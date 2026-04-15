Искусственный интеллект выявляет скрытые номера машин в Новосибирске

Новосибирские дорожники с декабря 2025 года тестируют оборудование, которое позволяет идентифицировать государственные знаки на автотранспорте. Их сокрытие водителями является одним из самых распространенных нарушений. Об итогах работы с нарушителями в рамках усиления контроля за движением большегрузного транспорта по дорогам области рассказал начальник ГКУ НСО ТУАД Владимир Воспанчук на заседании транспортного комитета регионального парламента.

— Система проработала два с половиной месяца, было зафиксировано 549 случаев сокрытия номеров. 306 из них удалось раскрыть. Данные направлены в Ространснадзор для вынесения постановлений и взыскания штрафов, — сообщил Воспанчук.

По его словам, после того, как постановления дошли до части перевозчиков, количество нарушений пошло на спад. Сейчас ТУАД рассматривает возможность разворачивания такой системы на дорогах области вблизи всех пунктов весогабаритного контроля.

— Сейчас необходимо провести небольшие технические доработки, чтобы система взаимодействовала с действующей системой ГАИ по фотовидеофиксации дорожно-транспортных нарушений. В противном случае она быстро станет неэффективной, из-за малого количества подключенных камер. Нужны данные не только с камер вблизи АПВГК, но и на более дальних рубежах подъезда к этим комплексам, — пояснил глава ТУАД.

Он пояснил, что сейчас этот вопрос прорабатывается не только на местном уровне, но и на федеральном: Ростехнадзор, Ространснадзор и ГАИ взаимодействуют по объединению баз и приведению их к единому знаменателю.

Зампредседателя транспортного комитета Елена Тырина напомнила, что пилотный проект в регионе планируется обкатывать с 1 января 2026 года по 1 января 2027 года.

— Мы уже увидели, что есть положительные результаты и надеемся, что эта работа будет продолжена, в том числе с передачей информационных потоков между Ростраснадзором и ГАИ. Мы рекомендуем Минтрансу области, ГАИ и ТУАДу ускорить внедрение информационной системы раскрытия государственных регистрационных знаков с применением искусственного интеллекта в целях выявления транспортных средств, проезжающих АПВГК со скрытыми регистрационными знаками. Надеюсь, что это позволит нам пополнить дорожный фонд и сохранить дороги, — подчеркнула Тырина.

Также депутаты обратили внимание на необходимость усиление работы по собираемости штрафов по уже вынесенным постановлениям

Напомним, еще в 2023 году депутаты регионального парламента и перевозчики поднимали вопрос о фурах, которые проезжают по дамбе Новосибирской ГЭС и закрывают номера, чтобы не платить штрафы.

По итогам 2025 года дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей. Из них 453 млн рублей из-за непоступивших штрафов с камер фотовидеофиксации. Председатель комитета Валерий Ильенко сообщал, что только 50% административных штрафов поступили в бюджет, еще 50% вынесенных постановлений об административных правонарушениях сейчас находятся в судах.

Ранее редакция сообщала о том, что уже год новосибирских водителей не только штрафуют, но и лишают прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров.