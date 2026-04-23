Новосибирск в третий раз примет международный «Кубок Будущего» по хоккею

Автор: Артем Рязанов

На льду «Сибирь-Арены» также состоится турнир в формате 3 на 3

С 14 по 17 мая на льду «Сибирь-Арены» пройдет международный молодежный хоккейный турнир «Кубок Будущего». Это одно из самых значимых спортивных событий весны, которое соберет лучшие молодежные команды и талантливых хоккеистов со всего мира.

На международном турнире «Кубок Будущего» выступят четыре команды: сборная России U-20, сборная России U-18, сборная Беларуси U-20 и команда Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Зрители смогут насладиться захватывающими играми и увидеть потенциальных звезд мирового хоккея.

— Наш регион третий год подряд получает почётное и ответственное право принимать матчи хоккейных сборных. Благодаря нашим болельщикам практически в каждом сезоне «Сибирь-Арена» ставит рекорды посещаемости в различных турнирах. В прошлом году на матч «Кубка Будущего» пришло больше 10 тысяч наших болельщиков, и, я думаю, это не предел, — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В рамках «Кубка Будущего» пройдет захватывающий турнир по хоккею в формате 3х3. Этот формат добавит зрелищности соревнованиям и позволит игрокам продемонстрировать свою скорость, технику и индивидуальное мастерство в более интенсивных условиях.

«Кубок Будущего» — это не только престижное спортивное событие, но и значимая платформа для развития международного молодежного сотрудничества, укрепления спортивных связей и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области на сегодняшний день работают более 90 малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха. За 2025 год их количество увеличилось в 1,5 раза.

— Молодежный бизнес является одним из драйверов сегмента — более трети всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, — констатировали в Корпорация МСП.

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске на март 2026 года работали 412 фитнес-центров. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее. Такую статистику привели аналитики геосервиса «2ГИС». При этом 83% горожан живут в 15 минутах ходьбы от ближайшего клуба, то есть с проблем с доступом к инфраструктуре здорового образа жизни не испытывают.

Средняя стоимость абонемента в Новосибирске на март 2026-го составляла 3666 рублей и практически не изменилась с 2025-м (+1%). Абонемент на год стоит 23 тысячи рублей — это 26% от средней ежемесячной зарплаты новосибирца. То есть разовая сумма, которую нужно выложить за тренировки, для среднего жителя региона довольно существенна.

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Автор: Артем Рязанов

За день до завершения второго финального тура, в котором разыгрывались места с первого по шестое, новосибирский «Локомотив-СШОР», тренируемый болгарским специалистом Георги Петровым, во второй раз подряд и в шестой раз за всю свою историю стал чемпионом ГЕОТЕК Молодёжной лиги.

19 апреля «Локомотив-СШОР» встретился с главным соперником в борьбе за чемпионство — сосновоборским «Динамо-ЛО-2». Новосибирцы до этого матча не знали поражений, имея на своем счету 8 побед, но накануне они уступили казанскому «Зениту-УОР», сыграв пять партий. У динамовцев из Ленинградской области также было 7 побед, но они потерпели одно поражение от «Локомотива-СШОР» в Сосновом Бору на первом этапе финальных игр за 1-6 места. Победа «Динамо-ЛО-2» с разницей в три очка в этом матче вывела бы их на первое место в турнирной таблице, позволив обойти «Локомотив-СШОР».

Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Автор: Юлия Данилова

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым. Срок соглашения с хоккеистом составляет два года.

— Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона 2025/2026 в результате обмена с «Торпедо» и провёл за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка, — сообщили в клубе.

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

В решающем матче полуфинальной стадии Чемпионата России по волейболу новосибирский «Локомотив» уступил казанскому «Зениту» с результатом 1:3. Встреча, состоявшаяся на чужой арене, определила, кто выйдет в финал соревнований.

Игра была крайне напряжённой. В первом сете новосибирская команда удерживала преимущество, однако затем казанцы активизировали своё нападение и одержали победу. Во втором сете «Локомотив» смог сравнять счёт благодаря эффективной игре в защите и результативным действиям Омара Курбанова.

Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский ХК «Сибирь» 15 апреля 2026 года сообщил о продлении контрактов с двумя вратарями, что свидетельствует о выполнении ранее заявленных планов по сохранению основного состава.

Официальные источники «Сибири» информируют, что клуб заключил контракты с двумя 28-летними голкиперами — Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Красоткин будет выступать за команду на протяжении трёх лет, а срок контракта с Бердиным составляет два года.

