Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Новосибирцы заплатили за услуги почти 380 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Больше всего выросли расходы на медицину и коммуналку

Почти треть — за квартиру

На первом месте по объему расходов на услуги в Новосибирской области по итогам 2025 года ожидаемо оказалась коммуналка. В совокупности жители региона отдали за год предприятиям ЖКХ 61,4 млрд рублей, говорится сообщении Новосибирскстата. Для сравнения, в 2024 году — 53,2 млрд рублей. В расчете на душу населения платеж вырос с 19095 до 22030 рублей.  Напомним, тарифы ЖКХ в регионе в прошлом году выросли с 1 июля, а первые квитанции с новыми ценами пришли в начале августа.

К этим расходам можно добавлять оплату жилищных услуг (содержание и капремонт дома, управление многоквартирным домом, ремонт и эксплуатация лифтов, мусоропроводов). В 2025 году новосибирцы потратили на эти услуги 33 млрд, годом ранее — 27,2 млрд рублей. На душу населения расходы выросли с 9751 до 11957.

То есть в целом расходы на квартиру составили около 100 млрд рублей в общем объеме услуг населения региона.

Строительство и ремонт

На втором месте по общему количеству расходов бытовые услуги — почти 59 млрд, год назад — 50 млрд рублей. Платеж на душу населения за год вырос с 17911 до 21131 рублей.

Если посмотреть на ситуацию с бытовыми услугами в разрезе, то почти 24 млрд жители региона потратили на ремонт и строительство жилья, а также других построек. На втором месте расходы на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования — 10,8 млрд.

Медицина — в лидерах роста

На третьем — медицинские услуги за которые новосибирцы в 2025 году заплатили 49,6 млрд, годом ранее — 40,9 млрд. Средний годовой чек вырос с 14675 до 17808 рублей. В разрезе видов услуг в медицине произошел самый большой скачек. За год расходы на медобслуживание в регионе выросли на 9 млрд рублей.

Напомним, в области уже несколько лет подряд набирает популярность медицинский туризм.

Сэкономили на транспорте

Парадоксальная ситуация возникла на сегменте транспортных услуг. По данным Новосибирскстата, на транспорт новосибирцы в 2025 году потратили 43,6 млрд рублей, в 2024 году — 46,5 млрд. То есть расходы сократились. Средний платеж за год также снизился: с 16716 до 15640 рублей на человека.

При этом в 2025 году действовали повышенные тарифы на транспорт, в сравнении с 2024 годом. Напомним, в декабре 2024 года проезд подорожал сразу на 5 рублей. С другой стороны, в Новосибирске сократился пассажиропоток. Общественный транспорт города за 2025 год перевез 195,5 миллиона пассажиров, в 2024 году — 197,6 миллионов.

Участники рынка, опрошенные Infopro54, не исключили, что в регионе стало больше льготников, что также могло привести к сокращению общей суммы платежей за транспортные услуги.

— Сумма меньше, но по факту, новосибирцы, которые используют общественный транспорт и не имеют права на льготы, платят больше, вот такой парадокс получается, —констатировал собеседник редакции.

Напомним, доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70%.

Образование в плюсе

Расходы на телекоммуникационные услуги в 2025 году составили 37,6 млрд, годом ранее — 33,9 млрд рублей. Годовой платеж на душу населения за связь в регионе поднялся незначительно 12158 до 13499 рублей.

Расходы на образование выросли с 18,9 до 22,7 млрд рублей, а средний годовой чек — с 6793 до 8154. Стоит отметить, что по данным Новосибирскстата, по итогам 3 кварталов 2025 года больше всего прибыльных организаций в Новосибирске работали именно в сфере образования.

На туристские услуги в регионе было потрачено — 10.5 млрд, годом ранее — 8,7 млрд. Средний чек на человека вырос с 3152 до 3775 рублей. При этом, по оперативным данным Минэкономразвития области, за 11 месяцев 2025 года турпоток в регион составил 2,9 млн поездок.  Годом ранее — более 3,3 миллиона человек.

В среднем каждый житель области, по оценке, за 2025 год израсходовал на оплату услуг 136153 рубля, в 2024 году — 119341 рубль. В целом новосибирцы заплатили за услуги 380 млрд, годом ранее — 332 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции. В январе только кинотеатры региона собрали на показах более 300 млн рублей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : услуги рост цен Новосибирскстат

22
0
0
Предыдущая статья
Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года розничные продажи крепкого алкоголя на душу населения в возрасте 18+ в Новосибирской области составили 9,1 литр. По сравнению с 2024 годом, потребление таких напитков в регионе выросло на 1,2%. Среднее потребление по России составило 10,4 литра (-2,1%). Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Больше всего по стране просели продажи коньяка: с 1,2 до 1,1 литра на душу населения (-9,7%). На этом фоне прочие крепкие дистилляты (виски, ром, джин, бренди, текила, абсент и др.) выглядели более устойчиво и даже остались одной из немногих подкатегорий с положительной динамикой продаж. Их потребление сохранилось на уровне 1,3 литра на человека, показав символический рост (+1,2%), — констатировали в компании.

Читать полностью

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поступило предложение от ООО СЗ «Проект-С-41» (входит в группу «Самолет») о комплексном развитии территории по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе по инициативе правообладателя земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время указанное предложение находится в стадии согласования в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области от 26.06.2025 № 79-НПА «О Порядке заключения договора о комплексном развитии территории с правообладателем (правообладателями) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства Новосибирской области», — подчеркнули в департаменте.

Читать полностью

Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Министерство просвещения России намерено разработать список игр и игрушек для детских садов, которые будут способствовать развитию детей и соответствовать традиционным ценностям. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».

Министр уточнил, что власти намерены выработать системный подход к оснащению детских садов.

Читать полностью

Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске закрывается ледовый городок на Михайловской набережной. Об этом сообщила «Дирекция городских парков» в официальном канале в соцсетях.

— Вот и все... Друзья, спасибо Вам за то, что разделили с нами эту зиму! Мы надеемся, что каждый из Вас унёс в сердечке частичку зимнего волшебства,— говорится в сообщении.

Читать полностью

Свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году новосибирские семьи все чаще используют материнский капитал для обучения детей. Отделение Социального фонда России по Новосибирской области одобрило свыше 7,6 тысячи заявлений, где средства направлялись именно на образование. Это на 25% больше, чем в предыдущем году.

Материнский капитал можно использовать для оплаты обучения ребенка в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до университета. Это касается и дополнительного образования: курсов иностранных языков и вождения, кружков, секций, творческих мастер-классов и спортивных занятий. Важно, чтобы учебное заведение было государственным или частным, находилось в России и имело лицензию на образовательную деятельность.

Читать полностью

Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Автор: Юлия Данилова

На территории особой экономической зоны «Новосибирск» запущен в работу сверхсовременный вагоноремонтный комплекс. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона. Инициатором проекта является компания ООО «РемТерминал», которая стала официальным резидентом парка в январе 2026 года.

Сегодня запущена первая очередь проекта — создан участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ведётся строительство колёсно-роликового участка, которое будет закончено до конца 2026 года. В перспективе планируется постройка вагоноремонтного завода с возможностью изготовления собственного подвижного состава. Комплекс также планируется оснастить элементами «цифрового депо» и системами интеллектуального машинного зрения.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Новосибирцы заплатили за услуги почти 380 млрд рублей

Бизнес Общество

Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Финансы

Как биометрия защитит от мошенников

Бизнес Недвижимость

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Общество

Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Бизнес Общество

Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

Общество

Свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение

Бизнес

Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Медицина Общество

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Мировые и федеральные новости Общество

Регистр беременных распространяют по всей России

Город

Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Недвижимость

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

Мировые и федеральные новости Общество

В Новосибирске выросло количество производителей беспилотников

Бизнес

Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Общество

В Центральном районе Новосибирска из-за аварии без света остались почти 50 домов

Бизнес Общество

С 1 марта меняются правила использования земли в Новосибирске

Общество Право&Порядок

Подпольный покерный клуб нашли в центре Новосибирска

Общество

Житель Новосибирска построил 6-метровую снежную башню на Обском море

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности