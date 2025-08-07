Андрей Травников обозначил задачи по устранению «цифрового неравенства»

Более трех тысяч жителей отдаленных районов Новосибирской области теперь имеют доступ к мобильному интернету и сотовой связи.

— Мы продолжаем работать над устранением «цифрового неравенства» между городскими и сельскими жителями Новосибирской области. Наш регион занимает лидирующие позиции в стране по доступности высокоскоростного интернета. В 2024 году быстрый интернет четвертого поколения и качественная голосовая связь стали доступны более чем восьми тысячам человек в 41 населенном пункте. В первой половине 2025 года, в рамках федерального проекта, мы предоставили сотовую связь и высокоскоростной мобильный интернет 3275 жителям 24 регионов, где проживает от 100 до 500 человек. В этом году планируется охватить 51 населенный пункт, а к концу 2026 года – все населенные пункты с населением более 100 человек. Кроме того, в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» регион продолжает создавать безопасную беспроводную сеть передачи данных в школах и колледжах, а также устанавливать камеры видеонаблюдения на входах, — отметил губернатор Андрей Травников.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь подчеркнул, что одной из приоритетных задач правительства региона является устранение цифрового неравенства. Мобильные операторы также инвестируют собственные средства в развитие коммуникационной инфраструктуры региона. В частности, этим летом улучшилось покрытие в Ордынском районе, на берегу Обского моря. В Верх-Ирмени, Новом Шарапе и Чернаково появились новые базовые станции. Оборудование охватывает не только населенные пункты, но и близлежащие базы отдыха, спортивные лагеря и дачи. Сигнал 4G также охватывает часть Ордынского шоссе, важной автомагистрали для транспортной сети Новосибирской области. Увеличенная емкость сети позволяет жителям, водителям, туристам на берегу Обского моря и дачникам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом без каких-либо ограничений. Инженеры модернизировали существующее телекоммуникационное оборудование в Ордынском районе, где проживает около 10 000 человек.

Жители Мошковского района также имеют доступ к высокоскоростному мобильному интернету и расширенному покрытию сети. Это стало возможным благодаря строительству и модернизации телекоммуникационных объектов в 10 поселках и садоводческих товариществах. В поселках Емельяновский и Барлак были построены первые базовые станции. Качественная связь теперь покрывает близлежащий Северный объезд. В Новоалександровке, Обском и Сокуре специалисты модернизировали действующее оборудование. К летнему сезону новое оборудование было установлено в садовом товариществе «Кирпичник» недалеко от поселка Каменка и в садовом товариществе «Высота» недалеко от села Сарапулка. Кроме того, модернизация в поселке Октябрьский и соседнем Мочище позволила обеспечить качественной связью зрителей традиционного авиашоу в Новосибирской области.