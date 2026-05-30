«Невыносимая тишина»: почему привыкшие к работе люди мучаются в отпуске

Психологи объясняют это состояние феноменом «невыносимой тишины». Он возникает, когда человек впервые за долгое время остаётся без рабочих задач и привычной занятости.

Постоянная работа часто становится своеобразным психологическим буфером. Пока человек занят, мозг не переключается на тревожные мысли, внутренние конфликты или неприятные воспоминания. В момент отдыха этот защитный механизм исчезает, и накопленные переживания начинают выходить на поверхность.

Особенно сильно этому состоянию подвержены несколько категорий людей. Среди них — так называемые достигаторы, чья самооценка полностью связана с профессиональными успехами. Для них отдых воспринимается как потеря продуктивности и даже угроза собственной идентичности.

Также в группе риска люди с тревожным типом привязанности и выраженным перфекционизмом: даже в выходные их мозг продолжает искать потенциальные проблемы и источники контроля. Отдельно выделяют представителей помогающих профессий — врачей, учителей, социальных работников. У многих из них формируется установка, что отдыхать — значит подводить тех, кто от них зависит. Тяжело отдых даётся и молодым специалистам, выросшим в культуре постоянной занятости, где бездействие вызывает чувство вины и стыда.

Со временем человек попадает в замкнутый круг: внутренние конфликты и тревога заставляют ещё сильнее уходить в работу, а накопленное истощение только усиливается. Особенно остро это проявляется во время вынужденного простоя — например, болезни или потери работы.

Чтобы понять, не стала ли хроническая занятость способом психологического избегания, специалисты советуют обратить внимание на несколько признаков:

чувство тревоги или вины в выходные;

беспокойство при мысли о длительном отпуске;

постоянная проверка рабочей почты даже без необходимости;

ощущение пустоты в тишине;

невозможность отдыхать без конкретной цели;

чувство потерянности после отдыха.

Если совпадают четыре и более пункта, работа, вероятно, выполняет не только профессиональную, но и защитную психологическую функцию.

Навык отдыхать можно постепенно развивать. Для начала стоит вводить небольшие «окна тишины» — по 20–30 минут в день без телефона, рабочих задач и внешних раздражителей. Когда возникает тревога, вместо автоматического желания отвлечься психологи рекомендуют задать себе вопросы: «Что именно я сейчас чувствую?» и «Как это ощущается в теле?» Такая саморефлексия помогает снизить внутреннее напряжение.

Обратиться к специалисту стоит в том случае, если тревога во время отдыха становится слишком сильной, мешает нормально функционировать или сопровождается физическими симптомами — бессонницей, сердцебиением или головными болями.