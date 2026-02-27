В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию инфраструктуры мобильной связи в Новосибирской области. В ряде поселений Тогучинского района, в том числе в селе Буготак, которое граничит с федеральным природным памятником Буготакские сопки, были установлены новые телекоммуникационные объекты и обновлено уже имеющееся оборудование, сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на небольшое население села Буготак (менее тысячи человек), оно пользуется популярностью у любителей внутреннего туризма. Окрестности села изобилуют живописными природными объектами, такими как Карпысакский пруд с водопадом и упомянутые Буготакские сопки, имеющие статус особо охраняемой природной территории федерального значения, что делает их привлекательными для летнего отдыха.

Помимо Буготака, работы по улучшению качества связи были осуществлены ещё в десяти населённых пунктах Тогучинского района.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, регион богат на интересные туристические локации, многие из которых пока мало освещены, но спрос на внутренний туризм неуклонно растёт. Компания активно поддерживает эту тенденцию, обеспечивая доступ к мобильной связи и интернету даже в малых населённых пунктах. Такое развитие предоставляет удобства как местным жителям, так и туристам, включая автопутешественников, следующих в Кузбасс, поскольку часть модернизированных сёл расположена непосредственно вдоль федеральной трассы.