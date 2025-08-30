Рекламодателям

Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве

  • 30/08/2025, 12:00
Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве
Она разработала бренд соединительных элементов для деревянной мебели

Во время проведения фестиваля «Лето в Москве» в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького функционировала летняя зона от Авито Услуг, превратившаяся в настоящий городской уголок релаксации и креатива. За месяц функционирования локацию посетило свыше 50 тысяч человек.

Это место притягивало не только приезжих и местных жителей, но и бизнесменов со всех уголков России. Кроме того, был презентован новый проект под названием «Бизнес-упаковка», ориентированный на начинающих предпринимателей и всех, кто еще планирует открыть свое дело.

На открытой дискуссионной площадке в Парке Горького известные менторы и представители деловой среды рассмотрели и выбрали шесть лучших бизнес-проектов. Автором самой перспективной идеи стала предпринимательница из Новосибирска, разработавшая марку соединительных элементов для деревянной мебели. Победительница была награждена 60 000 бонусами для продвижения её продукции на платформе Авито.

Фото предоставлено пресс-службой Авито.

