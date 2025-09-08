Рекламодателям

В Новосибирске изменили подход к зимней уборке города

  • 08/09/2025, 18:15
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске изменили подход к зимней уборке города
В этом году он будет более системным и профилактическим

Новосибирск готовится к зиме. Власти закупают реагенты для обработки улиц и тротуаров. В список входят песок из горных пород и техническая соль для обработки улиц и тротуаров. Об этом сообщил департамент дорожно-благоустроительного комплекса.

К примеру, Городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) в сентябре объявил уже три тендера на закупку материалов для обработки дорог. Один на поставку 12 тысяч тонн фрикционного материала для приготовления комбинированного противогололедного материала на 15 млн рублей. А также два тендера на поставку промышленной соли для приготовления комбинированного противогололедного материала за 54 млн и 48 млн рублей — 4,5 тысячи и 4 тысячи тонн соотвественно. Срок поставки — до конца декабря 2025 года. Торги также проводят администрации районов. Например, администрация Советского района закупает соль для промышленных целей — 4 тысячи тонн за 50 млн рублей.

Как отметили в муниципалитете в ответ на запрос издания Om1 Новосибирск, зимой уборка будет вестись по трем основным принципам: быстрое реагирование на снегопады, выбор реагентов в зависимости от погоды и усиленный контроль за опасными участками.

— В предстоящем сезоне подход к уборке будет более системным и профилактическим, с упором на предотвращение образования гололёда и своевременную очистку улиц дорожно-эксплуатационными учреждениями, — дополнили в администрации.

Напомним, осенью 2024 года в МКУ «УДС» (Дочерняя структура департамента транспорта мэрии. — Ред.) создали отдел по контролю за содержанием дорог. В задачи отдела будет входить систематическая оценка текущего состояние дорог и тротуаров Новосибирска на соответствие требованиям. Отдел также будет заниматься выявлением дефектов, доведением этой информации до лиц и администраций районов, ответственных за содержание дорожно-уличной сети и повторная оценка устранения выявленных дефектов.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК объявила условия для досрочного подключения домов к отоплению. Сейчас 50% домов и зданий имеют такую возможность.

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
