На торгах аренда в парке Новосибирска подорожала в четыре раза

МАУ «Дирекция городских парков» подвела итоги торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного объекта на земельном участке в 2026 году. О каком парке идет речь в документах не уточняется.

Начальная цена аукциона составляла 2,27 млн рублей. Торги шли на повышение с шагом 22,7 тысяч рублей. В них приняли участие четыре компании. В итоге в ходе аукциона они сделали 283 шага, а цена аренды взлетела почти в четыре раза — до 8,7 млн рублей. Победителем стала компания ООО «Атика-СВ», которая предложила самую высокую цену аренды.

По данным сервиса Контур Фокус, учредителем ООО «Атика-СВ» является Сергей Емельянов. Выручка компании в 2024 году составила 78,7 млн (+31%), чистая прибыль — 32,9 млн (в 2023 году убыток 738 тысяч). Ранее Емельянов был директором МУК «Парк Культуры и Отдыха «Центральный». Сейчас в собственности предпринимателя еще несколько компаний, работающих в сфере развлечения: ООО «Контакт» (50%), ООО «Парк» (33,3%), ООО «Компания «Оптосиб» (33,3%) и ООО «Аквастиль» (100%).

Судя по документам закупок, сейчас проходит несколько подобных аукционов. Например, один из них на размещение аттракциона в парке Березовая роща с января 2026 года по апрель 2027. Стартовая цена аукциона — 486 тысяч, шаг — 24,3 тысячи рублей. Торги намечены на 22 декабря.

Напомним, постановление, регулирующее порядок входа малого бизнеса в парковые зоны, было принято в 2025 году. В мае мэрия Новосибирска определила победителя тендера на долгосрочную аренду (49 лет) лесного участка в Заельцовском бору, находящегося в муниципальной собственности города. На торги были поданы пять заявок. Цена лота выросла с 162,7 тысячи до 1,491 млн рублей. Победителем стало ООО «Светодиодные технологии». Ранее арендаторами участка были предприниматели Андрей и Елена Зыряновы.

Ранее редакция сообщала о том, что места для предпринимателей на кладбищах Новосибирска также разыграют на торгах в форме аукциона.