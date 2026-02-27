Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Телекоммуникации

В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Дата:

Кроме того, было обновлено уже имеющееся оборудование

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию инфраструктуры мобильной связи в Новосибирской области. В ряде поселений Тогучинского района, в том числе в селе Буготак, которое граничит с федеральным природным памятником Буготакские сопки, были установлены новые телекоммуникационные объекты и обновлено уже имеющееся оборудование, сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на небольшое население села Буготак (менее тысячи человек), оно пользуется популярностью у любителей внутреннего туризма. Окрестности села изобилуют живописными природными объектами, такими как Карпысакский пруд с водопадом и упомянутые Буготакские сопки, имеющие статус особо охраняемой природной территории федерального значения, что делает их привлекательными для летнего отдыха.

Помимо Буготака, работы по улучшению качества связи были осуществлены ещё в десяти населённых пунктах Тогучинского района.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, регион богат на интересные туристические локации, многие из которых пока мало освещены, но спрос на внутренний туризм неуклонно растёт. Компания активно поддерживает эту тенденцию, обеспечивая доступ к мобильной связи и интернету даже в малых населённых пунктах. Такое развитие предоставляет удобства как местным жителям, так и туристам, включая автопутешественников, следующих в Кузбасс, поскольку часть модернизированных сёл расположена непосредственно вдоль федеральной трассы.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

141
0
0
Предыдущая статья
Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов
Следующая статья
Иммунолог Дёмина назвала способы укрепления иммунитета в межсезонье

Логистический хаб Антарктиды получил мобильный интернет

Цифровая экосистема МТС расширила возможности своей телекоммуникационной сети, охватив ею полярную станцию «Прогресс». Местные жители и работники получили доступ к мобильной связи в районе бухты Тала, которая служит ключевым логистическим центром для Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ).

Для обеспечения связи в Прогрессе была построена новая базовая станция, а также проложена радиорелейная линия длиной 13 километров до места стоянки судов в бухте. Такое решение позволяет передавать сигнал на значительные расстояния, преодолевая трудности, связанные с прокладкой оптоволокна в условиях антарктического ландшафта, который характеризуется наличием ледников и сложного рельефа. В результате суда, доставляющие грузы и исследователей, теперь имеют устойчивое соединение для голосовой связи стандарта GSM и мобильного интернета.

Читать полностью

Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Цифровая экосистема МТС развивает сеть быстрого домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря обновлению техники и возведению современной инфраструктуры увеличена территория охвата. Теперь к интернету в домашних условиях могут подключиться дополнительные 4 тысячи семей в Кировском районе.

Специалисты выполнили модернизацию в нескольких домах Южно-Чемского микрорайона, жилом комплексе «Акация на Ватутина» и на Северо-Чемском.

Читать полностью

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Цифровая экосистема МТС внедрила на предприятии «Балтика-Новосибирск» передовую платформу, направленную на повышение уровня безопасности работников.

Рабочие производственной лаборатории, ответственные за контроль качества входящего сырья, материалов и итоговой продукции, на определенных этапах своей деятельности сталкиваются с необходимостью использования химических реагентов. Лабораторные помещения оборудованы системой специализированного доступа, и персонал, находящийся там, теперь оснащен персональными идентификаторами с функцией позиционирования.

Читать полностью

Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

В «Локомотив-Арене» была значительно улучшена мобильная связь благодаря усилиям цифровой экосистемы МТС. Проведенное обновление технического оснащения привело к увеличению скорости обмена данными по всей территории спортивного комплекса, охватывая трибуны, зоны для зрителей и комнаты отдыха спортсменов.

Специалисты осуществили модернизацию телекоммуникационного оборудования внутри здания, что обеспечивает приоритетный доступ к ресурсам сети для всех пользователей, находящихся на арене.

Читать полностью

Мобильная связь в Инюшенском бору стала лучше

Цифровая экосистема МТС модернизировала свою сеть в Инюшенском бору, что положительно сказалось на качестве мобильной связи. В результате апгрейда оборудования, пиковая скорость передачи данных в этой рекреационной зоне возросла на 20%.

Инюшенский бор – уникальный, старейший лес Новосибирска, представляющий собой реликтовый массив, сохранивший почти нетронутый вид. Посетители бора могут ощутить себя в настоящем лесу, несмотря на его расположение в городской черте. Здесь можно активно проводить время: зимой, катаясь на лыжах и санках, летом, организуя пикники.

Читать полностью

Цифровой рост: новосибирские компании активнее общаются онлайн

В 2025 году аналитики цифровой экосистемы МТС изучили востребованность российских разработок для деловых коммуникаций в Новосибирской области. По результатам исследования, предприятия и организации региона стали организовывать почти в 2,5 раза больше бизнес-совещаний и онлайн-семинаров, используя платформу МТС Линк.

Общее число онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров) у жителей Новосибирска увеличилось на 147% за год. Примечательно, что пользователи стали активнее применять инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, функция автоматического создания кратких обзоров (саммари) стала использоваться в 11 раз чаще, чем в предыдущем году. Среди других популярных ИИ-инструментов – расшифровка текста, устранение шумов, изменение или размытие фона.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Телекоммуникации

В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Общество

Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Общество Право&Порядок

Студенты подожгли бензоколонки в Новосибирске и Бердске

Бизнес Недвижимость Общество

Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Бизнес

Налоговая подала иск к новосибирской компании почти на миллиард рублей

Бизнес Туризм

Для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском

Общество Право&Порядок

В Новосибирске совершено 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий

Мировые и федеральные новости Общество

Ставку НДФЛ в России предлагают повысить до 35%

Право&Порядок

Суд конфисковал у экс-сотрудницы новосибирского УФАС 12 млн рублей

Общество

Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Бизнес Власть Общество

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Власть

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Бизнес Власть

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Общество

В Новосибирске снова проводят проверку после жалоб на выбросы в «Весеннем»

Общество Право&Порядок

Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

Общество

СКИФ заработает на полную мощность в Новосибирске в 2027 году

Власть Общество Право&Порядок

На ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности