Стационар в детском реабилитационном центре под Новосибирском откроют в 2027 году

Строительная готовность стационара Федерального детского реабилитационного центра в Новосибирске составляет 60%. Об этом сообщила пресс-служба ППК «Единый заказчик». Полностью завершены работы по остеклению здания, подходят к концу фасадные работы. На объекте идет установка внутренних помещений и их отделка, устройство инженерных сетей.

— Завершить строительство здания планируется до конца 2027 года, — сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Напомним, ранее сообщалось, что детский реабилитационный центр под Новосибирском откроют в 2026 году: главный корпус и стационар.

О том, что на берегу Бердского залива запланировано строительство детского реабилитационного центра федерального уровня стало известно в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию первоначально был запланирован на август 2024 года. Победителем тендера на его возведение стала компания АО «Концерн Титан-2». Эта же компания строит в Новосибирске СКИФ.

По ценам 2022 года стоимость центра составляла 7,6 млрд рублей. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

На площадке возводится круглосуточный стационар на 300 коек, где будут размещены отделения реанимации и интенсивной терапии, а также центральное стерилизационное отделение, главный корпус центра и пансионат для проживания 100 юных пациентов вместе с родителями. Площадь всех зданий составит 65 тысяч квадратных метров. Лечение в новом центре смогут проходить дети со всей России с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями и заболеваниями органов чувств.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске по нацпроекту открыли современное отделение реабилитации. Оно предназначено для взрослых с нарушением функции периферической нервной и костно-мышечной систем.