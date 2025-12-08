Рекламодателям

Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области

  • 08/12/2025, 11:20
На эти цели было выделено около 45 миллионов рублей

Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской областиВ 2025 году компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабную модернизацию электросетевого комплекса региона, в рамках которой было заменено 85 трансформаторных подстанций, расположенных в ключевых районах Новосибирской области. На эти цели компания выделила около 45 миллионов рублей.

Работы по обновлению подстанций включали в себя комплекс мероприятий: от реконструкции фундаментов и монтажа поддерживающих конструкций до установки новых корпусов и современного оборудования. Все работы проводились с использованием передовых технологий и материалов высокого качества, произведенных в России. Завершение проекта было приурочено к началу отопительного сезона, и обновленные подстанции уже функционируют в Убинском, Баганском, Болотнинском, Колыванском, Каргатском, Кыштовском, Чулымском районах, а также в пригородной зоне Новосибирска.

Модернизация трансформаторных подстанций направлена на усиление защиты оборудования от негативных внешних факторов и, как следствие, на повышение надежности электроснабжения множества населенных пунктов. Данные подстанции обеспечивают энергией не только жилые дома, но и важные социальные объекты, такие как котельные, больницы, детские сады, станции связи, дома культуры и системы освещения улиц.

Программа по замене трансформаторных подстанций стала ключевым этапом подготовки электросетей к зимнему периоду. Помимо этого, к началу отопительного сезона было восстановлено 778 км воздушных и кабельных линий электропередач (ЛЭП) различного класса напряжения, отремонтированы 283 трансформаторные подстанции, а также произведена расчистка 935 гектаров трасс ЛЭП от древесной растительности, представляющей опасность для проводов. Эти меры позволили значительно повысить готовность электросетей компании к пиковым нагрузкам в зимний период.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск»). Автор фото: Максим Богатырев

3 066

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


