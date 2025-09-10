В Новосибирске создали «вегетарианский» фермент для производства сыров

В Новосибирске запустили биотехнологический стартап, который специализируется на производстве химозина — фермента, нужного для изготовления сыра. Над этим проектом работают ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) и сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Традиционно фермент получают из желудков телят или закупают за границей. Сибирские исследователи предложили новый, более этичный и технологический способ — производство химозина с помощью генно-модифицированных дрожжей.

— Мы внедрили синтетический ген, отвечающий за выработку фермента, в специальный штамм дрожжей. В результате можно получить химозин без участия животных и в необходимых промышленных объемах, — приводит слова разработчиков пресс-служба НГУ.

Валерия Мелешенко, инициатор проекта, уже получила первый рабочий штамм и готовится к следующему этапу — тестированию в условиях сыродельного производства. Испытания пройдут в Научно-исследовательском институте сыроделия в Барнауле, который входит в структуру Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА).

Фонд содействия инновациям поддержал проект, выделив на эти цели грант в размере миллиона рублей.

Эксперты считают, что внедрение отечественного биофермента в производство значительно снизит себестоимость продукции, уменьшит зависимость предприятий от импорта и ускорит переход к устойчивым и гуманным технологиям в пищевой отрасли.

Сами участники рынка относятся к разработке ученых настороженно.

— Сыр будет содержать генно-модифицированный продукт. Это плохо. Неизвестно, что произойдет с человеком, который будет его употреблять, в дальнейших поколениях, — отметил в разговоре с корреспондентом Infopro54 Станислав Даниличев, генеральный директор ООО «Маслосыркомбинат Чулымский».

Он сообщил, что перерабатывающие предприятия сегодня уделают большое внимание контролю за содержанием ГМО в продуктах. К примеру, его компании недавно пришлось отправлять на экспертизу в лабораторию фундук, поставленный из Белоруссии, чтобы подтвердить, что он не содержит ГМО.

Напомним, по данным Минсельхоза области, за 2024 год в регионе произвели 3,8 тысяч тонн сыров. В области работает 18 предприятий – производителей сыров. Они выпускают, как молодые, так и выдержанные сыры (рассольные, мягкие, творожные, тянутые, с благородной плесенью, твёрдые, полутвёрдые мытые красным вином, полутвёрдые с мытой красной коркой, сверхтвёрдые) по традиционным и авторским рецептам.

