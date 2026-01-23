«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

В Новосибирской области имеются серьезные проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Доля обрабатываемых отходов в регионе составляет лишь 18%. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране, и связано с нехваткой необходимой инфраструктуры для хранения и переработки, — констатировал представитель Генпрокуратуры.

При этом он подчеркнул, что срывы строительства таких объектов приобрели в регионе системный характер. Первое соглашение было заключено в 2016 году и расторгнуто в 2022-м.

— В 2023 году органами власти заключены два концессионных соглашения на строительство Левобережного и Правобережного комплексов по переработке мусора. Однако в связи с затягиванием сроков их возведения соглашения в конце 2025 года также расторгнуты. Сорваны сроки строительства площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Здвинском, Сузунском и Чановском районах. Работы перенесены на текущий год. Как следствие, растет число стихийных свалок, затрачиваются значительные ресурсы на их рекультивацию, — обозначил проблемы Сергей Зайцев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сфера обращения с твердыми коммунальными отходами в 2026 году будет в зоне пристального внимания региона ― как в части завершения реформы отрасли утилизации ТКО, так и в части создания новой инфраструктуры.

— Мы пришли к пониманию, что регоператор — это не только организация, которая предоставляет услуги населению. Это системообразующая структура для отрасли, и она должна быть подконтрольна власти. Мы этого добились, — подчеркнул Травников.

Он заявил, что финансовая стабильность регоператора (АО «Спецавтохозяйство») в оперативном горизонте обеспечена. На 2026 год стоит задача обеспечить ее в системе.

— В ближайшие четыре года мы планируем спроектировать и построить 11 объектов переработки и сортировки отходов, — сообщил губернатор.

Напомним, в конце 2025 года мэрия Новосибирска передала 100% акций регоператора в собственность правительства региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ― кризис раздельного сбора отходов: в городе сокращают прием пластика на переработку. Самый крупный оператор РСО ушел с рынка в начале 2025 года.