МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Автор: Артем Рязанов

Критерии утверждены

Правительство Российской Федерации утвердило правила, которые определяют критерии оценки эффективности автошкол со стороны Министерства внутренних дел. Новая система направлена на повышение качества обучения и усиление конкуренции между образовательными учреждениями. Закон, вводящий рейтинг автошкол, начнёт действовать с 28 мая. Постановлением правительства установлены конкретные параметры для оценки их работы. Среди них:

  • доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки;
  • доля выпускников, не прошедших тест;
  • количество ДТП из-за нарушения правил выпускниками со стажем вождения до двух лет.

Показатели для оценки работы автошкол МВД будет ежегодно составлять и публиковать на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля.

В ноябре 2024 года был окончательно принят закон, регулирующий создание рейтинга автошкол. Этот закон наделяет МВД правом разрабатывать критерии для оценки качества подготовки водителей. Основная идея заключается в том, что информация о каждой автошколе будет публиковаться на специальном веб-сайте и регулярно обновляться.

О планах внести изменения в закон «О безопасности дорожного движения» сообщал председатель правительства Михаил Мишустин в феврале 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

22
В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Продажи новых мотоциклов в России выросли на 9%

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в России наблюдался рост продаж новых мотоциклов на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было продано 5 693 мотоцикла, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

За три месяца марки Voge и Regulmoto вместе продали 1 419 единиц (712 и 707 штук соответственно), что составило четверть рынка. В пятёрку самых популярных брендов также вошли Motoland с 408 проданными единицами, Racer с 308 и BMW с 220 проданными мотоциклами, хотя эта марка официально не представлена на российском рынке.

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Автор: Артем Рязанов

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Автор: Артем Рязанов

В январе-марте 2026 года в России продали 299 664 новых автомобиля (до трёх лет), что на 4% больше, чем в тот же период прошлого года (287 088 штук). Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов ранее отмечал, что российский авторынок восстанавливается, но уверенный рост наблюдается в основном для отечественной техники.

В первые три месяца текущего года объём продаж автомобилей отечественного производства достиг 181 тысячи единиц, что на 18% выше показателей первого квартала 2025 года. В то же время реализация новых импортных автомобилей составила около 118,5 тысячи штук, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитика компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Авто

МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Общество

Минтранс требует от строителя четвертого моста в Новосибирске 10 млн рублей

Общество

Заболеваемость корью в Новосибирской области упала на 80%

Общество

Спасатели стабилизировали уровень воды в реке Карасук под Новосибирском

Общество

Новосибирский психолог объяснила риски коротких видео

Общество

Глава Новосибирской области поздравил жителей с Пасхой

Общество

Житель Новосибирской области вернулся из украинского плена

Общество

В Новосибирской области из-за подъёма уровня воды в реке поврежден подвесной мост

Спорт

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Бизнес Власть

Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Медицина Общество

Новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок

Общество

В Новосибирске принято важное решение о сохранении самой большой неоновой вывески

Общество

Новосибирцы услышат пасхальную звонницу у трёх соборов

Общество

Больше тишины: в Новосибирске эксперты рассказали, как новая цензура меняет фильмы

Общество

В Госдуме сообщили о риске при окрашивании пасхальных яиц

Бизнес Недвижимость Общество

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Финансы

Куда россияне поедут на майские праздники

На ремонт участка трассы «Иртыш» выделили 676 млн

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

