«Охота» на курорте: почему МИД России предупредил туристов об опасности поездок в Таиланд

Причиной стали высокие риски задержания российских граждан по запросу американских правоохранительных органов и спецслужб.

«К сожалению, эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами», — заявила Захарова. По данным МИД, США действуют напористо, проводят спецоперации по «отлову» россиян без оглядки на таиландские власти, а задержанные нередко сталкиваются с запугиванием и психологическим давлением с целью добиться признания вины.

Основание для беспокойства — двусторонний договор о выдаче между Таиландом и США, который позволяет американским властям добиваться экстрадиции подозреваемых. Начало этой порочной практике, как напомнили в МИД, было положено в 2008 году, когда в Таиланде по запросу Вашингтона арестовали предпринимателя Виктора Бута. После экстрадиции он провёл в американских тюрьмах более десяти лет. С тех пор, по оценке российского внешнеполитического ведомства, «маховик карательного правосудия Вашингтона» лишь набирает обороты — особенно после начала специальной военной операции.

Не только Бут: другие случаи задержания россиян

Эта практика не ограничивается единичными инцидентами. В ноябре 2025 года на Пхукете был арестован 36-летний россиянин Денис Обрезко в ходе совместной операции ФБР и таиландской полиции. Американская сторона подозревает его в связях с хакерской группировкой Void Blizzard. В апреле 2026 года Верховный суд Таиланда отклонил апелляцию защиты, и Обрезко был экстрадирован в США. В июне он уже предстал перед федеральным судом в Бостоне, ему предъявлено обвинение в сговоре с целью несанкционированного доступа к защищённому компьютеру. Адвокаты россиянина заявляют, что их подзащитный не признаёт вину и намерен оспаривать обвинения.

В ноябре 2025 года в Таиланде также задержали другого гражданина России — «хакера мирового класса». По данным СМИ, речь шла об Алексее Лукашеве, уроженце Мурманской области, которого в США считали причастным к взлому серверов Национального комитета Демократической партии и вмешательству в президентские выборы.

Однако Таиланд — не единственная страна, где россияне попадают под экстрадиционные риски. С 2008 года в третьих странах по запросу США были арестованы свыше 70 российских граждан. Среди наиболее громких случаев — задержание в Сингапуре в октябре 2025 года, арест двоих россиян в Болгарии в декабре 2025 года (Олега Ольшанского и Сергея Ивина), а также решение кипрского суда об экстрадиции в США Серажудина Актулаева, задержанного в мае 2025 года в аэропорту Ларнаки.

Статистика депортаций из Таиланда также внушительна: по данным консульских служб, в 2025 году из страны были депортированы не менее 100 россиян.

Как вести себя при задержании за границей

Если российский гражданин всё же оказался задержанным за рубежом, юристы советуют строго придерживаться нескольких правил.

Первое и главное — немедленно потребовать связи с российским консульством. В соответствии со статьёй 36 Венской конвенции, у каждого задержанного есть право на уведомление и контакт с представителями консульства своей страны. «Российское консульство за границей — это ваш главный помощник при задержании. Его задача — не вмешиваться в уголовный процесс, а следить за соблюдением ваших прав», — поясняет юрист Андрей Конышев. Консульские работники могут посетить задержанного в изоляторе, проконтролировать условия содержания, обеспечить переводчика и передать список рекомендованных адвокатов.

До встречи с консулом или адвокатом не следует давать никаких показаний, особенно если они предлагаются на незнакомом языке. Юристы советуют твёрдо повторять фразы: «Я не буду давать показания без адвоката» и «Я прошу связаться с российским консульством». Нельзя сопротивляться аресту и подписывать документы без перевода и юридической консультации.

В каждой стране у задержанного есть право на переводчика и адвоката. При этом переводчика следует требовать даже в том случае, если человек хорошо владеет местным языком — это гарантирует юридическую точность формулировок.

Родственникам задержанного следует как можно быстрее найти частного адвоката — обычно он приезжает быстрее государственного, а также передать защитнику необходимые документы: справки о здоровье, удостоверения, подтверждения занятости или семейного положения. Также стоит установить контакт с посольством России в стране задержания.

Ситуация остаётся напряжённой

МИД России подчёркивает, что после введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов российской экономики, «многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев». Дипломаты рекомендуют тем, у кого есть даже минимальные основания опасаться уголовного преследования в США, воздержаться от поездок в Таиланд и избегать пересадок в тайских аэропортах. При любых зарубежных поездках необходимо иметь под рукой контакты загранучреждений России и, по возможности, установить мобильное приложение МИД РФ «Зарубежный помощник»

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