Пытались сжечь силовиков: пожизненный срок грозит братьям, распространявшим «дурь» в Новосибирской области

Оперативники ФСБ Новосибирской области накрыли нарколабораторию со всем «добром» в одном из сёл Тогучинского района. Силовиками были задержаны братья-наркодилеры, несколько лет торговавшие смертельным «зельем» на территории региона.

— В принадлежащем им частном доме в селе Карпысак обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, более 350 литров химических реактивов и запрещённых к свободному обороту прекурсоров, а также свыше 40 кг произведённого ими мефедрона. Стоимость подготовленной к сбыту партии на «чёрном рынке» превышает 30 млн рублей, — пояснила пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

На вырученные от наркобизнеса деньги братья купили несколько домов и торговый центр в Кузбассе.

Как сообщила собеседница Infopro54, при задержании наркодилеров едва не погибли сотрудники силового ведомства. В попытке скрыться от правосудия, злоумышленники оказали сопротивление, а после спрятались в своём тайнике, оборудованном в подвале дома. Решив уйти от погони любой ценой, старший из братьев поджёг дом с находившимися в нём сотрудниками.

К счастью, обошлось без жертв, а злоумышленникам так и не удалось сбежать. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье за незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере. Старший стал на одну статью «богаче» — ему предстоит понести ответственность ещё и за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Кстати, данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас оба родственника думают над своим поведением в камере СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что оперативники УФСБ пресекли деятельность нарколаборатории, организованной мигрантами в Новосибирской области. Легализовать наркобизнес им помогли их соотечественники, получившие российское гражданство