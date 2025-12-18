Новосибирская область попала в ТОП-10 по числу умных устройств в бизнесе

По данным цифровой экосистемы МТС, Новосибирская область вошла в число лидеров по использованию интеллектуальных устройств в коммерческом секторе. Регион занял восьмую строчку в общероссийском рейтинге, таким образом попав в первую десятку. Наиболее активно М2М-технологии применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, информационных технологиях, а также в строительной индустрии и сфере недвижимости.

В среднем, количество таких устройств в сети региона увеличивается примерно на 10% ежегодно. Наиболее динамичный рост наблюдается в ИТ-секторе и недвижимости. Здесь востребованы датчики задымления, открытия люков и дверей, интеллектуальные шлагбаумы, а также планшетные компьютеры и GPS-трекеры.

Среди отраслей, где цифровые устройства применяются давно и наиболее масштабно, выделяются ЖКХ и энергетика. В основном это оборудование для сбора и анализа данных о потреблении ресурсов. В частности, в компании «Новосибирскэнергосбыт» интеллектуальные приборы учета способствуют оптимизации взаимодействия с клиентами.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отмечает, что новосибирские компании демонстрируют заинтересованность во внедрении интеллектуальных решений для автоматизации рутинных процессов, что позволяет сотрудникам уделять больше внимания стратегически важным задачам.