Налоговая требует банкротства застройщика ИЖС из Новосибирска

Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 7 по Омской области требует банкротства новосибирского застройщика ООО «Биш Хауз». Заявление об этом зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области. Исковые требования к компании составляют 5,711 млн рублей. На момент написания материала суд не принял иск к рассмотрению.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Биш Хауз» (ранее ООО ГК «Спектр») основано в Новосибирске в сентябре 2023 года. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий». Единственным учредителем и директором является Евгений Бояркин. Аналогичные посты Бояркин занимал и в ООО «ГК Спектр», из состава учредителей которого он вышел в апреле 2025 года. Компания специализировалась на разработке строительных проектов. За 2024 год выручка «Биш Хауз» составила 19 млн рублей, чистый убыток — 6,7 млн рублей.

Стоит отметить, что 21 июня у театра «Глобус» в Новосибирске состоялся согласованный митинг, на который вышли обманутые дольщики «Биш Хауз», «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». Эти компании обещали построить заказчикам индивидуальные жилые дома, но не выполнили свои обязательства. Люди остались без жилья. В марте Центробанк отказался предоставлять кредитные каникулы пострадавшим от недобросовестных подрядчиков покупателям ИЖС. Регулятор отметил, что не может вмешиваться в «собственные бизнес-процессы банков», а потому «наказать» их за работу с ненадежными застройщиками не компетентен. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о мошеннических действиях застройщиков.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкину снова напомнили про нарушение прав дольщиков в Новосибирске. Дольщики, купившие квартиры в домах группы «Дискус» продолжают обивать пороги правоохранительных органов в надежде добиться сдачи домов.