В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Автор: Мария Гарифуллина

В городе продают памятники архитектуры в расчете на это, что новые собственники приведут их в порядок

Двухэтажное кирпичное здание на улице Владимировской, построенное в начале прошлого века, планирует продать корпорация ДОМ.РФ. Информация о предстоящем аукционе опубликована на официальном сайте организации. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

Здание по адресу Владимировская, 2а является частью комплекса «Красные казармы»,  который признан объектом культурного наследия. В исторических документах здание называется «Казарма для размещения нижних чинов». В настоящее в нем,  согласно данным онлайн-справочников, расположен гараж.

Возведение военного городка началось в 1902 году и продолжалось несколько лет. Проект разработал петербургский инженер барон Николай фон Дершау — известный специалист в области военно-инженерного строительства, автор многих объектов вдоль Транссиба. Комплекс получил название «Красные казармы» из-за характерного цвета кирпича, использовавшегося при строительстве. Архитектурный ансамбль включал восемь солдатских казарм, офицерский дом, две столовые, кухню с пекарней, лазарет, баню с прачечной, амбары и конюшни. Здания отличались продуманной планировкой, высокой прочностью и функциональностью. Толстые стены, высокие потолки, сводчатые подвалы — все это было характерно для военно-инженерной архитектуры начала XX века.

Подобные военные городки строились вдоль всей Транссибирской железной дороги. Аналогичные комплексы сохранились в Омске, Красноярске, Иркутске, Чите и других городах, через которые проходила магистраль. Красные казармы в Новониколаевске считались одними из лучших по техническому оснащению и бытовым условиям.

После революции и Гражданской войны комплекс продолжал использоваться для нужд военных. В годы Великой Отечественной войны в Красных казармах разместили эвакуированные цеха завода имени Ленина. Здесь изготавливали детали для военной техники, трудились рабочие, многие из которых жили в соседних бараках.

В послевоенные годы на территории комплекса располагалась часть внутренних войск МВД. Позже здания передали психиатрической больницы, которая занимает семь из восьми сохранившихся корпусов до сих пор. Красные казармы были признаны памятником истории регионального значения в октябре 2010 года.

На сегодняшний день сохранились восемь двух- и трехэтажных корпусов. Семь из них занимает больница. Восьмой, планируемый к продаже, представляет собой отдельное административное здание.

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2026 году Новосибирск будет отмечать 150-летие со дня рождения архитектора Андрея Крячкова.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Предыдущая статья
Музей Новосибирска создает неформальную карту города
Следующая статья
Банк Уралсиб открыл универсальный офис в Хабаровске

Дождь обещают синоптики на выходных в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области на предстоящих выходных ожидается нестабильная погода: после потепления придут снег, ветер и гололёд, что может сделать дороги опасными.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют продолжение потепления в субботу, 21 марта. В Новосибирске ночью температура опустится до −1…−3 градусов, а днём поднимется до +1…+3 градусов. Ночью возможны осадки. Ветер немного утихнет, хотя в некоторых местах порывы всё ещё будут достигать 13 метров в секунду.

Читать полностью

Новая методичка от Минздрава: не желающих рожать россиянок направят к психологу

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации по диспансеризации женщин репродуктивного возраста. Документ, предназначенный для медицинских работников, детально описывает алгоритм оценки репродуктивного здоровья, включая новый подход к работе с пациентками, которые не планируют иметь детей.

Согласно рекомендациям, диспансеризация женщин в возрасте от 18 до 49 лет будет проводиться ежегодно и включать в себя несколько этапов: осмотр гинеколога, пальпацию молочных желез, забор анализов и анкетирование. Ключевым нововведением стала анамнестическая анкета, которую пациенткам предстоит заполнять. Среди прочих вопросов о менструальной функции, перенесенных заболеваниях и образе жизни в ней содержится пункт о репродуктивных установках.

Читать полностью

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Локальный рынок Новосибирска уже подтверждает глобальные тренды: дефицит качественных офисов, рост мелкой нарезки и спрос на решения «под ключ».

В «Тайм Парке»можно приобрести офисные помещения площадью от 30 и до 168 кв.м, как под чистовую отделку, так и с выполненным ремонтом.  По желанию собственника здесь можно открыть студии красоты, ногтевые сервисы, предприятия сферы услуг, юридические и нотариальные конторы, образовательные кабинеты (логопеды, репетиторы, мини-курсы); шоу-румы локальных брендов, креативные мастерские,

Читать полностью

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Автор: Юлия Данилова

Министерство ЖКХ Новосибирской области приступило к корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в ведомстве.

В ходе работы планируется актуализировать следующие сведения:

Читать полностью

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Автор: Артем Рязанов

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

Читать полностью

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Автор: Артем Рязанов

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой изменить принцип действия полиса ОСАГО. По его мнению, страховка должна быть персональной, а не привязанной к конкретному транспортному средству. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас полис оформляется на автомобиль: в него можно вписать несколько водителей, что позволяет пользоваться машиной разным людям. Депутат предлагает дать автовладельцам выбор.

Читать полностью
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

