограниченных лимитах финансирования. Также проведён комплекс мероприятий для исключения повторения выявленных нарушений, — добавил Стефанов.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник уточнил, что на территории города находится 82 конечных остановочных пункта. Сейчас формируется список тех, которые нужно обустраивать, в том числе, с учетом развития маршрутной сети общественного транспорта.

— Есть определённые сложности с земельными участками для выполнения комплекса работ. Этот вопрос будет решаться в плановом порядке, — пояснил глава транспортного департамента мэрии.

Депутаты напомнили, что пять лет назад мэрия города пыталась запустить подобный проект, но условия его реализации были неподъемны для бизнеса. Как результат, ни один остановочный пункт не был передан предпринимателям.

— Давайте в этот раз всё-таки работать в диалоге. У мэрии есть своё мнение, но и у бизнеса тоже оно есть. Предпринимателей надо слышать и работать с ними более плотно, — предложили парламентарии.

Ход реализации проекта депутаты намерены рассмотреть на заседании транспортного комитета в мае.

Напомним, в 2025 году на конечных остановках наземного пассажирского транспорта «Александра Анцупова» (ул. Профилактическая, 20, к. 1), «Совхоз Левобережный» (переулок Рионский,21/1), «Северное кладбище» (ул. Новоуральская, 124) был уложен асфальт, обустроены тротуары, посадочные площадки, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и новые автопавильоны. В декабре мэрия установила первый теплый павильон с автономным туалетом для экипажей пассажирского транспорта на конечную остановку «Жилмассив Юго-Западный». В перспективе такие модули могут появиться на других конечных остановках маршрутов общественного транспорта.

Ещё три конечные остановки планируется обустроить в 2026 году: «Улица Тюленина» (ул. Кочубея, 4/1), «Южно-Чемской жилмассив» (ул. Петухова, 152/2), «ЖК Новомарусино» (ул. Андрея Болтнева).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет масштабная работа по обновлению остановочных павильонов. За два года в городе установлены 400 новых остановочных комплексов. 

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

Новосибирцы поддержали создание мемориала и зоны отдыха на Линейной
Уроженка Сербии рассказала о том, что ей нравится в Сибири

«Живые» портреты предлагают устанавливать на улицах, в школах и музеях Новосибирска (видео)

Мир вокруг меняется с каждым днем все быстрее. То, что еще вчера казалось фантастикой — голосовые помощники на улицах, дополненная реальность в путеводителях, интерактивные экраны, отвечающие на вопросы, — сегодня стало привычной нормой для жителей мегаполисов по всему миру. Крупные города один за другим внедряют цифровые решения в туристическую, культурную и образовательную сферы. Лондон, Дубай, Шанхай, а в России — Москва, Казань, Санкт-Петербург и даже некоторые региональные центры уже активно используют «умные» стенды, виртуальных гидов и системы на базе искусственного интеллекта для привлечения посетителей и повышения качества услуг.

Например, Китай активно внедряет трехмерных помощников в виде анимации — это заметный шаг вперед в области цифрового взаимодействия. Однако даже Китай пока не сделал своих исторических личностей в формате «живых» диалоговых портретов. В России же такие решения уже существуют и успешно работают: отечественная технология позволяет говорить с Пушкиным, Менделеевым, Королевым и другими выдающимися соотечественниками как с живыми собеседниками. Об этом редакции Infopro54 рассказал директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев.

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Автор: Юлия Данилова

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке - поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

В Новосибирске штрафы за нарушения правил земельных работ увеличат в 10 раз

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска выступила с законодательной инициативой об увеличении штрафов за нарушения правил проведения земельных работ. На заседании постоянной комиссии новосибирского горсовета данная инициатива была поддержана. Законопроект будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.

В настоящее время ответственность для юридических лиц за нарушение порядка проведения земельных работ предусмотрена в размере от 20 до 30 тысяч рублей. При этом такие нарушения являются очень распространёнными: те, кто проводит разрытия, нарушают сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства.

В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Автор: Артем Рязанов

Работы на автомобильном мосте через реку Тулу в Кировском районе Новосибирска выполняются по плану и с соблюдением высокого качества. К 16 апреля строители установят три балки первого пролетного строения переправы, как сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска глава муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец.

— У нас сейчас реализуются два объекта: это автодорожный мост через реку Димитровку и мост через реку Тулу. И хочу довести до вас информацию, что на данный момент работы выполняются в соответствии со строгими условиями контракта, в срок, без нарушения качества, — рассказал Слепец.

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Автор: Оксана Мочалова

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

