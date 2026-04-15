Искусственный интеллект выявляет скрытые номера машин в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дорожники планируют установить это оборудование около всех пунктов весогабаритного контроля в регионе

Новосибирские дорожники с декабря 2025 года тестируют оборудование, которое позволяет идентифицировать государственные знаки на автотранспорте. Их сокрытие водителями является одним из самых распространенных нарушений. Об итогах работы с нарушителями в рамках усиления контроля за движением большегрузного транспорта по дорогам области рассказал начальник ГКУ НСО ТУАД Владимир Воспанчук на заседании транспортного комитета регионального парламента.

— Система проработала два с половиной месяца, было зафиксировано 549 случаев сокрытия номеров. 306 из них удалось раскрыть. Данные направлены в Ространснадзор для вынесения постановлений и взыскания штрафов, — сообщил Воспанчук.

По его словам, после того, как постановления дошли до части перевозчиков, количество нарушений пошло на спад. Сейчас ТУАД рассматривает возможность разворачивания такой системы на дорогах области вблизи всех пунктов весогабаритного контроля.

— Сейчас необходимо провести небольшие технические доработки, чтобы система взаимодействовала с действующей системой ГАИ по фотовидеофиксации дорожно-транспортных нарушений. В противном случае она быстро станет неэффективной, из-за малого количества подключенных камер. Нужны данные не только с камер вблизи АПВГК, но и на более дальних рубежах подъезда к этим комплексам, — пояснил глава ТУАД.

Он пояснил, что сейчас этот вопрос прорабатывается не только на местном уровне, но и на федеральном: Ростехнадзор, Ространснадзор и ГАИ взаимодействуют по объединению баз и приведению их к единому знаменателю.

Зампредседателя транспортного комитета Елена Тырина напомнила, что пилотный проект в регионе планируется обкатывать с 1 января 2026 года по 1 января 2027 года.

— Мы уже увидели, что есть положительные результаты и надеемся, что эта работа будет продолжена, в том числе с передачей информационных потоков между Ростраснадзором и ГАИ. Мы рекомендуем Минтрансу области, ГАИ и ТУАДу ускорить внедрение информационной системы раскрытия государственных регистрационных знаков с применением искусственного интеллекта в целях выявления транспортных средств, проезжающих АПВГК со скрытыми регистрационными знаками. Надеюсь, что это позволит нам пополнить дорожный фонд и сохранить дороги, — подчеркнула Тырина.

Также депутаты обратили внимание на необходимость усиление работы по собираемости штрафов по уже вынесенным постановлениям

Напомним, еще в 2023 году депутаты регионального парламента и перевозчики поднимали вопрос о фурах, которые проезжают по дамбе Новосибирской ГЭС и закрывают номера, чтобы не платить штрафы.

По итогам 2025 года дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей. Из них 453 млн рублей из-за непоступивших штрафов с камер фотовидеофиксации. Председатель комитета Валерий Ильенко сообщал, что только 50% административных штрафов поступили в бюджет, еще 50% вынесенных постановлений об административных правонарушениях сейчас находятся в судах.

Ранее редакция сообщала о том, что уже год новосибирских водителей не только штрафуют, но и лишают прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Новосибирский производитель оборудования осваивает Африку

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская компания «Элтекс» вышла на рынок Африки. Производитель телекоммуникационного оборудования принял участие в международной выставке GITEX Africa 2026 в Марокко.

На коллективном стенде «Сделано в России» предприятие представило свою продукцию и выступило с концепцией единого вендора для построения сетей связи. Отмечается, что «Элтекс» уже поставляет технику в несколько стран Африки, включая Египет и Нигерию.

Новосибирская область готовится к 81-й годовщине Победы

В рамках подготовки к 81-й годовщине Великой Победы под председательством губернатора Андрея Травникова прошло заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики представил отчет о реализации плана мероприятий.

Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости всесторонней, вдумчивой и серьёзной подготовки к празднованию Дня Победы. Он подчеркнул, что торжества не ограничиваются 9 мая, а включают в себя масштабные патриотические, культурные и спортивные события, запланированные на весь год. Губернатор подтвердил, что ключевые мероприятия, такие как Парад Победы и акция «Бессмертный полк», состоятся. Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти, в том числе в связи с установлением новой памятной даты — 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами. Глава региона напомнил о беспрецедентных жертвах, понесенных СССР в годы войны, подчеркнув, что более 13,5 миллионов мирных жителей погибли, а значительная часть городов и деревень была разрушена.

«Живые» портреты предлагают устанавливать на улицах, в школах и музеях Новосибирска (видео)

Мир вокруг меняется с каждым днем все быстрее. То, что еще вчера казалось фантастикой — голосовые помощники на улицах, дополненная реальность в путеводителях, интерактивные экраны, отвечающие на вопросы, — сегодня стало привычной нормой для жителей мегаполисов по всему миру. Крупные города один за другим внедряют цифровые решения в туристическую, культурную и образовательную сферы. Лондон, Дубай, Шанхай, а в России — Москва, Казань, Санкт-Петербург и даже некоторые региональные центры уже активно используют «умные» стенды, виртуальных гидов и системы на базе искусственного интеллекта для привлечения посетителей и повышения качества услуг.

Например, Китай активно внедряет трехмерных помощников в виде анимации — это заметный шаг вперед в области цифрового взаимодействия. Однако даже Китай пока не сделал своих исторических личностей в формате «живых» диалоговых портретов. В России же такие решения уже существуют и успешно работают: отечественная технология позволяет говорить с Пушкиным, Менделеевым, Королевым и другими выдающимися соотечественниками как с живыми собеседниками. Об этом редакции Infopro54 рассказал директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев.

Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Департамент предпринимательства мэрии Новосибирска определил потенциальных инвесторов для обустройства конечных остановочных пунктов на маршрутах общественного транспорта в городе. Об этом начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. О каких компаниях идет речь он не уточнил.

— Сейчас департамент готовит проект инвестиционного договора, в котором предусматривается формирование соответствующей инфраструктуры. Пилотный проект планируется реализовать на улицах Никитина и Учительской. Проект проходит согласование с «Горэлектротранспортом», — уточнил чиновник.

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Автор: Юлия Данилова

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке - поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

