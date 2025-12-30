Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

«Люди шли, чтобы их побили»: новосибирские бизнесмены прокомментировали новый ГОСТ на квесты для взрослых

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Разработку стандартов для этой отрасли ускорили после несчастных случаев

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для квест-комнат, предназначенных для лиц старше 18 лет. Новый документ, ГОСТ Р 72490-2025, вступит в силу 1 декабря 2026 года. Он устанавливает единые требования к безопасности, оборудованию и организации этого популярного вида развлечений. Необходимость его появления в ведомстве объясняют ростом популярности индустрии и участившимися случаями травматизма участников из-за неаккуратных действий актеров или использования небезопасных элементов.

Разработка стандарта велась несколько лет при участии отраслевых ассоциаций. Документ классифицирует услуги, прописывает требования к помещениям, техническим элементам, декорациям и персоналу. Особое внимание уделяется гарантии надежной связи между игроками и организатором, возможности экстренной остановки игры и быстрой эвакуации. Как отметил глава Росстандарта Антон Шалаев, стандарт призван помочь компаниям повысить качество услуг, а потребителям — выбирать более ответственных организаторов.

Представители индустрии квестов в Новосибирске в целом положительно восприняли нововведение. Они считают, что игроки рынка, которые переходят границы здравого смысла, вредят всем.

— Слава богу, что появились ГОСТы. Сначала для детских квестов, а сейчас для взрослых. Когда мы только начинали, в индустрии не было вообще такого, чтобы кому-то из участников, из гостей квеста сделать больно. А потом появился целый вал квестов, частью которых стало болевое воздействие, с разными режимами: «лайт», «медиум» или «хард-боль». Представляете, люди шли, чтобы их побили, в прямом смысле этого слова. К сожалению, не все проекты пока понимают, что этого делать нельзя. Хочется думать, что новые стандарты помогут изменить ситуацию, — рассказал Infopro54 организатор квестов Дмитрий Загарин.

Полина Недумова, представитель агрегатора «Мир квестов», участвовавшая в разработке документа, подчеркивает, что для отрасли утверждение стандартов — очень непростая, но необходимая тема.

— Мы работали над ГОСТом вместе с Ассоциацией организаторов квест-индустрии. Тема действительно очень болезненная, потому что звучали призывы, в том числе от депутатов, о запрете всей индустрии после ряда случаев. Если говорить о статистике, то процент игр, закончившихся несчастными случаями, не высок — это меньше 1%. Но такие случаи действительно есть, и мы против них боремся. Контакт в том понимании, который закрепился за квестами, то есть контакт болевой, когда с тобой могут что-то сделать, толкнуть или что-то еще, должен быть под запретом. Мы со своей стороны пытались воздействовать на организаторов таких квестов, убирая их с площадок-агрегаторов, лишая их выхода на большую аудиторию. Но все-таки у нас не так много инструментов, чтобы искоренить проблему. ГОСТ станет новым инструментом, — говорит Полина Недумова.

Введение стандарта эксперты и депутаты называют мерами, «написанными кровью». За последние годы в России произошел ряд серьезных инцидентов. Так, в Махачкале в 2024 году две девушки погибли на хоррор-квесте во время пожара, начавшегося от неудачного «фаер-шоу»; еще один участник получил ожоги 50% тела. По данным депутата Госдумы Яны Лантратовой, в разных регионах страны по фактам травм и гибели людей на хоррор-квестах возбуждено 27 уголовных дел.

Новый ГОСТ прямо запрещает использование реального огня, настоящего оружия и колюще-режущих элементов, предписывая заменять их на бутафорию и безопасные имитации. Ожидается, что стандарт поможет очистить рынок от недобросовестных игроков и сделает правила игры понятными и для организаторов, и для потребителей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске основной аудиторией страшных квестов являются подростки.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Росстандарт несчастные случаи на квестах квесты в Новосибирске ГОСТ

493
0
0
Предыдущая статья
«Как после Перестройки»: 2026 год будет крайне богатым на неопределенности для новосибирского бизнеса
Следующая статья
Министр культуры сменился в Новосибирской области

Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Автор: Артем Рязанов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу с 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек, а также отправку этих граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки, установленные указанным Федеральным законом, — говорится в документе.

Читать полностью

Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем

Автор: Оксана Мочалова

О настоящем и будущем одного из самых амбициозных девелоперов города в интервью Infopro54 рассказала директор коммерческого управления ООО СЗ «Мегатрейд» (входит в ГК «Главновосибирскстрой») Екатерина Мальцева

— Екатерина, каким был этот год для компании «Два ключа»?

Читать полностью

Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 января 2026 года в России вступает в силу ряд федеральных законов, которые вносят существенные изменения в налоговую, социальную и экономическую сферы. Эти нововведения напрямую затронут жителей и бизнес Новосибирской области.

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохраняется для социально значимых товаров: продуктов питания, детских товаров и лекарств. Цены в магазинах и договорах, где НДС выделен отдельно, автоматически пересчитают с новой ставкой. Если договор заключен до конца 2025 года и цена указана «с НДС 20%», то с 2026 года поставщик вправе доначислить 2%.

Читать полностью

В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Автор: Артем Рязанов

Опубликован график работы медицинских учреждений Новосибирской области на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Эту информацию распространила пресс-служба Минздрава региона.

Все поликлиники и поликлинические отделения региона будут работать для пациентов с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00. Неотложную помощь можно будет получить по предварительной записи. Также в эти дни можно будет пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, записавшись заранее.

Читать полностью

«Как после Перестройки»: 2026 год будет крайне богатым на неопределенности для новосибирского бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Президент холдинга TS Group, депутат Заксобрания Александр Бойко уверен, что 2026 год будет самым тяжелым после 1991–го, то есть после развала Советского Союза.

— Я ничего хорошего от него не жду, — заявляет предприниматель.

Читать полностью

Школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в транспорте на новогодних каникулах

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский метрополитен сделал новогодний подарок школьникам — бесплатный проезд на время каникул. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы подземки.

С 31 декабря по 11 января учащиеся школ Новосибирска смогут бесплатно пользоваться метро, а также троллейбусах, трамваями и муниципальными автобусами на 16 маршрутах. Для этого потребуется справка из учебного заведения.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Недвижимость

Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем

Бизнес Общество

Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев

Общество

В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Власть Отставки и назначения

Министр культуры сменился в Новосибирской области

Бизнес Общество

«Люди шли, чтобы их побили»: новосибирские бизнесмены прокомментировали новый ГОСТ на квесты для взрослых

Бизнес

«Как после Перестройки»: 2026 год будет крайне богатым на неопределенности для новосибирского бизнеса

Право&Порядок

Муниципальное предприятие Бердска погасило около полумиллиарда рублей долгов

Общество

Школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в транспорте на новогодних каникулах

Власть Спорт

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Актуальный разговор Бизнес

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Бизнес Власть Общество Экономика

Главный символ долгостроев актуальности не потерял: какие проекты в Новосибирской области не удалось завершить в 2025 году

Авто

Автопродление прав в России заканчивается в 2026 году

Бизнес Промышленность

В Новосибирской области мало своих огурцов и томатов

Общество

Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Недвижимость Общество

Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

Медицина Общество

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

Власть Город Недвижимость

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности