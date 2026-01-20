Поиск здесь...
Общество

«Сибирские сети» с 1 февраля повысят тарифы на интернет

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Компания обосновала решение ростом НДС, инфляцией и потребностью в обновлении сетей

С 1 февраля 2026 года крупный сибирский интернет-провайдер «Сибирские сети» увеличит стоимость своих услуг, включая домашний интернет. Компания, которая предоставляет свои услуги в четырёх регионах Сибири, обосновала это решение увеличением своих расходов. Об этом говорится на официальном сайте провайдера.

— Данное решение вызвано ростом НДС, инфляцией и необходимостью инвестиций в модернизацию сети и дальнейшее развитие. Это позволит улучшить качество услуг и сервиса для вас, — утверждает провайдер на своём сайте.

Абоненты получили уведомления о том, что тарифы на стационарный интернет будут увеличены на 8,3 %. Стоит отметить, что в 2025 году компания проводила индексацию дважды.

Другие крупные игроки рынка также демонстрируют тенденцию к росту цен: с начала 2026 года новосибирская компания «Новотелеком» подняла тарифы в среднем на 5 %, а «Ростелеком» увеличил стоимость домашнего интернета на 60 рублей. Ранее ведущие мобильные операторы объявили о корректировке тарифов в связи с повышением НДС с 20 % до 22 %.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году мэрия Новосибирска не планирует закупать дорожную технику. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил заммэра Иосиф Кодалаев. Он объяснил это сложными экономическими условиями.

Зампредседателя горсовета Новосибирска, депутат Андрей Гудовский заявил, что не все так однозначно.

Читать полностью

Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В мэрии Новосибирска прокомментировали работу аниматоров в костюмах животных на улице Ленина. По словам представителей профильных департаментов, эта деятельность не была согласована с городскими властями и не имела законных оснований.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики городской администрации сообщил, что участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской перекрыли для установки световых инсталляций и фотозон на фестивале новогодних арт-объектов. Коммерческие мероприятия, работа аниматоров или платные фотосессии не предусмотрены. Ведомство не заключало договоров с аниматорами.

Читать полностью

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в ночь на 21 января можно будет увидеть яркое полярное сияние. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и ИСЗФ СО РАН.

— В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых предварительно можно будет наблюдать почти на всей территории страны, — говорится в сообщении.

Читать полностью

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Автор: Юлия Данилова

ОСАГО стало лидером по росту цен в сегменте «услуги» в декабре 2025 года в Новосибирской области — +130% к ноябрю. На втором месте взлет стоимости проезда на метро — +20%, на третьем — повышение тарифа на наземном общественном транспорте на 10,9% – 12,5%, сообщает Новосибирскстат.

Среди прочих услуг за месяц существенно выросли в цене услуги сиделок +6,2%, стрижка модельная в женском зале +6,1%, ремонт брюк из всех видов тканей +5,7%, установка натяжного потолка +5%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога +4,9%, выполнение обойных работ +4,7%.

Читать полностью

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Здесь пройдет Всероссийская выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» — крупнейшее отраслевое событие Западной Сибири, где соберутся производители, профессионалы и энтузиасты активного досуга.

Три тематические зоны экспозиции:

Читать полностью

В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Автор: Артем Рязанов

Спасатели МАСС сообщили, что в Новосибирске в купели за 19 декабря окунулись 6230 человек. В городе работали четыре иордани. Две из них, на пляже «Бумеранг» и в микрорайоне «Европейский берег», закрылись только в полночь. На полчаса раньше, в 21:30, прекратила работу в Затоне. Купель на озере «Жемчужина Сибири» закрылась в 22:00.

По данным МАСС, в купели на «Жемчужине Сибири» окунулись 1850 человек; в Затоне - 1420 человек; на Софийской - 1700 человек; рядом с «Европейским берегом» - 1260 человек.

Читать полностью
