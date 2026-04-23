Новосибирск в третий раз примет международный «Кубок Будущего» по хоккею

С 14 по 17 мая на льду «Сибирь-Арены» пройдет международный молодежный хоккейный турнир «Кубок Будущего». Это одно из самых значимых спортивных событий весны, которое соберет лучшие молодежные команды и талантливых хоккеистов со всего мира.

На международном турнире «Кубок Будущего» выступят четыре команды: сборная России U-20, сборная России U-18, сборная Беларуси U-20 и команда Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Зрители смогут насладиться захватывающими играми и увидеть потенциальных звезд мирового хоккея.

— Наш регион третий год подряд получает почётное и ответственное право принимать матчи хоккейных сборных. Благодаря нашим болельщикам практически в каждом сезоне «Сибирь-Арена» ставит рекорды посещаемости в различных турнирах. В прошлом году на матч «Кубка Будущего» пришло больше 10 тысяч наших болельщиков, и, я думаю, это не предел, — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В рамках «Кубка Будущего» пройдет захватывающий турнир по хоккею в формате 3х3. Этот формат добавит зрелищности соревнованиям и позволит игрокам продемонстрировать свою скорость, технику и индивидуальное мастерство в более интенсивных условиях.

«Кубок Будущего» — это не только престижное спортивное событие, но и значимая платформа для развития международного молодежного сотрудничества, укрепления спортивных связей и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

