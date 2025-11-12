Рекламодателям

Новосибирская библиотека объяснила отсутствие крестов на куполах храма в своем посте

  • 12/11/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирская библиотека объяснила отсутствие крестов на куполах храма в своем посте
На искажение православных символов обратила внимание «Русская Община»

В конце октября на улицах Новосибирска появились рекламные баннеры с надписями «Новосибирск — город дружбы» и «Мы вместе!». На фото была изображена группа молодых людей в национальных костюмах. Снимки сопровождались анонсом Дня народного единства. Однако реакция горожан была неоднозначной. Многие восприняли баннер не как символ дружбы, а как вызов. В особенности это касалось русских жителей, для которых 4 ноября — важный исторический праздник, связанный с освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Русская община обратила внимание на проблему. Вскоре после этого баннеры были демонтированы. Это произошло всего за один день, после того как в соцсетях разразилась волна критики.

Через несколько дней в Новосибирске разгорелся новый скандал. Новосибирская областная молодежная библиотека на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала пост, который, по мнению «Русской общины», содержал изображения храмов без крестов.

— Храм, лишённый символа православной веры, выступает приглашением на мероприятие, посвящённое рассказу о любви к Родине. Кощунственно? Или же это продуманное коварство? Независимо от мотивов авторов поста, подобные акции вызывают возмущение среди верующих русских людей. Именно поэтому мы обращаем внимание правоохранительных органов на произошедший инцидент. Русская Община призывает всех граждан внимательно следить за соблюдением законов, защищающих наши духовные ценности. Будем бдительны вместе, ведь сохранение национальной культуры и религии — дело каждого из нас, — говорилось в их сообщении.

церковь без крестов

Редакция Infopro54 запросила комментарий в библиотеке по поводу публикации спорной иллюстрации. в ответ на запрос в Новосибирской областной молодежной библиотеке объяснили, что на рисунке у храмов кресты были обозначены, но не прорисованы четко.

— Чтобы исключить недопонимание в данном вопросе, мы доработали рисунок, прорисовав его более детально. Теперь кресты на куполах храма выглядят более явно, — говорится в сообщении, полученном редакцией.

кресты на церкви

Напомним, в июне 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов, обязывающий использовать их как неотъемлемую часть изображений культовых зданий и иных объектов в СМИ, интернете, рекламе, государственных знаках и эмблемах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что к депутатам поступают обращения о том, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. Как сообщается в законопроекте, запрет распространяется на публикации в СМИ и интернете, на объявления, рекламу и вывески. Он будет действовать также при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Кроме того, это будет касаться государственных, муниципальных символов и знаков, эмблем.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск съехались ученые, которые изучают древние книги.

Источник фото (главная): нейросеть Шедеврум

Источник иллюстраций (в тексте): НОМБ

2 962

Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : церковь скадал Русская община


2
1

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирск и Уагадугу укрепляют связи
12/11/25 17:15
Власть
Жительница Новосибирска подменила брендовые вещи с маркетплейса на подделки
12/11/25 16:00
Общество Право&Порядок
Проект новой школы «РОСТ» в Новосибирске отметили на международном уровне
12/11/25 15:45
Недвижимость
Экс-министр Решетников займётся созданием промпарка DoorHan в Новосибирске
12/11/25 15:00
Бизнес Власть
В Минэнерго России не исключили проблемы с отоплением в Бердске и Искитиме
12/11/25 14:00
Власть Общество
Новосибирцам рассказали правила безопасного шопинга
12/11/25 13:00
Общество
В Госдуму внесут проект закона о контроле оказания медпомощи иностранцам без полиса
12/11/25 12:00
Общество
Сибирская продовольственная неделя: деловая программа ответит на вызовы ритейла и HoReCa в эпоху трансформации
12/11/25 11:05
Бизнес
Новосибирская библиотека объяснила отсутствие крестов на куполах храма в своем посте
12/11/25 11:00
Культура Общество
Расходы россиян на короткие поездки и рестораны выросли в ноябрьские праздники
12/11/25 10:50
Финансы
На инвестиционной карте Новосибирска появилась Особая экономическая зона
12/11/25 10:30
Бизнес Власть Инвестиции
«Здесь вам не СССР»: в Новосибирске компании экономят на новогодних подарках для детей сотрудников
12/11/25 10:00
Бизнес Общество
«Заблудились в статистике»: Минсельхоз и аудиторы разошлись в оценке залежных земель в Новосибирской области
12/11/25 9:00
Агропром Власть
«Предприниматели в шоке»: штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз
11/11/25 19:00
Бизнес Власть
Экс-директор «Красного факела» возместил ущерб, выплатив более семи миллионов
11/11/25 18:00
Право&Порядок
В онлайн-карту Новосибирска включили стоимость проезда в общественном транспорте
11/11/25 17:30
Город Общество Транспорт
В Новосибирске из реестра памятников исключат деревянный дом на Коммунистической
11/11/25 16:09
Общество
Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день
11/11/25 15:50
Бизнес
Роскомнадзор отключит Рунет от общемировой сети при вмешательстве в выборы
11/11/25 15:00
Власть Телекоммуникации
Собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию
11/11/25 14:30
Бизнес
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять