Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа

Регион располагает огромным, но пока слабо освоенным природным активом — торфяными месторождениями. Балансовые запасы полезного ископаемого составляют 2.7 млрд тонн. 168 месторождений готовы к передаче инвесторам, сообщила Корпорация развития Новосибирской области.

— Сегодня почти всю добычу (99,7%) обеспечивает один игрок. Это открывает пространство для новых производств, особенно с локализацией переработки рядом с месторождениями, — заявили в корпорации.

В частности, речь идет о производстве торфяных брикетов для котельных, теплиц, ЖКХ и частного сектора в негазифицированных районах. Так же актуален выпуск профессиональных субстратов и почвенных смесей для тепличных хозяйств, питомников, агропредприятий.

Напомним, еще в 2018 году сибирские ученые рассказывали о технологии обезвреживания опасных промышленных отходов с помощью торфа. Кроме того, торф используется, как строительный материал.

В тоже время, на торфяных месторождениях, особенно расположенных вблизи сельхозугодий и населенных пунктов, нередко происходят возгорания, в том числе, по вине человека.

Ранее редакция сообщала о том, что в области разрабатывается четыре месторождения торфа. В 2025 году добыча составила 50 тысяч тонн.