Наценки на продовольственные товары проверит ФАС в Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует наценки на товары в российских регионах, в том числе в Новосибирской области.

Надзорное ведомство запросило информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с января по август 2025 года.

— Анализу будут подлежать все товарные позиции 29 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость «на полке», — отметили в ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будет приниматься меры реагирования.

Напомним, за минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано повышение цен на твердые, полутвердые и мягкие сыры. Согласно свежей сводке Новосибирскстата, средняя цена сыра на 6 октября составляла 937,68 рубля, что на 40,87 рубля больше, чем на конец сентября.

По данным статистиков, в сентябре 2025 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 99,5%. Самый большой рост цен среди этой группы товаров показали свежие помидоры (+36%). На апельсины рост составил 8%, на бананы — 5%, на перец сладкий свежий — 3,8%.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске снова ждут роста цен на кофе.