Директор сибирского турагентства рассказала о проблемах «дикарей» в ОАЭ

Клиенты туроператоров в ОАЭ продолжают отдыхать в отелях и бронировать места на вывозных рейсах. Самостоятельные путешественники, напротив, столкнулись с трудностями. Юлия Константинова, директор омского турагентства, рассказала о проблемах тех, кто решил сэкономить, отказавшись от услуг агентств.

Эксперт отметила, что «дикарей» массово выселяют из отелей, требуя доплаты. при этом цены на размещение взлетели. Дозвониться до авиакомпаний нереально из-за перегруженных горячих линий. У многих туристов истекла медицинская страховка, а продлить ее без помощи невозможно. Перевести деньги из России сложно из-за санкций, у многих отдыхающих они на исходе.

— В чатах люди пишут, что некоторые действительно ночевали на улице, благо погода позволяла. В отель бесплатно не заселят — никто не станет работать себе в убыток. Стремление сэкономить похвально, но в данной ситуации это уже переходит в крайность: скупой, как известно, платит дважды, — пояснила Константинова в комментарии изданию omsk.aif.ru.

Напомним, со 2 марта туроператоры организованно вывозят клиентов в Москву, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Эксперты советуют россиянам, застрявшим в ОАЭ, встать на консульский учёт, но многие забывают об этом в панике.

