Расходы россиян на короткие поездки и рестораны выросли в ноябрьские праздники

В период ноябрьских праздничных дней жители России продемонстрировали повышенную потребительскую активность и возросший интерес к путешествиям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, предоставленным банком ВТБ и платформой OneTwoTrip, количество заказов на гостиничные номера увеличилось на 73%, а общая сумма расходов возросла на 33%. Аналитики связывают это явление с увеличенной продолжительностью выходных, использованием отпусков, а также с растущим спросом на непродолжительные поездки по территории России.

Наиболее востребованным направлением для внутреннего туризма в ноябрьские праздники стала Москва, аккумулировавшая 18% всех бронирований в стране. За ней следуют Санкт-Петербург с долей 12,3% и Адлер, на который пришлось 5,1% заказов. Замыкают первую пятерку Калининград (4,4%) и Сочи (4,1%). В число популярных направлений также вошли такие города, как Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Тула.

В текущем году россияне отдавали предпочтение гостиницам со средней стоимостью проживания 8,4 тысячи рублей за ночь, что несколько выше, чем в прошлом году, когда средняя цена составляла 8 тысяч рублей.

В структуре расходов наибольшая доля пришлась на посещение кафе и ресторанов (6 миллиардов рублей), покупку авиабилетов (1,1 миллиарда рублей) и культурные мероприятия, такие как театры и кино (894 миллиона рублей). Самые крупные траты были связаны с приобретением авиабилетов, где средний чек составил 23 тысячи рублей, бронированием отелей – 9,1 тысячи рублей и покупкой железнодорожных билетов – 4,5 тысячи рублей.