МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Правительство Российской Федерации утвердило правила, которые определяют критерии оценки эффективности автошкол со стороны Министерства внутренних дел. Новая система направлена на повышение качества обучения и усиление конкуренции между образовательными учреждениями. Закон, вводящий рейтинг автошкол, начнёт действовать с 28 мая. Постановлением правительства установлены конкретные параметры для оценки их работы. Среди них:

доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки;

доля выпускников, не прошедших тест;

количество ДТП из-за нарушения правил выпускниками со стажем вождения до двух лет.

Показатели для оценки работы автошкол МВД будет ежегодно составлять и публиковать на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля.

В ноябре 2024 года был окончательно принят закон, регулирующий создание рейтинга автошкол. Этот закон наделяет МВД правом разрабатывать критерии для оценки качества подготовки водителей. Основная идея заключается в том, что информация о каждой автошколе будет публиковаться на специальном веб-сайте и регулярно обновляться.

О планах внести изменения в закон «О безопасности дорожного движения» сообщал председатель правительства Михаил Мишустин в феврале 2024 года.

