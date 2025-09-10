Казарму военного училища в Новосибирске снесли после критики главы Минобороны

В Новосибирском высшем военном командном училище снесли старую казарму №6. В НВВКУ объявили о начале строительства новых казарм для курсантов.

— Ушла в историю казарма номер 6, казарма БОУПа, по информации на её месте за год будут возведены две новые пяти этажные казармы, деньги выделены, и работы уже начались, — сообщили в учебном заведении.

Напомним, в июне 2025 года ее раскритиковал министр обороны России Андрей Белоусов, который приезжал в НВВКУ. Он осматривал технику и оценил условия жизни курсантов.

По итогам визита Белоусов поручил оснастить училище современным оборудованием и техникой, включая квадроциклы и мотоциклы. Также он потребовал завершить работы на полигоне и отремонтировать казармы.

— Сейчас вот побывал в Новосибирском училище — это гордость наша вообще-то. А у нас основная часть курсантов этого училища живет в палатках при 35 градусных морозах, которые имеют место в Новосибирске. Вот до чего довели, вот наша система управления как работает. Материальная база ну в лучшем случае 20-летней давности. И без создания системы управления мы эту проблему не решим, — позже заявил Белоусов на экспертном совете.

Он подчеркнул, что в рамках проекта «Военное образование на службе Отечеству» планируется адаптировать военное образование к современным реалиям боевых действий, улучшить материально-техническую базу военных вузов и создать условия для непрерывного обучения офицеров.

В июле депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов со ссылкой на врио главнокомандующего сухопутными войсками России Александра Матовникова. сообщал, что в НВВКУ планируют построить две казармы, каждая из которых рассчитана на 600 человек.

Новосибирское высшее военное командное училище имени Жукова, основанное в 1967 году, является ведущим учебным заведением Минобороны России. За годы работы подготовило более 21 тысячи офицеров, включая 50 генералов. 68 выпускников и один военнослужащий удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России. Училище предлагает специальности по глубинной и войсковой разведке, мотострелковым подразделениям и военно-политической работе.

