Жители Новосибирска готовятся к мартовским переменам в законах

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Календарная весна начнется с пенсионных надбавок, нового учета алиментов и единого срока оплаты ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных новелл. Они затрагивают практически все сферы: от работы такси и наружной рекламы до правил оплаты ЖКХ и получения детских пособий. Многие изменения напрямую коснутся жителей Новосибирска и местных предпринимателей.

Транспорт и перевозки

Такси переходят на отечественные авто

С 1 марта начинает действовать закон № 116-ФЗ, который вводит требование к уровню локализации автомобилей для работы в такси. Чтобы попасть в региональный реестр, машина должна набрать не менее 3200 баллов за использование российских комплектующих согласно Постановлению Правительства № 719 либо быть произведенной по специальному инвестконтракту (СПИК) в определенный период. Минпромторг уже сформировал предварительный список разрешенных моделей, куда вошли Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Sollers и некоторые модели китайских брендов, собираемых в России.

Если автомобиль был внесен в региональный реестр такси до 1 марта 2026 года, его можно использовать в работе до списания, даже если он не подходит под новые требования. Водителям с иномарками, не успевшим попасть в реестр до 1 марта, придется либо менять машину, либо уходить в аренду.

Электронный посадочный приравняли к бумажному

С 1 марта электронный посадочный талон официально становится аналогом бумажного. Авиакомпании теперь несут равную ответственность за предоставление обоих видов документов. Также в правилах четко прописаны обязанности перевозчика при задержках рейса:

  • воду предлагают через час ожидания после двухчасовой задержки;
  • горячее питание — через два часа после четырехчасовой задержки;
  • после восьми часов ожидания днем или шести часов ночью пассажиров размещают в гостинице.

Критерии вынужденного возврата билета стали шире: теперь к ним относят задержку рейса более чем на 30 минут, болезнь близкого родственника (не только члена семьи) или ошибку перевозчика при оформлении.

Финансы, пособия и платежи

Алименты для пособий посчитают по-новому

Для семей, претендующих на единое пособие, с 1 марта меняется методика учета алиментов. Нововведение касается родителей, которые договорились о выплатах устно или оформили нотариальное соглашение без обращения в суд.

Раньше алименты считали от МРОТ. Теперь за основу берут среднемесячную зарплату в регионе по данным Росстата за предыдущий год. От этой суммы рассчитывают установленные доли: четверть на одного ребенка, треть — на двоих, половина — на троих и более.

Это значит, что даже при фактическом отсутствии выплат доход семьи для государства может оказаться выше порога, необходимого для назначения пособия. Цель закона — борьба с фиктивными разводами, когда родители формально расходятся, но продолжают жить вместе.

Если есть судебное решение о взыскании алиментов, в доход засчитывают только фактически перечисленные суммы.

Единое пособие предназначено для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках.

Пенсионеры получат двойные выплаты

Пенсионеры, которым в феврале 2026 года исполнилось 80 лет, с 1 марта начнут получать страховую пенсию с удвоенной фиксированной выплатой — 19 169,38 рубля (с учетом январской индексации). Такая же надбавка положена гражданам, которым в феврале была впервые установлена I группа инвалидности.

По данным регионального СФР, в Новосибирской области около 788 тысяч пенсионеров, из них 701 тысяча — получатели страховой пенсии. С 1 января 2026 года минимальный размер страховой пенсии по старости в регионе составляет 27 тысяч рублей.

Онлайн-займы только по биометрии

Микрофинансовые компании с 1 марта обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему при оформлении займов онлайн. Без сдачи изображения лица и голоса получить деньги дистанционно не получится. В офисах компаний биометрия не требуется. Мера направлена на защиту от мошенников, хотя участники рынка отмечают, что база ЕБС пока содержит недостаточно данных, что может временно затруднить получение займов для многих клиентов.

Автосписания за подписки запретили

С 1 марта Федеральный закон № 376-ФЗ запрещает онлайн-сервисам автоматически списывать плату за подписки без явного согласия пользователя. Если клиент отвязал карту, отменил подписку или сервис не уведомил о предстоящем платеже, списание средств незаконно. Сервисы обязаны размещать четкую инструкцию по отказу от услуги и заранее уведомлять о продлении подписки. Это касается онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов, облачных хранилищ и других цифровых платформ.

Единый срок оплаты ЖКХ

С 1 марта устанавливается единый по стране срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги — до 15-го числа месяца, следующего за истекшим. Платежные документы теперь будут направляться гражданам не 1-го, а 5-го числа каждого месяца.

Для жителей Новосибирска это означает, что счета за февраль 2026 года нужно будет оплатить не позднее 15 марта.

Долги остаются острой проблемой. По данным управления ФССП по Новосибирской области, за 11 месяцев 2025 года было возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств по взысканию задолженности за ЖКУ. Общая сумма требований составила около 1,1 миллиарда рублей.

При этом взыскать удалось 615 миллионов рублей — на 17,8% больше, чем годом ранее. Эксперты связывают это с ужесточением подходов: ресурсоснабжающие организации все чаще подают в суд даже при небольших долгах. С 2026 года вырос и исполнительский сбор — теперь он составляет 12% от суммы долга (минимум 2 тысячи рублей для граждан).

Потребительский рынок

Иностранные слова убрали с вывесок

С 1 марта вступает в силу закон о защите русского языка. Вся публичная информация для потребителей — вывески, указатели, таблички, меню, баннеры, карточки товаров на маркетплейсах — должна быть на русском языке.

Иностранные слова в фирменных наименованиях, товарных знаках и знаках обслуживания, официально зарегистрированные в Роспатенте, не запрещены. В остальных случаях использование иностранных слов допускается только при условии дублирования на русском языке.

В названиях жилых комплексов и объектов строительства застройщики должны будут применять только кириллицу, если собираются использовать это в рекламе.

За нарушение предусмотрены штрафы по КоАП: для должностных лиц и ИП — до 20 000 рублей, для юридических лиц — до 500 000 рублей. Контролировать исполнение будет ФАС России.

Новые правила для гостиниц

Обновленные правила предоставления гостиничных услуг с 1 марта распространяются на все средства размещения, подлежащие классификации: отели, хостелы, кемпинги, базы отдыха.

Отели больше не смогут применять правило негарантированного бронирования, при котором опоздание к назначенному часу грозило потерей номера. Теперь гостиница обязана ждать постояльца ровно сутки — до расчетного часа дня, следующего за датой заезда.

Туристы смогут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. Гостиница вправе удержать плату только за первую ночь.

Зарегистрироваться в отеле теперь можно не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, а также через портал «Госуслуг».

При этом гостиница имеет право отказать в предоставлении номера, но в таком случае обязана полностью возместить убытки туристу.

Рекламу энергетиков ограничили

С 1 марта вступают в силу новые требования к рекламе тонизирующих напитков. Теперь любое рекламное сообщение об энергетиках должно содержать предупреждение о рисках для здоровья при их избыточном употреблении. Одновременно вводится запрет на использование образов несовершеннолетних и упоминание витаминов как преимущества продукта. Это дополнение к прошлогоднему запрету на продажу таких напитков несовершеннолетним.

Земля и недвижимость

Борьбу с борщевиком сделали обязательной

С 1 марта владельцы земельных участков обязаны самостоятельно проводить мероприятия по уничтожению борщевика и других опасных инвазивных растений. Перечень таких растений будут утверждать регионы. За бездействие предусмотрена административная ответственность и штрафы, размер которых также будет определяться местной властью.

Менять вид участка стало проще

С 1 марта унифицируется порядок определения и изменения вида разрешенного использования земельных участков. Процедура приводится в соответствие с федеральным классификатором и градостроительными регламентами, что в ряде случаев позволяет перевести согласование в уведомительный формат и снизить бюрократические барьеры.

Образование

В автошколах увеличили часы вождения

С 1 марта вступают в силу новые правила обучения водителей, которые будут действовать до 2032 года.

Количество часов обязательного вождения для категории B увеличивается с 38 до 42. Теоретическую часть разрешено преподавать дистанционно с использованием специального софта для контроля успеваемости.

Подготовка водителей категорий C, D и таксистов теперь возможна не только в автошколах, но и непосредственно в таксопарках или транспортных компаниях.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

