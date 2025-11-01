Сибирь встречает таланты: в Новосибирске стартовал II Всероссийский фестиваль «Место притяжения-Сибирь»

31 октября ознаменовалось стартом II Всероссийского фестиваля «Место притяжения-Сибирь», посвященного традиционному вокальному, хореографическому и театральному искусству.

В своей приветственной речи губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что фестиваль станет масштабным и интересным проектом. Он отметил, что Новосибирск, как многонациональный центр Сибири, привык принимать на своей сцене представителей различных культур и народов. Участникам из разных уголков России и зарубежных стран потребуется смелость и уверенность, чтобы ярко и самобытно представить свои традиции и привлечь внимание зрителей.

Глава региона выразил особую благодарность гостям и коллективам, приехавшим на фестиваль, и пожелал организаторам успеха и продолжения, а зрителям – ярких впечатлений и открытий.

На церемонии открытия присутствовали также первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

В рамках открытия публика увидела концертную программу Государственного национального Китайского театра народной песни и танца «Ганьсу» из Ланчжоу, представленную на сцене «Сибирь-концерт». Зрители получили возможность прикоснуться к восточным традициям через яркие танцевальные номера.

Это важное культурное событие объединит талантливые коллективы из России и других стран: Китая, Аргентины, Узбекистана, Кабардино-Балкарии и Коми, а также из Москвы, Хабаровска, Самары, Барнаула и Новосибирска.

Программа фестиваля включает 25 мероприятий: 5 музыкально-драматургических и танцевально-театральных концертов и спектаклей, 8 культурно-просветительских мероприятий (встречи с творческими деятелями, мастер-классы, круглые столы, выставки), конкурс и экспозицию традиционных сценических костюмов.

Отдельно стоит отметить совместный проект Андрея Мерзликина, актера и режиссера, – музыкально-драматический спектакль «Жил такой парень», в котором примет участие Государственный академический Сибирский русский народный хор. Этот интересный эксперимент объединит русское традиционное искусство и драматическую игру, и предложит новое прочтение жизни и творчества Василия Шукшина.

Организатором фестиваля выступает ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» при поддержке Правительства и Министерства культуры Новосибирской области.