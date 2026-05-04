Жителям Новосибирска рассказали, как рассчитывается пенсия для ветеранов СВО

Заместитель управляющего отделением Социального фонда России (СФР) по региону Оксана Бабаскина рассказала, какие факторы учитываются при назначении пенсии ветеранам СВО.

Военнослужащие могут оформить страховую или государственную пенсию через региональное отделение СФР. Фонд также оформляет право на государственную пенсию по инвалидности для участников добровольческих формирований и военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в ЛНР и ДНР, а также для лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ для выполнения задач в ходе СВО.

— Пенсии по инвалидности мобилизованным и контрактникам обычно назначаются и выплачиваются Министерством обороны и другими силовыми ведомствами. Однако статус ветерана боевых действий и соответствующие выплаты специалисты отделения СФР по региону назначают автоматически, без необходимости подачи заявления, — отметила Оксана Бабаскина в комментарии Горсайту.

Участникам СВО не требуется личное обращение в фонд для оформления пенсии по инвалидности — все происходит в автоматическом режиме. Размер ежемесячных выплат в Новосибирской области в 2026 году определяется группой инвалидности и составляет определенный процент от социальной пенсии:

для I группы — 300%;

для II группы — 250%;

для III группы — 175%.

Базовая социальная пенсия в регионе с учетом районного коэффициента составляет 11 308,94 рубля.

Дополнительно ветераны СВО, имеющие право на пенсию по инвалидности, могут получать вторую пенсию — по старости или за выслугу лет.

— Размер второй пенсии определяется трудовым стажем, заработком или пенсионными накоплениями, накопленными в ведомстве. Если ветеран имеет нетрудоспособных членов семьи на иждивении, его пенсия увеличивается. За каждого такого члена семьи доплата составляет 3,2 тысячи рублей, — сообщила представитель СФР.

Ветеранам предоставляется возможность пройти реабилитацию и санаторное лечение, если это необходимо по медицинским показаниям. Эти услуги доступны в 12 центрах Социального фонда, оснащённых передовым диагностическим и реабилитационным оборудованием. Для ветеранов с первой группой инвалидности предусмотрена возможность брать с собой сопровождающих.

