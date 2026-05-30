«Невыносимая тишина»: почему привыкшие к работе люди мучаются в отпуске

Вернуться из отпуска и почувствовать, что отдыха будто и не было, — распространённая проблема

Психологи объясняют это состояние феноменом «невыносимой тишины». Он возникает, когда человек впервые за долгое время остаётся без рабочих задач и привычной занятости.

Постоянная работа часто становится своеобразным психологическим буфером. Пока человек занят, мозг не переключается на тревожные мысли, внутренние конфликты или неприятные воспоминания. В момент отдыха этот защитный механизм исчезает, и накопленные переживания начинают выходить на поверхность.

Особенно сильно этому состоянию подвержены несколько категорий людей. Среди них — так называемые достигаторы, чья самооценка полностью связана с профессиональными успехами. Для них отдых воспринимается как потеря продуктивности и даже угроза собственной идентичности.

Также в группе риска люди с тревожным типом привязанности и выраженным перфекционизмом: даже в выходные их мозг продолжает искать потенциальные проблемы и источники контроля. Отдельно выделяют представителей помогающих профессий — врачей, учителей, социальных работников. У многих из них формируется установка, что отдыхать — значит подводить тех, кто от них зависит. Тяжело отдых даётся и молодым специалистам, выросшим в культуре постоянной занятости, где бездействие вызывает чувство вины и стыда.

Со временем человек попадает в замкнутый круг: внутренние конфликты и тревога заставляют ещё сильнее уходить в работу, а накопленное истощение только усиливается. Особенно остро это проявляется во время вынужденного простоя — например, болезни или потери работы.

Чтобы понять, не стала ли хроническая занятость способом психологического избегания, специалисты советуют обратить внимание на несколько признаков:

  • чувство тревоги или вины в выходные;

  • беспокойство при мысли о длительном отпуске;

  • постоянная проверка рабочей почты даже без необходимости;

  • ощущение пустоты в тишине;

  • невозможность отдыхать без конкретной цели;

  • чувство потерянности после отдыха.

Если совпадают четыре и более пункта, работа, вероятно, выполняет не только профессиональную, но и защитную психологическую функцию.

Навык отдыхать можно постепенно развивать. Для начала стоит вводить небольшие «окна тишины» — по 20–30 минут в день без телефона, рабочих задач и внешних раздражителей. Когда возникает тревога, вместо автоматического желания отвлечься психологи рекомендуют задать себе вопросы: «Что именно я сейчас чувствую?» и «Как это ощущается в теле?» Такая саморефлексия помогает снизить внутреннее напряжение.

Обратиться к специалисту стоит в том случае, если тревога во время отдыха становится слишком сильной, мешает нормально функционировать или сопровождается физическими симптомами — бессонницей, сердцебиением или головными болями.

Фото создано с помощью нейросети Шедеврум

Премьер Словакии сдержал слово: в стране открыли крупнейший мемориал советским воинам

8–9 мая 2026 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо находился в Москве, где участвовал в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. В беседе с президентом Владимиром Путиным он заверил, что Словакия будет продолжать заботиться о захоронениях советских солдат, павших при освобождении страны от нацизма. Спустя менее трёх недель словацкий лидер выполнил обещание.

8–9 мая 2026 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо находился в Москве, где участвовал в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. В беседе с президентом Владимиром Путиным он заверил, что Словакия будет продолжать заботиться о захоронениях советских солдат, павших при освобождении страны от нацизма. Спустя менее трёх недель словацкий лидер выполнил обещание.

Армянские овощи и ягоды под запретом: Россия вводит ограничения на поставки

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия территории страны.

— Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, — отметили в ведомстве.

Новая космическая гонка: зачем мировые державы рвутся на Луну

Проект, рассчитанный до 2032 года, будет реализован в три этапа. Первый из них включает серию подготовительных миссий, в том числе три беспилотных запуска до конца 2026 года, после чего, как ранее заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, совместная экспедиция с Китаем также остаётся возможной, хотя пока не обсуждалась.

Первой в истории мягкой посадкой на Луну стала советская станция «Луна‑9», совершившая её 3 февраля 1966 года. Этот триумф ознаменовал начало эры исследования спутника и показал принципиальную возможность достижения его поверхности.

Кремль предупредил Ереван: льготная цена на газ сохранится только в ЕАЭС

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такой преференциальный режим невозможен для участников других интеграционных объединений, в частности, Евросоюза.

«Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — пояснил представитель Кремля.

Казахстан переписывает историю Евразии: Токаев провозгласил страну наследником Золотой Орды

Выступая на международном симпозиуме в Астане 19 мая 2026 года, он провозгласил Казахстан прямым наследником Золотой Орды и призвал к коренному пересмотру её роли в мировой истории. Эта инициатива, подкрепленная конкретными политическими и экономическими проектами, вызвала неоднозначную реакцию от российской общественности и экспертного сообщества, которое традиционно воспринимает этот период через призму «ордынского ига».

Выступая перед собравшимися исследователями, Токаев заявил, что история Великой степи, частью которой была Золотая Орда, долгое время трактовалась предвзято — как бесконечная череда битв и завоеваний, что, по его мнению, «заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого». Казахстанский лидер настаивает на «позитивном переосмыслении» наследия Улуса Джучи, призывая учёных сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных

Выступая на заседании специальной рабочей группы Совбеза, он перечислил ключевые преференции, которые Армения получает от сотрудничества с Россией, и выразил сомнение, что Ереван сможет найти аналогичные условия на Западе.

По словам Шойгу, доля России в общем товарообороте Армении достигает 36%. При этом наша страна занимает первое место как по экспорту в республику, так и по импорту из неё.

