Более миллиона земельных участков переоценят в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

В 2026 году в регионе пройдет массовая кадастровая оценка земель всех категорий — от дачных до промышленных

В 2026 году в Новосибирской области проведут государственную кадастровую оценку стоимости земли. В 2026 году государственную кадастровую оценку пройдут свыше одного миллиона земельных участков всех категорий, которые учтены в Едином государственном реестре недвижимости.

Процедура затронет самые разные виды земель: от дачных и садовых участков до территорий под многоквартирными домами, коммерческими объектами, промышленными предприятиями и сельскохозяйственными угодьями. Проведением работ занимается специализированное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации».

В региональном Управлении Росреестра напомнили, что кадастровая стоимость напрямую влияет на финансовые обязательства собственников. От ее величины зависит размер ежегодного земельного налога. Кроме того, этот показатель используют для расчета арендной платы за государственные и муниципальные участки, размера госпошлины при нотариальном удостоверении сделок, а также для определения выкупной цены или компенсации при изъятии недвижимости для государственных нужд.

По текущим данным, общая кадастровая стоимость всей недвижимости, расположенной на территории Новосибирской области, достигла 13,5 триллиона рублей. При этом две трети этой суммы приходится на объекты в областном центре — 8,95 триллиона рублей. Кадастровая стоимость земель самого Новосибирска оценивается в 446,8 миллиарда рублей, что составляет треть от стоимости всех земельных участков региона.

Предыдущая кадастровая оценка земель проводилась в 2022 году.

Ранее редакция сообщала, что собственников 450 тысяч объектов недвижимости ищут в Новосибирской области.

Фото редакции Infopro54, автор фото: Денис Бабенко

Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области
Жительница Новосибирска родила тройню после семи лет бесплодия

Сами не справляемся: из Белоруссии в Новосибирск начали завозить говядину

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские предприниматели все активнее работают с зарубежными партнерами. По данным Сибирской таможни, объем импортных операций в регионе преобладает над экспортом. Основные торговые партнёры — это Китай (45%) и Казахстан (16%), далее идут Индия (7%) и Беларусь (6%).

— Пятёрку стран — основных торговых партнёров региона в 2025 году покинула Турция, её сменил Узбекистан (3%). Существенно выросли объёмы внешнеторгового оборота Новосибирской области с Болгарией — за счет экспорта тепловыделяющих элементов, а также с Марокко, Израилем и Ираком за счёт экспорта пшеницы и ячменя в эти страны, — пояснил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Читать полностью

«Эффект от повышения НДС хуже прогнозов»: в Центробанке заметили существенный рост цен в России

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку до 15,5% годовых.

— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по нашей оценке, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение, — отметили в Центробанке.

Читать полностью

Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Автор: Юлия Данилова

Сибирский федеральный округ специализируется на экспорте. Экспортные операции по итогам 2025 года составляют 74% внешнего товарооборота СФО. По физическому объёму товарооборота округ занимает второе место в России, по стоимостному — четвертое. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

При этом по ряду товаров на Сибирь приходится львиная доля российского экспорта:

Читать полностью

ФНС не видит реальную «смертность» новосибирских компаний из-за маркетплейсов

Автор: Мария Гарифуллина

В России массово закрываются компании. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, «рождаемость» бизнеса в 2025 году рухнула до минимума за 14 лет: было зарегистрировано 173 тысячи новых юридических лиц, что на 20% меньше, чем в 2024 году. При этом число ликвидаций выросло на 15%, и закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий. В Новосибирской области за год было ликвидировано 5,2 тысячи компаний, а открыто только 3,5 тысячи. При этом предприниматели говорят, что реальная ситуация с закрытием бизнеса может быть ещё более тревожной.

В официальной статистике, в том числе в документах Федеральной налоговой службы (ФНС), не учитываются сотни компаний и индивидуальных предпринимателей, которые фактически прекратили деятельность, но пока не могут этого юридически оформить. Таких компаний много, а причина задержки оформления их ликвидации — в правилах маркетплейсов.

Читать полностью

Количество вакансий в новосибирском банке труда в три раза превышает спрос

Автор: Артем Рязанов

2025 год на рынке труда запомнился рекордами и историческими минимумами. Безработица в России упала до 2,1%, что стало самым низким показателем за всю новейшую историю. В Минэкономразвития Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 дали прогноз о ключевых трендах развития кадрового рынка региона в 2026 году.

Безработица останется на уровне прошлого года. Общая безработица, по данным опросов Росстата, составит в среднем от 2,5 до 3%. Зарегистрированная безработица не превысит 0,5–0,6% от рабочей силы.

Читать полностью

Новосибирский экономист объяснил, что будет после снижения курса доллара до 75 ₽

Автор: Мария Гарифуллина

Курс рубля по отношению к американской валюте в начале 2026 года демонстрирует укрепление. На 26 января доллар стоит 75,92 рубля. Это на 2,51 рубля меньше, чем месяц назад. Прогнозы насчет дальнейшего движения курса разнятся, но многие аналитики сходятся в том, что в ближайшее время положение рубля, скорее всего, изменится.

Новосибирский экономист, доктор экономических наук Игорь Богер рассказал Infopro54, почему рубль сейчас укрепляется и почему это может быть временным явлением. Эксперт подчеркивает, что рубль в нынешних условиях перестал быть рыночной валютой в классическом понимании, что делает его поведение труднопрогнозируемым. Основное давление на курс, по его мнению, оказывает структурный перекос между предложением валюты от экспортёров и ограниченным спросом.

Читать полностью
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

