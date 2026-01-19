В Новосибирской области трудоустроились 225 земских учителей за шесть лет

В Новосибирской области с 2020 года действует федеральная программа «Земский учитель». За период ее существования 225 педагогов заключили контракты с общеобразовательными учреждениями в 31 муниципальном образовании региона. Главным стимулом для участников программы служит единовременная выплата в 1 миллион рублей, которую учитель может использовать по своему усмотрению.

Министр образования области Мария Жафярова отметила, что в 2025 году Новосибирской области выделено 10 мест в рамках программы. Приступившие к работе педагоги – это учителя начальных классов, технологии, русского и английского языков, математики и географии, распределенные в Новосибирский, Чулымский, Доволенский и Коченевский районы, а также в р. п. Кольцово.

Основной формой поддержки для педагогов, участвующих в «Земском учителе», является выплата в размере 1 миллиона рублей. Эти средства могут быть направлены на любые нужды, включая улучшение жилищных условий.

В 2025/2026 учебном году некоторые победители конкурсного отбора получают дополнительные льготы: оплата аренды жилья (в 18 муниципалитетах) и предоставление служебного жилья (в 13 муниципалитетах). Для привлечения и удержания молодых специалистов в сфере образования реализуются меры поддержки, такие как единовременное пособие (в размере прожиточного минимума) и ежемесячная надбавка к заработной плате (25%).

Федеральная программа «Земский учитель» призвана обеспечить образовательные учреждения в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа, малых городах (до 50 тысяч жителей) и закрытых административно-территориальных образованиях педагогическими кадрами.