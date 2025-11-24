Управление всеми федеральными дорогами в Сибири переводят в Новосибирск

В Сибири создаётся единый центр управления федеральными трассами. Согласно данным ЕГРЮЛ, Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» и Федеральное управление автомобильных дорог (ФУАД) «Енисей» станут частью учреждения Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»).

Алтайское и красноярское учреждения продолжат существование в качестве филиалов. Они продолжат отвечать за свои федеральные трассы, но с головным офисом в Новосибирске. Приказы о реорганизации федеральных казенных учреждений в форме присоединения подписано Минтрансом РФ.

— Подобная процедура оптимизации сети подведомственных Федеральному дорожному агентству ФКУ в субъектах Российской Федерации проводится, прежде всего, с целью общего повышения эффективности работы, более четкой координации деятельности, сокращения дублирующих функций между учреждениями, повышения прозрачности деятельности, — сообщили корреспонденту Infopro54 в ФКУ «Сибуправтодор».

В управлении уверены, что данная оптимизация открывает для учреждений дополнительные возможности для реализации новых отраслевых задач, так как «концентрация ресурсов учреждений повысит эффективность выполнения задач, связанных с реализацией единой технической и бюджетной политики.

— Все это в конечном итоге позволит сформировать оптимальную систему управления государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с учетом административных границ субъектов РФ. Причем особое внимание уделено более качественному долгосрочному стратегическому планированию, предсказуемости и прозрачности регулирующих условий, автоматизации и информатизации сквозных бизнес-процессов деятельности управления дорожным хозяйством на основе передовых технологий и клиентоориентированности, — подчеркнули в управлении.

Отмечается, что процесс оптимизации не скажется на качестве дорожных работ в том или ином регионе. Все организационно-штатные мероприятия (включая процедуры оптимизации штата сотрудников, перевода их на новые должности, определения объема выплат и т.д.), будут проводиться в четком соответствии с трудовым законодательством РФ.

Реорганизационные процедуры будут проводиться до сентября 2026 года.

ФКУ «Сибуправтодор» создано в 1999 году путём слияния Дирекции федеральных автодорог Западно-Сибирского региона и Дирекции федеральной автомобильной дороги М-51 – М-53 «Байкал-1». На балансе ведомства 2 020,256 км федеральных автомобильных дорог и 115 мостовых сооружений на трассах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320 и Р 402 в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Алтай» 1736,661 км трёх федеральных автомобильных дорог на территории Алтайского края и Республики Алтай, а также 178 мостовых сооружений.

ФКУ Упрдор «Енисей» (ранее — ФКУ «Байкалуправтодор») базируется в Красноярске. В его оперативном управлении находится 1 788,783 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения: трассы Р-255 «Сибирь» (Красноярский край) и Р-257 «Енисей» (Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакасия).

Ранее редакция сообщала, что на трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч.