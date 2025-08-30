Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве

Во время проведения фестиваля «Лето в Москве» в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького функционировала летняя зона от Авито Услуг, превратившаяся в настоящий городской уголок релаксации и креатива. За месяц функционирования локацию посетило свыше 50 тысяч человек.

Это место притягивало не только приезжих и местных жителей, но и бизнесменов со всех уголков России. Кроме того, был презентован новый проект под названием «Бизнес-упаковка», ориентированный на начинающих предпринимателей и всех, кто еще планирует открыть свое дело.

На открытой дискуссионной площадке в Парке Горького известные менторы и представители деловой среды рассмотрели и выбрали шесть лучших бизнес-проектов. Автором самой перспективной идеи стала предпринимательница из Новосибирска, разработавшая марку соединительных элементов для деревянной мебели. Победительница была награждена 60 000 бонусами для продвижения её продукции на платформе Авито.