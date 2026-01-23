Поиск здесь...
«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В регионе обрабатывается в три раза меньше ТКО, чем в среднем по стране

В Новосибирской области имеются серьезные проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Доля обрабатываемых отходов в регионе составляет лишь 18%. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране, и связано с нехваткой необходимой инфраструктуры для хранения и переработки, — констатировал представитель Генпрокуратуры.

При этом он подчеркнул, что срывы строительства таких объектов приобрели в регионе системный характер. Первое соглашение было заключено в 2016 году и расторгнуто в 2022-м.

— В 2023 году органами власти заключены два концессионных соглашения на строительство Левобережного и Правобережного комплексов по переработке мусора. Однако в связи с затягиванием сроков их возведения соглашения в конце 2025 года также расторгнуты. Сорваны сроки строительства площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Здвинском, Сузунском и Чановском районах. Работы перенесены на текущий год. Как следствие, растет число стихийных свалок,  затрачиваются значительные ресурсы на их рекультивацию, — обозначил проблемы Сергей Зайцев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сфера обращения с твердыми коммунальными отходами в 2026 году будет в зоне пристального внимания региона ― как в части завершения реформы отрасли утилизации ТКО, так и в части создания новой инфраструктуры.

— Мы пришли к пониманию, что регоператор — это не только организация, которая предоставляет услуги населению. Это системообразующая структура для отрасли, и она должна быть подконтрольна власти. Мы этого добились, — подчеркнул Травников.

Он заявил, что финансовая стабильность регоператора (АО «Спецавтохозяйство») в оперативном горизонте обеспечена. На 2026 год стоит задача обеспечить ее в системе.

— В ближайшие четыре года мы планируем спроектировать и построить 11 объектов переработки и сортировки отходов, — сообщил губернатор.

Напомним, в конце 2025 года мэрия Новосибирска передала 100% акций регоператора в собственность правительства региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ― кризис раздельного сбора отходов: в городе сокращают прием пластика на переработку. Самый крупный оператор РСО ушел с рынка в начале 2025 года.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь
В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске подписан договор купли-продажи объекта культурного наследия — «Дома жилого комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» на улице Якушева, 142. Здание было продано за 31 636 001 рубль при стартовой цене в 1 рубль. Покупателем стало ООО Специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Продавцом памятника выступала мэрия.

Торги прошли в середине января на электронной площадке «РТС-тендер». Победитель обязан разработать проект реставрации и провести работы по сохранению памятника в течение пяти лет. Одновременно с покупкой здания компания заключит договор аренды земельного участка под ним. Арендная плата установлена в размере 1 рубля в год на весь период восстановления.

В Новосибирске прошла рабочая встреча полпреда с заместителем генпрокурора РФ

Анатолий Серышев, представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, встретился с Сергеем Зайцевым, заместителем Генпрокурора России, который посетил Новосибирскую область с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждалось усиление сотрудничества между аппаратом полпреда и прокуратурой в сибирских регионах. Особое внимание было уделено разработке общих стратегий для результативного решения важнейших социально-экономических задач округа. Обсуждались вопросы защиты гражданских прав, оказания поддержки бизнесу и повышения эффективности работы органов власти.

В зависшие проекты по «Чистой воде» новосибирский бюджет вложит более 300 млн

Автор: Юлия Данилова

Для достройки объектов в Коченевском, Татарском и Ордынском районах в рамках нацпроекта «Чистая вода» необходимо почти 325 млн рублей млн рублей. Об этом говорится в ответе МинЖКХ Новосибирской области на запрос общественника Евгения Митрофанова.

Администрация поселка готовит документы для ввода в эксплуатацию первого этапа. Полностью завершить объект планируется в декабре 2026 года. На эти цели в областном бюджете заложено 34,8 млн рублей.

Депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина потребовала отставки губернатора Кемеровской области Ильи Сердюка. Поводом стало его скандальное заявление в прямом эфире, где он прокомментировал гибель девяти новорождённых в новокузнецком роддоме.

В ходе эфира губернатор заявил, что у каждого ребёнка был личный врач, а медики не могли допустить ошибку.

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что объекты, схожие с торговым центром в Первомайке, в котором 21 января произошло обрушение, будут проверены. Он отметил, что многие торговые и коммерческие объекты региона были построены в тот период, когда широко применялась практика полулегального строительства и последующей реконструкции без соблюдения норм безопасности. Теперь власти намерены проверить их на соответствие требованиям законодательства и безопасности, заявил глава региона в интервью «АиФ-Новосибирск». Он подчеркнул, что подход к изменению разрешённого использования земельных участков и инвестпланов собственников по новым объектам в регионе станет более жёстким.

Напомним, двухэтажное здание магазина в Первомайском районе обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину.  Мужчина скончался, одна из женщин с травмами находится в больнице, сообщили в прокуратуре с следственном комитете.

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Автор: Юлия Данилова

В Сибирском ГУ Банка России прокомментировали ситуацию на рынке ОСАГО региона. Как отметил начальник управления Николай Морев, за 2024 год в регионе превышение выплат над сборами по автогражданке составляло около 0,7 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года — 1,8 млрд руб. Ситуация ухудшается.

Включение Новосибирской области в зону действия повышенных тарифов по ОСАГО, по его словам, связано с тем, что в регионе на протяжении длительного времени выявляются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по автострахованию.

