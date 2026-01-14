«Не ищите стрелочника»: Анна Терешкова потребовала открытого разбирательства гибели младенцев на Кузбассе

Депутат регионального парламента, многодетная мать Анна Терешкова потребовала, чтобы разбор трагедии в новокузнецком роддоме проходил открыто.

— Ужас случившегося вызывает у людей немоту и оцепенение. Но молчание чиновников, которые уже несколько дней не могут назвать причины страшной детской смертности?! А ещё хуже — очевидная попытка скрыть ситуацию в тот момент, когда дети гибли один за другим! — заявила парламентарий.

Она потребована не поиска «стрелочника», а серьёзного расследования причин и системных недостатков.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий настаивает на всесторонней и публичной проверке не только этого медучреждения, но и всех роддомов и профильных больниц в регионе.

Напомним, в городском родильном доме № 1 Новокузнецка была начата масштабная проверка после сообщений о гибели новорожденных. По данным источников в правоохранительных органах и региональном министерстве здравоохранения, за короткий промежуток времени там скончались девять младенцев. Минздрав Кемеровской области сообщил, что у всех погибших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция.

Сегодня, 14 января, Следственный комитет Кузбасса задержал главврача больницы №1 Новокузнецка Виталия Хераскова и заведующего отделением реанимации новорожденных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они подозреваются в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Шестеро детей из роддома №1 Новокузнецка до сих пор находятся в реанимации Кузбасской детской клинической больницы, передает ТАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что «Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен, а также внимательно следить за медперсоналом и процедурами, которые он проводит.