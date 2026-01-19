Поиск здесь...
Бизнес

Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа

Автор: Юлия Данилова

Дата:

К передаче бизнесу готовы 168 площадок

Регион располагает огромным, но пока слабо освоенным природным активом — торфяными месторождениями. Балансовые запасы полезного ископаемого составляют 2.7 млрд тонн. 168 месторождений готовы к передаче инвесторам, сообщила Корпорация развития Новосибирской области.

— Сегодня почти всю добычу (99,7%) обеспечивает один игрок. Это открывает пространство для новых производств, особенно с локализацией переработки рядом с месторождениями, — заявили в корпорации.

В частности, речь идет о производстве торфяных брикетов для котельных, теплиц, ЖКХ и частного сектора в негазифицированных районах. Так же актуален выпуск профессиональных субстратов и почвенных смесей для тепличных хозяйств, питомников, агропредприятий.

Напомним, еще в 2018 году сибирские ученые рассказывали о технологии обезвреживания опасных промышленных отходов с помощью торфа. Кроме того, торф используется, как строительный материал.

В тоже время, на торфяных месторождениях, особенно расположенных вблизи сельхозугодий и населенных пунктов, нередко происходят возгорания, в том числе, по вине человека.

Ранее редакция сообщала о том, что в области разрабатывается четыре месторождения торфа. В 2025 году добыча составила 50 тысяч тонн. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рынок бьюти-индустрии в Новосибирске лидер по масштабам ухода в серый сектор

Рынок бьюти-индустрии в Новосибирске лидер по масштабам ухода в серый сектор

Автор: Юлия Данилова

Спрос на услуги бьюти-индустрии в Новосибирске — от маникюра до ламинирования ресниц — за год снизился на 20–40%, сообщила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. При этом, по данным участников рынка, цены на расходники выросли на 30-40%, оборудование и аренда также продолжают дорожать. Как результат, часть предпринимателей закрывает студии или уходит в тень, но большинство пытаются держаться на плаву, повышая цены, которые клиенты уже не готовы платить: они пересматривают приоритеты, отказываясь от части услуг, пишет Atas.info.

Ситуация усугубляется налоговой неопределенностью. С 2026 года средний салон, обслуживающий 30–40 человек в день, может попасть под НДС. Владельцы бизнеса массово продают студии или переходят в коворкинг-формат, чтобы избежать статуса юридического лица.

Читать полностью

Свыше 500 производителей зимней одежды работают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На рынке производства зимней одежды в регионе доминируют производители верхней одежды, на которых приходится более 2/3 всех предприятий (67,6%). Второй по значимости сегмент — спецодежда (27%). Спортивная экипировка и меховые изделия являются сравнительно узкими нишами (3% и 1,9% соответственно). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на Корпорацию МСП.

Всего на этом сегменте рынка в области работают 507 компаний. За пять лет их количество выросло на 15%.

Читать полностью

Производство кормов для аквакультуры под Новосибирском запустят весной

Автор: Юлия Данилова

Резидент ТОР Линево, ООО «Сиббиоресурс», намерен запустить первую очередь завода по производству кормов для аквакультуры к маю 2026 года.

— Мы изменили концепцию — будем производить несколько линий продукции, а не одну, как планировалось ранее, — сообщила директор ООО «СИББИОРЕСУРС» Елена Леонова.

Читать полностью

Сбер в 2025 году помог сибирякам уберечь от мошенников около 1,5 млрд рублей

Эффективные системы противодействия мошенничеству в банках в условиях стремительного роста цифровой преступности становятся одним из ключевых конкурентных преимуществ.

В основе антифрод-системы банка — постоянно совершенствующаяся ИИ-модель для проверки транзакций. Сегодня она способна в режиме онлайн анализировать десятки миллионов расчётов и обрабатывать более сотни параметров в секунду, включая данные подключённых компаний-партнёров рынка.

Читать полностью

«Росэкспресс» обязали вернуть в новосибирский бюджет 747 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирской области выиграла апелляцию в Седьмом арбитражном апелляционном суде по иску к ООО «Росэкспресс». Ведомство оспаривало решение Арбитражного суда Новосибирской области о признании недействительными контрактов Минпромторга Новосибирской области с компанией «Росэкспресс» на 747 млн рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) со ссылкой на источник, знакомый с делом, «в апелляционной жалобе прокуроры использовали жесткие формулировки, описывающие взаимоотношения чиновников Минпромторга с «Росэкспрессом» как «коррупционные», а защитную позицию правительства — как покрывательство коллег». Также прокуратура использовала материалы уголовного дела чтобы дополнительно доказать заведомую незаконность шести оспариваемых контрактов.

Читать полностью

В магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирском ритейле появились примеры нового подхода к упаковке товаров первой необходимости — в магазинах стали продавать сахар в пачках существенно меньше привычных.

Стандартная упаковка сахара весит 1 килограмм. Есть производители, которые фасуют его в пачки по 950 или 900 граммов. Сейчас в продаже появились пачки весом 450 граммов. Стоит такая пачка около 36 рублей. Экономии здесь нет — килограммовая пачка стоит дешевле. Маркетологи считают, что такие решения рассчитаны на тех, кто в условиях инфляции пытается удержать средний чек.

Читать полностью
