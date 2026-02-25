Более миллиона земельных участков переоценят в Новосибирской области

В 2026 году в Новосибирской области проведут государственную кадастровую оценку стоимости земли. В 2026 году государственную кадастровую оценку пройдут свыше одного миллиона земельных участков всех категорий, которые учтены в Едином государственном реестре недвижимости.

Процедура затронет самые разные виды земель: от дачных и садовых участков до территорий под многоквартирными домами, коммерческими объектами, промышленными предприятиями и сельскохозяйственными угодьями. Проведением работ занимается специализированное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации».

В региональном Управлении Росреестра напомнили, что кадастровая стоимость напрямую влияет на финансовые обязательства собственников. От ее величины зависит размер ежегодного земельного налога. Кроме того, этот показатель используют для расчета арендной платы за государственные и муниципальные участки, размера госпошлины при нотариальном удостоверении сделок, а также для определения выкупной цены или компенсации при изъятии недвижимости для государственных нужд.

По текущим данным, общая кадастровая стоимость всей недвижимости, расположенной на территории Новосибирской области, достигла 13,5 триллиона рублей. При этом две трети этой суммы приходится на объекты в областном центре — 8,95 триллиона рублей. Кадастровая стоимость земель самого Новосибирска оценивается в 446,8 миллиарда рублей, что составляет треть от стоимости всех земельных участков региона.

Предыдущая кадастровая оценка земель проводилась в 2022 году.

Ранее редакция сообщала, что собственников 450 тысяч объектов недвижимости ищут в Новосибирской области.