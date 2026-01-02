Новосибирская область экспортировала 88 тонн кедровых орехов

В 2025 году Новосибирская область экспортировала значительные объемы дикоросов. Одной из ключевых позиций стал кедровый орех. По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, Новосибирская область отправила в Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдову и Германию 88 тонн кедровых орехов.

Общая картина экспорта дикоросов из Сибири показывает, что Новосибирская область является одним из заметных игроков этого рынка, наряду с соседними регионами. Всего из трёх подведомственных управлению регионов — Новосибирской, Томской и Кемеровской областей — за рубеж было отгружено 1403 тонны кедровых орехов. Томская область, традиционно являющаяся лидером по заготовке кедрача, экспортировала 1285 тонн орехов, а Кемеровская область — 30 тонн.

Новосибирские предприниматели отгружали за границу не только кедровые орехи. За пределами России оказались партии деревянных бочек, декоративных статуэток из кедра, сборные деревянные дома, а также банные веники, растительное масло и другие товары. Вся продукция растительного происхождения перед отправкой проходит обязательную процедуру подтверждения фитосанитарной безопасности в аккредитованных учреждениях Россельхознадзора. С начала 2025 года сибирские специалисты оформили фитосанитарные сертификаты на экспортные партии в 16 стран мира.

Ранее редакция сообщала, что ротан из Новосибирской области впервые пошёл на экспорт в Китай.