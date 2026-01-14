Покупатели ИЖС в Новосибирской области жалуются на отсутствие дорог и школ

В Новосибирской области идет масштабная работа по переводу всего индивидуального жилищного строительства на эскроу-счета. На начало 2025 года в регионе были заключены 15 договоров эскроу на 100 млн рублей, на конец 2025-го — 266 на сумму более 1,7 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания сообщил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

— В 2025-м было выявлено много мошеннических схем с ИЖС, поэтому мы ведем работу с гражданами, с банками, чтобы все подрядные договоры на строительство ИЖС шли только через эскроу-счета, — добавил чиновник.

Для упорядочения развития сегмента ИЖС он также будет включен в проекты комплексного развития территории (КРТ).

Директор АО «АРЖС НСО», депутат заксобрания Ашот Рафаелян поинтересовался, есть ли уже список территорий для развития ИЖС. Он напомнил, что по проектам КРТ все площадки должны обеспечиваться социальными объектами, поэтому при запуске работы на таких площадках нужно параллельно решать вопрос с социалкой.

Дмитрий Богомолов подтвердил, что эта одна из причин, по которым на уровне региона принято решение о запуске проектов КРТ для развития ИЖС.

— Мы (а также муниципалитеты) получаем много жалоб, когда настроены жилые дома, но к ним нет дорог, нет школ и детских садов. Сейчас мы прорабатываем ряд таких площадок. Думаю, что до конца 2026-го мы с ними выйдем на торги, — отметил Богомолов.

О каких площадках идет речь, чиновник не уточнил, но отметил, что они в том числе будут расположены в Новосибирском районе.

Министр подтвердил, что у ведомства есть запросы от девелоперов, которые хотят развивать ИЖС в рамках КРТ. Сейчас они просчитывают экономику, финансовые модели своих проектов.

— Наша цель и задача — сделать этот рынок более дисциплинированным, перейти от хаотичной застройки к комплексной — с дорогами, садами, школами, чтобы граждане получали комфортную жизнь, — заявил Дмитрий Богомолов.

Он не исключил, что для реализации социальных проектов в таких КРТ будет привлекаться бюджетное (в том числе федеральное) финансирование.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области было введено рекордное количество «квадратов» в ИЖС — 1 млн 51 тысяча кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что качество ремонта дорог тормозит развитие ИЖС в Новосибирской области.