«Сибирские сети» с 1 февраля повысят тарифы на интернет

С 1 февраля 2026 года крупный сибирский интернет-провайдер «Сибирские сети» увеличит стоимость своих услуг, включая домашний интернет. Компания, которая предоставляет свои услуги в четырёх регионах Сибири, обосновала это решение увеличением своих расходов. Об этом говорится на официальном сайте провайдера.

— Данное решение вызвано ростом НДС, инфляцией и необходимостью инвестиций в модернизацию сети и дальнейшее развитие. Это позволит улучшить качество услуг и сервиса для вас, — утверждает провайдер на своём сайте.

Абоненты получили уведомления о том, что тарифы на стационарный интернет будут увеличены на 8,3 %. Стоит отметить, что в 2025 году компания проводила индексацию дважды.

Другие крупные игроки рынка также демонстрируют тенденцию к росту цен: с начала 2026 года новосибирская компания «Новотелеком» подняла тарифы в среднем на 5 %, а «Ростелеком» увеличил стоимость домашнего интернета на 60 рублей. Ранее ведущие мобильные операторы объявили о корректировке тарифов в связи с повышением НДС с 20 % до 22 %.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку.