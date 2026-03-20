В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Двухэтажное кирпичное здание на улице Владимировской, построенное в начале прошлого века, планирует продать корпорация ДОМ.РФ. Информация о предстоящем аукционе опубликована на официальном сайте организации. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

Здание по адресу Владимировская, 2а является частью комплекса «Красные казармы», который признан объектом культурного наследия. В исторических документах здание называется «Казарма для размещения нижних чинов». В настоящее в нем, согласно данным онлайн-справочников, расположен гараж.

Возведение военного городка началось в 1902 году и продолжалось несколько лет. Проект разработал петербургский инженер барон Николай фон Дершау — известный специалист в области военно-инженерного строительства, автор многих объектов вдоль Транссиба. Комплекс получил название «Красные казармы» из-за характерного цвета кирпича, использовавшегося при строительстве. Архитектурный ансамбль включал восемь солдатских казарм, офицерский дом, две столовые, кухню с пекарней, лазарет, баню с прачечной, амбары и конюшни. Здания отличались продуманной планировкой, высокой прочностью и функциональностью. Толстые стены, высокие потолки, сводчатые подвалы — все это было характерно для военно-инженерной архитектуры начала XX века.

Подобные военные городки строились вдоль всей Транссибирской железной дороги. Аналогичные комплексы сохранились в Омске, Красноярске, Иркутске, Чите и других городах, через которые проходила магистраль. Красные казармы в Новониколаевске считались одними из лучших по техническому оснащению и бытовым условиям.

После революции и Гражданской войны комплекс продолжал использоваться для нужд военных. В годы Великой Отечественной войны в Красных казармах разместили эвакуированные цеха завода имени Ленина. Здесь изготавливали детали для военной техники, трудились рабочие, многие из которых жили в соседних бараках.

В послевоенные годы на территории комплекса располагалась часть внутренних войск МВД. Позже здания передали психиатрической больницы, которая занимает семь из восьми сохранившихся корпусов до сих пор. Красные казармы были признаны памятником истории регионального значения в октябре 2010 года.

На сегодняшний день сохранились восемь двух- и трехэтажных корпусов. Семь из них занимает больница. Восьмой, планируемый к продаже, представляет собой отдельное административное здание.

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2026 году Новосибирск будет отмечать 150-летие со дня рождения архитектора Андрея Крячкова.