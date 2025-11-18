Новосибирский автоэксперт рассказал о ситуации с топливом в регионе

За последний год бензин АИ-92 подорожал в Новосибирской области на 11,5%. Причем по данным Новосибирскстата, только за октябрь цены на моторное топливо в среднем изменились на +6,9%, в том числе на бензин автомобильный марок АИ-92 +7,6%, АИ-95 +7,3%, АИ-98 и выше +2,8%, дизельное топливо +2,3%.

Сейчас ситуация с поставками топлива стабилизировалась. Водители не сталкиваются с дефицитом на заправках. Однако, по словам руководителя новосибирского регионального представительства автовладельцев Вячеслава Ашуркова, цены на бензин в регионе продолжают расти.

Напомним, в октябре в Новосибирске с АЗС начало исчезать топливо АИ-92. На заправках «Прайм» сообщали, что это связано с прекращением поставок с нефтеперерабатывающих заводов. Проблемы были связаны с тем, что Газпромнефть отгружала топливо только крупным сетям, а мелкие оставались без бензина. Приходилось заправляться только у крупных игроков, из-за чего были большие очереди, пояснял Горсайту Ашурков.

В 2024 году бензин АИ-95 стоил 55,97 рублей за литр, а сейчас — 65,08. АИ-92 подорожал с 52 до 61,5 рублей за литр. АИ-98 год назад стоил 76,9 рублей, а теперь — 83,02.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожное предприятие мэрии закупает бензин на 2026 год по цене 69 рублей за литр.