«Люди шли, чтобы их побили»: новосибирские бизнесмены прокомментировали новый ГОСТ на квесты для взрослых

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для квест-комнат, предназначенных для лиц старше 18 лет. Новый документ, ГОСТ Р 72490-2025, вступит в силу 1 декабря 2026 года. Он устанавливает единые требования к безопасности, оборудованию и организации этого популярного вида развлечений. Необходимость его появления в ведомстве объясняют ростом популярности индустрии и участившимися случаями травматизма участников из-за неаккуратных действий актеров или использования небезопасных элементов.

Разработка стандарта велась несколько лет при участии отраслевых ассоциаций. Документ классифицирует услуги, прописывает требования к помещениям, техническим элементам, декорациям и персоналу. Особое внимание уделяется гарантии надежной связи между игроками и организатором, возможности экстренной остановки игры и быстрой эвакуации. Как отметил глава Росстандарта Антон Шалаев, стандарт призван помочь компаниям повысить качество услуг, а потребителям — выбирать более ответственных организаторов.

Представители индустрии квестов в Новосибирске в целом положительно восприняли нововведение. Они считают, что игроки рынка, которые переходят границы здравого смысла, вредят всем.

— Слава богу, что появились ГОСТы. Сначала для детских квестов, а сейчас для взрослых. Когда мы только начинали, в индустрии не было вообще такого, чтобы кому-то из участников, из гостей квеста сделать больно. А потом появился целый вал квестов, частью которых стало болевое воздействие, с разными режимами: «лайт», «медиум» или «хард-боль». Представляете, люди шли, чтобы их побили, в прямом смысле этого слова. К сожалению, не все проекты пока понимают, что этого делать нельзя. Хочется думать, что новые стандарты помогут изменить ситуацию, — рассказал Infopro54 организатор квестов Дмитрий Загарин.

Полина Недумова, представитель агрегатора «Мир квестов», участвовавшая в разработке документа, подчеркивает, что для отрасли утверждение стандартов — очень непростая, но необходимая тема.

— Мы работали над ГОСТом вместе с Ассоциацией организаторов квест-индустрии. Тема действительно очень болезненная, потому что звучали призывы, в том числе от депутатов, о запрете всей индустрии после ряда случаев. Если говорить о статистике, то процент игр, закончившихся несчастными случаями, не высок — это меньше 1%. Но такие случаи действительно есть, и мы против них боремся. Контакт в том понимании, который закрепился за квестами, то есть контакт болевой, когда с тобой могут что-то сделать, толкнуть или что-то еще, должен быть под запретом. Мы со своей стороны пытались воздействовать на организаторов таких квестов, убирая их с площадок-агрегаторов, лишая их выхода на большую аудиторию. Но все-таки у нас не так много инструментов, чтобы искоренить проблему. ГОСТ станет новым инструментом, — говорит Полина Недумова.

Введение стандарта эксперты и депутаты называют мерами, «написанными кровью». За последние годы в России произошел ряд серьезных инцидентов. Так, в Махачкале в 2024 году две девушки погибли на хоррор-квесте во время пожара, начавшегося от неудачного «фаер-шоу»; еще один участник получил ожоги 50% тела. По данным депутата Госдумы Яны Лантратовой, в разных регионах страны по фактам травм и гибели людей на хоррор-квестах возбуждено 27 уголовных дел.

Новый ГОСТ прямо запрещает использование реального огня, настоящего оружия и колюще-режущих элементов, предписывая заменять их на бутафорию и безопасные имитации. Ожидается, что стандарт поможет очистить рынок от недобросовестных игроков и сделает правила игры понятными и для организаторов, и для потребителей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске основной аудиторией страшных квестов являются подростки.