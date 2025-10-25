Рекламодателям

На улицах Новосибирска в октябре начали наряжать новогодние ёлки

  • 25/10/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
На улицах Новосибирска в октябре начали наряжать новогодние ёлки
Праздничная атрибутика с каждым годом появляется всё раньше

В Новосибирске начали устанавливать и наряжать новогодние ёлки. Большая уличная ёлка, украшенная звездой и яркими шарами, появилась возле торгового центра на Гусинобродском шоссе. Фотографию главного атрибута Нового года журналист Infopro54 сделал 24 октября.

Жители Новосибирска за последние несколько лет уже привыкли к раннему выкладыванию новогодних товаров в магазинах. Но ёлки на улицах и площадях до последнего времени устанавливали во второй половине ноября. Теперь и в этой части применяют маркетинговый подход: привлечение внимания, а значит увеличение продаж.

Для города, привыкшего к тому, что ёлки украшают, когда на улицах снег и мороз, это октябрьское решение кажется несколько странным. Сейчас в Новосибирске днем плюсовые температуры, снега в ближайшие две недели не ожидается, а улицы в пылевой завесе. В таких условиях новогоднее настроение трудно создать даже с помощью очень красивого новогоднего декора. Но подготовку ритейла к главному празднику уже ничего не остановит. Сейчас большая ёлка монтируется также возле ТЦ на улице Троллейной. До Нового года еще 68 дней.

Ранее редакция рассказывала, что улица Ленина в Новосибирске на новогодние праздники станет пешеходной.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

246

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Новый год новогодние елки


Актуальный разговор

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
