Ноль парковок: нормативы парковочного пространства предлагают пересмотреть в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Их нужно устанавливать не через запретительные меры, а через стимулирование качества пространства и здоровую продуктовую конкуренцию застройщиков

Завысили требования

Сегодня практически во всех городах России нормативы строительства жилья предполагают, что человеку, у которого есть автомобиль, необходимо предоставить в городском пространстве три места под личный автомобиль: рядом с жильем, с работой и там где человек отдыхает и делает покупки. По словам Василия Большакова, руководителя отдела мастер-плана девелоперской компании «Брусника», это непозволительная роскошь, так как очевидно, что для всех мест не хватит. Об этом он сообщил, выступая на круглом столе «Практика разработки региональных нормативов градостроительного проектирования» в рамках Строительной недели.

Автомобилей становится больше, и для них просто не хватает места, поэтому улицы превращается в бесконечные автостоянки. Кроме того, парковочные места ложатся в стоимость квадратного метра жилья вновь возводимых домов, притом что собственники зачастую не будут или не смогут пользоваться этими местами, так как они станут общедоступными. Нам не сложно будет их построить, но это увеличивает и без того высокую стоимость жилья, — констатировал эксперт.

В Новосибирске требования по парковочным нормативам не отличаются гибкостью, и мешают качественному развитию городской среды, оказывают серьезное влияние на работу застройщиков. Согласно действующим парковочным нормативам, уже сейчас в столице Сибири на 1000 человек должно приходиться 492 автомобиля. Между тем, по прогнозам, только к 2034 году уровень автомобилизации в городе достигнет 407 автомобилей на 1000 человек. Кроме того, в Новосибирске требуют весь норматив размещать на земельном участке дома — под жилые и нежилые объекты.

— По факту получается, что сегодня застройщиков заставляют делать парковки, опираясь на нормативы, которые, возможно, будут актуальны через десять лет, а может и не будут, но городское пространство будет испорчено, — рассуждает он.

К чему приводит такая стратегия он показал на примере жилого района «Евроберег». 

Василий Большаков 

— Улица Заровного сегодня не выглядит, как улица, потому что мы вынуждены на земельных участках домов создавать  парковки для коммерческой инфраструктуры, расположенной на первых этажах. Мы главные амбассадоры подземного хранения в Новосибирске, но для коммерческих помещений паркинг под землей не подходит. В итоге улицы получаются узкими, заставленными машинами. При этом излишне открытое пространство влияет на климатический комфорт, усиливает ощущение ветра и холодовый стресс. Поэтому, как бы мы не хотели сделать улицы «Евроберега» классными, они получаются такими как есть и по-другому сделать невозможно, — пояснил Василий Большаков.

Важный нюанс — парковки около объектов образования.

— Сегодня по нормативам  мы должны строить школы и садики в пешеходной доступности от жилья и парковок для высадки детей, для парковки на время ожидания ребенка из школы нет.  А детей подвозят на машинах.  Сегодняшние нормативы не регулируют этот вопрос, что создает дискомфорт пользования и  мешает правильно организовать парковочные места возле социальных объектов, — обозначил проблему представитель «Брусники».

Тренд на снижение автомобилизации

Еще одним фактором, который может повлиять на корректировку нормативов, по мнению Василия Большакова, является новый тренд, который начал формироваться в таких регионах как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татарстан.

— Уже можно сделать вывод, что, например, Татарстан сейчас выходит на некое плато и у них намечается тренд на снижение уровня автомобилизации. Думаю, что это связано с развитием общественного транспорта, — констатировал Большаков.

По его оценке, Новосибирск также выходит на плато и в ближайшие пять-десять лет в городе будет наблюдаться тренд на снижение уровня автомобилизации.

Эксперт отметил, что в расчётах в программе комплексного развития в Новосибирской области есть коэффициент, который показывает какое соотношение пространства, асфальта и машиноместа необходимо, чтобы город «поехал».

— Все наши города «не едут» именно потому что у нас недостаточно для этого пространства. Даже если мы попытаемся построить ещё 10% улично-дорожной сети, мы всё равно не решим эту проблему. Не стоит думать про постоянное расширение и увеличение  площади асфальта. Тем более, что муниципалитет должен его не только построить, но и постоянно убирать, эксплуатировать и так далее, а это дополнительные расходы, — пояснил он.

В качестве примера Василий Большаков привел Тюмень, где «Брусника» совместно с органами власти долгое время работала с парковочным нормативом, обосновывала понижающие коэффициенты. В итоге норматив был снижен. Сейчас аналогичная работа идет в Сургуте.

— В Сургуте вообще все ездят на автомобилях, и не только потому, что это удобно, потому что это тепло. В связи в пространствах города сосредоточены огромные парковочные поля. В условиях Севера это ухудшает климатическое состояние городского пространства. Из-за этих полей там не только холодно, но и ветрено, — рассуждает эксперт.

Призыв к диалогу

Василий Большаков предложил девелоперскому сообществу города совместно с органами власти Новосибирска проработать вопрос баланса парковочного норматива и качества городского пространства.

— Если мы хотим, чтобы у нас были комфортные улицы, то нужно вносить корректировки в парковочные нормативы. Сейчас мы тратим пространство города на парковки, чтобы кто-то временно хранил эти машиноместа, что не правильно, — заявил он.

Для решения этой проблемы необходим комплексный подход: развитие общественного транспорта, создание платных парковок, утверждение гибких нормативов. Эксперты отметил, что благодаря таким инициативам уже удалось снизить уровень автомобилизации в Москве и Санкт-Петербурге, и регионы должны следовать этому примеру. 

Принято говорить, что в бюджете на подобные задачи нет денег, но важно понимать, что всё это — исключительно для общественная блага, — подчеркнул Большаков.

Эксперт предложил несколько изменений, которые сделают город комфортнее:

  •   Убрать из ПЗЗ расчёт минимально допустимого количества машино-мест. Настроить преемственность в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования.

— Сегодня есть разночтения даже между региональными и местными нормативами внутри Новосибирска по парковкам. По факту город сегодня имеет три норматива, связанных с парковками. Думаю, что это неправильно, — отметил спикер.

Следующие предложения связаны с понижающими коэффициентами.

  •   Зафиксировать в МНГП возможность размещения машино-мест для нежилых помещений за границами земельного участка в территории общего пользования, но в радиусе пешеходной доступности.
  •   Создать возможность сокращения количества машино-мест на территориях в пешеходной доступности до остановок рельсового транспорта и общественного транспорта с движением по выделенным полосам.

—  Здесь можно придумывать очень много, но мы, основываясь на нашем опыте, говорим о том, что снижение коэффициента за счёт доступности к рельсовому транспорту или к выделенным полосам общественного транспорта — это тоже рабочая схема, которая побуждает город заниматься, в том числе общественным транспортом. Если у застройщика не будет обязательного норматива, он постарается предоставить достаточно парковочных мест, так как это станет его конкурентным преимуществом. Люди будут выбирать жилой проект с учетом того, как о них позаботился застройщик, предусмотрев места для размещения машин. Возможен еще один вариант: если у человека нет машины, то он будет выбирать проекты, где за счет отсутствия парковок квадратный метр получится более дешевый, — уверен Василий Большаков.

  •   Предусмотреть возможность сокращения машино-мест при эффективном использовании земельного участка благодаря устройству подземного паркинга.

— Мы строим подземные парковки и не в один уровень, продаем их и понимаем как работать с себестоимостью этого парковочного места, что это действительно главный и единственный цивилизованный способ хранения автотранспорта в большом городе. Плюс сегодня парковочное место в городах-миллионниках становится одним из  ликвидных форм недвижимости, — говорит представитель девелопера.

  •   Рассмотреть условия по совместному использованию парковочных мест в территории общего пользования: дневное хранение — коммерческая инфраструктура, ночное хранение — жильё.

— В качестве примеры можно посмотреть разработанные нормативы по Москве, где в ночное и дневное время условия парковки в городском пространстве отличаются. Это необходимо для более эффективного использование земли и парковочных мест. Ее можно было бы изучить и адаптировать к Новосибирску, — резюмировал Василий Большаков.

Ранее редакция сообщала о том, что увеличить количество парковочных мест около домов потребовала прокуратура. 

Фото предоставлены Брусникой

