Новосибирская библиотека объяснила отсутствие крестов на куполах храма в своем посте

В конце октября на улицах Новосибирска появились рекламные баннеры с надписями «Новосибирск — город дружбы» и «Мы вместе!». На фото была изображена группа молодых людей в национальных костюмах. Снимки сопровождались анонсом Дня народного единства. Однако реакция горожан была неоднозначной. Многие восприняли баннер не как символ дружбы, а как вызов. В особенности это касалось русских жителей, для которых 4 ноября — важный исторический праздник, связанный с освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Русская община обратила внимание на проблему. Вскоре после этого баннеры были демонтированы. Это произошло всего за один день, после того как в соцсетях разразилась волна критики.

Через несколько дней в Новосибирске разгорелся новый скандал. Новосибирская областная молодежная библиотека на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала пост, который, по мнению «Русской общины», содержал изображения храмов без крестов.

— Храм, лишённый символа православной веры, выступает приглашением на мероприятие, посвящённое рассказу о любви к Родине. Кощунственно? Или же это продуманное коварство? Независимо от мотивов авторов поста, подобные акции вызывают возмущение среди верующих русских людей. Именно поэтому мы обращаем внимание правоохранительных органов на произошедший инцидент. Русская Община призывает всех граждан внимательно следить за соблюдением законов, защищающих наши духовные ценности. Будем бдительны вместе, ведь сохранение национальной культуры и религии — дело каждого из нас, — говорилось в их сообщении.

Редакция Infopro54 запросила комментарий в библиотеке по поводу публикации спорной иллюстрации. в ответ на запрос в Новосибирской областной молодежной библиотеке объяснили, что на рисунке у храмов кресты были обозначены, но не прорисованы четко.

— Чтобы исключить недопонимание в данном вопросе, мы доработали рисунок, прорисовав его более детально. Теперь кресты на куполах храма выглядят более явно, — говорится в сообщении, полученном редакцией.

Напомним, в июне 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов, обязывающий использовать их как неотъемлемую часть изображений культовых зданий и иных объектов в СМИ, интернете, рекламе, государственных знаках и эмблемах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что к депутатам поступают обращения о том, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. Как сообщается в законопроекте, запрет распространяется на публикации в СМИ и интернете, на объявления, рекламу и вывески. Он будет действовать также при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Кроме того, это будет касаться государственных, муниципальных символов и знаков, эмблем.

