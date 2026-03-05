Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Директор сибирского турагентства рассказала о проблемах «дикарей» в ОАЭ

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Организованным туристам проще выбраться и они все на учете

Клиенты туроператоров в ОАЭ продолжают отдыхать в отелях и бронировать места на вывозных рейсах. Самостоятельные путешественники, напротив, столкнулись с трудностями. Юлия Константинова, директор омского турагентства, рассказала о проблемах тех, кто решил сэкономить, отказавшись от услуг агентств.

Эксперт отметила, что «дикарей» массово выселяют из отелей, требуя доплаты. при этом цены на размещение взлетели. Дозвониться до авиакомпаний нереально из-за перегруженных горячих линий. У многих туристов истекла медицинская страховка, а продлить ее без помощи невозможно. Перевести деньги из России сложно из-за санкций, у многих отдыхающих они на исходе.

— В чатах люди пишут, что некоторые действительно ночевали на улице, благо погода позволяла. В отель бесплатно не заселят — никто не станет работать себе в убыток. Стремление сэкономить похвально, но в данной ситуации это уже переходит в крайность: скупой, как известно, платит дважды, — пояснила Константинова в комментарии изданию omsk.aif.ru.

Напомним, со 2 марта туроператоры организованно вывозят клиентов в Москву, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Эксперты советуют россиянам, застрявшим в ОАЭ, встать на консульский учёт, но многие забывают об этом в панике.

Ранее редакция сообщала о том, что семейная пара из Новосибирска застряла в Дубае.

Источник фото:Freepik / Автор — wirestock

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Россия

Теги : туристы ОАЭ

797
0
0
Предыдущая статья
Список рекомендованных для такси Новосибирска автомобилей пополнился
Следующая статья
Отрасль проходит цифровую трансформацию: производство цветов в Сибири растет на 12% в год

Новосибирские туристы начали возвращаться с курортов ОАЭ

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирск впервые почти за трое суток прибыл рейс из ОАЭ с гражданами России. Самолет авиакомпании FlyDubai приземлился в аэропорту Толмачёво в 7:40 по местному времени, следует из данных онлайн-табло.

Ранее управление по связям с общественностью эмирата сообщало о возможности частичного возобновления работы аэропортов Дубая. Речь идет о Международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорте Аль-Мактум. Ограничения в авиасообщении были введены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Читать полностью

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

Автор: Юлия Данилова

Основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко является инициатором различных проектов, направленных на повышение качества уборки улиц Новосибирска, на переработку твердых коммунальных отходов и их вовлечение во вторичный оборот. Недавно он был в командировке в Пекине и оценил столицу КНР с точки зрения организации городского пространства, удобства для жителей и гостей, а также как предприниматель.

— Андрей Иванович, какие нюансы в организации городского пространства, жизни города вас особенно заинтересовали в Пекине?

Читать полностью

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в аэропорту Толмачёво Новосибирской таможни сотрудники проконтролировали перемещение 940 домашних животных за границу. За рубеж отправлялись только кошки и собаки вместе с владельцами, все они путешествовали авиатранспортом.

Основным направлением поездок стала Турция, которую посетили 237 животных. Также 135 пушистых туристов отправились в Таиланд, 63 – в Узбекистан, 28 – в Азербайджан, 26 – во Вьетнам и 21 – в Китай. Кошки и собаки из Новосибирска побывали в Грузии, Таджикистане, Шри-Ланке и Египте.

Читать полностью

Новосибирскую область посетили более 35 тысяч иностранных туристов

Автор: Артем Рязанов

За первые восемь месяцев 2025 года Новосибирскую область посетили 35 тысяч иностранных туристов. Большинство из них приехали из Китая и стран СНГ. Об этом сообщила Анна Винникова, заместитель министра экономического развития региона на форсайт-сессии по созданию международного туристического продукта. Организатором форсайт-сессии выступил Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства при поддержке Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Она подчеркнула, что въездной туризм — ключевое направление для экономического роста Новосибирской области. В 2025 году регион пересмотрел приоритеты и значительно усилил акцент на развитии международного туризма. Напомним, с начала года из региона открыто прямое авиасообщение с Вьетнамом, Грузией, Дубаем, Гоа и т.д. По мнению чиновников, это будет способствовать росту турпотока в обе стороны. Рестораторы из Китая приезжали в столицу Сибири на гастрофестиваль.

Читать полностью

Открытки и магниты с видами города стали самым ходовым мерчем Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

В туристско-информационном центре Новосибирска рассказали, туристы из каких городов и стран чаще всего покупают новосибирский мерч, и какие именно сувениры пользуются особым спросом. Оказалось, что гости города чаще всего покупают открытки и магниты. А карты с указанием местных достопримечательностей и основных маршрутов предпочитают получать бесплатно.

— Мы регулярно получаем данные о продажах из наших визит-центров, и видим, что туристы, приезжающие в Новосибирск, чаще всего покупают мелкие и недорогие сувениры — открытки и магниты с видами города. Открытки часто покупают с марками, чтобы отправить с местной почты. Кружки, тарелочки, футболки покупают реже. Сотрудники визит-центров всегда спрашивают гостей, откуда они. Многие туристы – это сибиряки. К нам приезжают из Томска, Омска, Кемерово, Красноярска, с Алтая. В этом году регистрируем увеличение числа иностранных туристов. Много гостей из Китая и Индии, есть туристы из Европы. Мы сотрудничаем с новосибирскими отелями, предоставляем им карты туристических маршрутов. Они есть на нескольких языках и пользуются спросом, — рассказала Infopro54 начальник отдела «Туристско-информационный центр Новосибирска» Светлана Нечаева.

Читать полностью

Самолеты в Дубай снова летают из Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Рейсы Новосибирск–Дубай в последние дни задерживали, но сейчас самолеты по ним летают. Об этом редакции Infopro54 сообщила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

— Задержали два рейса, но в итоге они полетели. Нельзя говорить, что кто-то из новосибирских туристов застрял в ОАЭ. Скорее всего, авиакомпании поменяли трассу полетов, — говорит эксперт.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Общество Туризм

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Бизнес Технологии

С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

Бизнес

Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Право&Порядок

За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Общество

Право на льготный проезд новосибирцы будут подтверждать через Max

Бизнес

Отрасль проходит цифровую трансформацию: производство цветов в Сибири растет на 12% в год

Авто

Список рекомендованных для такси Новосибирска автомобилей пополнился

Власть

Губернатор наградил многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть»

Актуальный разговор Бизнес Общество Право&Порядок

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Бизнес

Управляющая сетью кофеен «Кузина» из Новосибирска признана банкротом

Бизнес Общество

Пузырьковый чай и тренер личностного роста: в Новосибирске рассказали, что будет со словами «бабл ти» и «коуч» в условиях русификации

Бизнес

Около 33 тысяч предпринимателей Сибири открыли свой бизнес вместе со Сбером в 2025 году

Бизнес Право&Порядок

Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Право&Порядок

Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Туризм

Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов

Бизнес

В уголовном деле директора Новосибирского КБК нашли фальсифицированные подписи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности