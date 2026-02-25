Новосибирцы заплатили за услуги почти 380 млрд рублей

Почти треть — за квартиру

На первом месте по объему расходов на услуги в Новосибирской области по итогам 2025 года ожидаемо оказалась коммуналка. В совокупности жители региона отдали за год предприятиям ЖКХ 61,4 млрд рублей, говорится сообщении Новосибирскстата. Для сравнения, в 2024 году — 53,2 млрд рублей. В расчете на душу населения платеж вырос с 19095 до 22030 рублей. Напомним, тарифы ЖКХ в регионе в прошлом году выросли с 1 июля, а первые квитанции с новыми ценами пришли в начале августа.

К этим расходам можно добавлять оплату жилищных услуг (содержание и капремонт дома, управление многоквартирным домом, ремонт и эксплуатация лифтов, мусоропроводов). В 2025 году новосибирцы потратили на эти услуги 33 млрд, годом ранее — 27,2 млрд рублей. На душу населения расходы выросли с 9751 до 11957.

То есть в целом расходы на квартиру составили около 100 млрд рублей в общем объеме услуг населения региона.

Строительство и ремонт

На втором месте по общему количеству расходов бытовые услуги — почти 59 млрд, год назад — 50 млрд рублей. Платеж на душу населения за год вырос с 17911 до 21131 рублей.

Если посмотреть на ситуацию с бытовыми услугами в разрезе, то почти 24 млрд жители региона потратили на ремонт и строительство жилья, а также других построек. На втором месте расходы на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования — 10,8 млрд.

Медицина — в лидерах роста

На третьем — медицинские услуги за которые новосибирцы в 2025 году заплатили 49,6 млрд, годом ранее — 40,9 млрд. Средний годовой чек вырос с 14675 до 17808 рублей. В разрезе видов услуг в медицине произошел самый большой скачек. За год расходы на медобслуживание в регионе выросли на 9 млрд рублей.

Напомним, в области уже несколько лет подряд набирает популярность медицинский туризм.

Сэкономили на транспорте

Парадоксальная ситуация возникла на сегменте транспортных услуг. По данным Новосибирскстата, на транспорт новосибирцы в 2025 году потратили 43,6 млрд рублей, в 2024 году — 46,5 млрд. То есть расходы сократились. Средний платеж за год также снизился: с 16716 до 15640 рублей на человека.

При этом в 2025 году действовали повышенные тарифы на транспорт, в сравнении с 2024 годом. Напомним, в декабре 2024 года проезд подорожал сразу на 5 рублей. С другой стороны, в Новосибирске сократился пассажиропоток. Общественный транспорт города за 2025 год перевез 195,5 миллиона пассажиров, в 2024 году — 197,6 миллионов.

Участники рынка, опрошенные Infopro54, не исключили, что в регионе стало больше льготников, что также могло привести к сокращению общей суммы платежей за транспортные услуги.

— Сумма меньше, но по факту, новосибирцы, которые используют общественный транспорт и не имеют права на льготы, платят больше, вот такой парадокс получается, —констатировал собеседник редакции.

Напомним, доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70%.

Образование в плюсе

Расходы на телекоммуникационные услуги в 2025 году составили 37,6 млрд, годом ранее — 33,9 млрд рублей. Годовой платеж на душу населения за связь в регионе поднялся незначительно 12158 до 13499 рублей.

Расходы на образование выросли с 18,9 до 22,7 млрд рублей, а средний годовой чек — с 6793 до 8154. Стоит отметить, что по данным Новосибирскстата, по итогам 3 кварталов 2025 года больше всего прибыльных организаций в Новосибирске работали именно в сфере образования.

На туристские услуги в регионе было потрачено — 10.5 млрд, годом ранее — 8,7 млрд. Средний чек на человека вырос с 3152 до 3775 рублей. При этом, по оперативным данным Минэкономразвития области, за 11 месяцев 2025 года турпоток в регион составил 2,9 млн поездок. Годом ранее — более 3,3 миллиона человек.

В среднем каждый житель области, по оценке, за 2025 год израсходовал на оплату услуг 136153 рубля, в 2024 году — 119341 рубль. В целом новосибирцы заплатили за услуги 380 млрд, годом ранее — 332 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции. В январе только кинотеатры региона собрали на показах более 300 млн рублей.