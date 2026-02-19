В Новосибирск завезли картофель из Египта, он в 2,5 раза дороже местного

В новосибирских магазинах в феврале появился картофель нового урожая. Это импортная продукция, которая традиционно в несколько раз дороже картофеля, выращенного новосибирскими фермерами.

Местный картофель сейчас стоит в среднем 40 рублей за 1 кг, привозной — около 100 рублей. Такое соотношение — разница в 2–2,5 раза — сохраняется из года в год. В прошлом году, когда местная продукция стоила порядка 55–60 рублей за кг, импорт стоил 130–140 рублей за кг.

— Сейчас пришла картошка из Египта. Ее поставляют и в магазины, и на рынки. Сильно цены не задирают, потому что местный картофель есть пока еще. Как только его распродадут, цены сразу задерут. Так всегда бывает. Импорт сейчас особо никому не нужен, а потом будут брать, — сообщил Infopro54 предприниматель, занимающийся торговлей овощами.

Напомним, в Новосибирской области в последние пять месяцев на картофель держатся цены, которые производители называют слишком низкими и невыгодными для овощеводов. Ситуация кардинально отличается от того, что было в 2024 году: тогда картофель был среди лидеров подорожания. В текущем году претендентом на это звание являются тепличные огурцы.

