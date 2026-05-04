Жителям Новосибирска рассказали, как рассчитывается пенсия для ветеранов СВО

Автор: Артем Рязанов

Участникам СВО не нужно лично обращаться в фонд для оформления пенсии по инвалидности

Заместитель управляющего отделением Социального фонда России (СФР) по региону Оксана Бабаскина рассказала, какие факторы учитываются при назначении пенсии ветеранам СВО.

Военнослужащие могут оформить страховую или государственную пенсию через региональное отделение СФР. Фонд также оформляет право на государственную пенсию по инвалидности для участников добровольческих формирований и военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в ЛНР и ДНР, а также для лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ для выполнения задач в ходе СВО.

— Пенсии по инвалидности мобилизованным и контрактникам обычно назначаются и выплачиваются Министерством обороны и другими силовыми ведомствами. Однако статус ветерана боевых действий и соответствующие выплаты специалисты отделения СФР по региону назначают автоматически, без необходимости подачи заявления, — отметила Оксана Бабаскина в комментарии Горсайту.

Участникам СВО не требуется личное обращение в фонд для оформления пенсии по инвалидности — все происходит в автоматическом режиме. Размер ежемесячных выплат в Новосибирской области в 2026 году определяется группой инвалидности и составляет определенный процент от социальной пенсии:

  • для I группы — 300%;
  • для II группы — 250%;
  • для III группы — 175%.

Базовая социальная пенсия в регионе с учетом районного коэффициента составляет 11 308,94 рубля.

Дополнительно ветераны СВО, имеющие право на пенсию по инвалидности, могут получать вторую пенсию — по старости или за выслугу лет.

— Размер второй пенсии определяется трудовым стажем, заработком или пенсионными накоплениями, накопленными в ведомстве. Если ветеран имеет нетрудоспособных членов семьи на иждивении, его пенсия увеличивается. За каждого такого члена семьи доплата составляет 3,2 тысячи рублей, — сообщила представитель СФР.

Ветеранам предоставляется возможность пройти реабилитацию и санаторное лечение, если это необходимо по медицинским показаниям. Эти услуги доступны в 12 центрах Социального фонда, оснащённых передовым диагностическим и реабилитационным оборудованием. Для ветеранов с первой группой инвалидности предусмотрена возможность брать с собой сопровождающих.

Фото с сайта правительства Новосибирской области.

Новосибирцам рассказали, как получить пенсионные накопления одной выплатой

Автор: Артем Рязанов

Социальный фонд России по Новосибирской области разъяснил жителям региона порядок получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений. Оказывается, забрать все накопленные средства одним разом возможно, однако для этого необходимо выполнить определённые условия, установленные законодательством.

Основным условием является величина предполагаемой накопительной пенсии. Если при достижении пенсионного возраста расчётная ежемесячная выплата не превышает десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера, гражданин может получить все накопления единовременно. В 2026 году размер прожиточного минимума для этой категории установлен на уровне шестнадцати тысяч двухсот восьмидесяти восьми рублей, следовательно, пороговая сумма составляет тысячу шестьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек.

Житель Новосибирской области вернулся из украинского плена

Автор: Артем Рязанов

В преддверии Пасхи, 11 апреля, 175 украинских военнослужащих были освобождены из плена и вернулись на родину. Среди них оказался житель Куйбышевского района. В этом году это уже шестая группа наших соотечественников, вернувшаяся домой из плена.

— Помощь семьям пленных оказывается совместно с правительством региона, региональным Комитетом семей воинов Отечества и филиалом фонда «Защитники Отечества», — сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева в мессенджере.

Ветеран из Татарска с протезами соорудил переправу через размытую дорогу

Автор: Артем Рязанов

В Татарске Новосибирской области 31-летний Альберт Рыбаков самостоятельно построил мостик через размытую дорогу после того, как потерял ноги в ходе СВО. Его поступок помог детям и пенсионерам. Ранение Альберт получил в декабре 2022 года под Селидово (ДНР), когда зацепился за растяжку мины.

После взрыва боец четыре дня лежал на поле боя, истекая кровью. Из-за дронов медики не могли его спасти. В последний день он потерял надежду. В госпитале ему ампутировали обе ноги: одну из-за осколков, вторую — из-за обморожения.

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Повышение коснется граждан, у которых нет трудового стажа, людей с инвалидностью и семей, потерявших кормильца. Пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, или те, кому установили первую группу инвалидности, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — около 19,2 тыс. рублей. В среднем по России социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей Новосибирской области. Все надбавки начислят автоматически, без подачи заявлений. Для новосибирских пенсионеров это означает прибавку к бюджету без лишних визитов в ведомства.

С 1 апреля банки меняют подход к оценке платежеспособности клиентов. В расчет пойдут только те доходы, которые можно подтвердить официальными документами. «Серая» зарплата в конверте или переводы от знакомых на карту больше не помогут увеличить шансы на одобрение кредита. Для тех, кто получает зарплату официально, процесс, наоборот, упростится — банки смогут запрашивать данные через «Цифровой профиль», избавив заемщика от лишней бюрократии.

С 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии

Автор: Артем Рязанов

С 1 апреля в Новосибирской области Отделение Социального фонда России проведёт проактивную индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 6,8%. Размер индексации был определён на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей региона.

Социальные пенсии предназначены для граждан с инвалидностью, не имеющих трудового стажа, включая детей с инвалидностью, а также для тех, кто потерял кормильца или не заработал право на страховую пенсию из-за недостатка стажа или пенсионных коэффициентов. Сумма пенсии варьируется в зависимости от категории получателя. Например, после индексации пенсии детей с инвалидностью составят 27 141 рубль, что на 1,7 тысячи рублей больше. Размер прибавки для каждого получателя будет индивидуальным и зависеть от его текущей пенсии. В среднем социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. В Новосибирской области выплаты социальных пенсий осуществляются с учетом районного коэффициента.

В Госдуме рассказали о пенсии более 100 тысяч рублей для матерей-героинь

Автор: Артем Рязанов

Матери-героини могут претендовать на пенсию свыше 100 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

— Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно, только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день... Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же, — рассказала Бессараб «Ленте.ру».

