На выборах в заксобрание Новосибирской области проголосовали 27% избирателей

По состоянию на 15.00 часов 14 сентября общая явка составила 27,08%, проголосовали 592 683 избирателей Новосибирской области. Для сравнения, на 12.00 — 23,88%, проголосовали 522 412 избирателей.

В горсовет Новосибирска явка на 15.00 составила 19,34%. Для сравнения, на 12.00 — 16,72%.

Напомним, участки в регионе сегодня будут работать до 20.00 часов. Сегодня третий и последний день голосования.

В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет.