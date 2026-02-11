Поиск здесь...
Бизнес Власть

Новосибирский авиазавод наращивает мощности для гражданской авиации

Автор: Артем Рязанов

Дата:

На предприятии ввели в эксплуатацию 20 современных высокопроизводительных пятикоординатных центров обработки

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова (Входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) увеличивает производственные мощности для выпуска гражданской авиационной техники. Это необходимо для реализации комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Чтобы увеличить производственные мощности по изготовлению деталей и сборочных единиц, завод ввел в эксплуатацию 20 современных высокопроизводительных пятикоординатных центров обработки.

— Для размещения оборудования сотрудниками завода были проведены масштабные работы по организации новых производственных участков, — говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

НАЗ им. В.П. Чкалова — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На заводе по государственному заказу для Воздушно-космических сил РФ производят многофункциональные истребители Су-34. Здесь также разрабатывают новые авиационные комплексы и поставляют самолетные агрегаты другим предприятиям «Объединенной авиастроительной корпорации». В 2023 году завод выпустил 12 гражданских самолетов Sukhoi Superjet.

В декабре 2025 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России необходимо развивать гражданскую авиацию.

— Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолёты. И отчасти рост билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. С одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолёты, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию, но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка, — ПОДЧЕРКИВАЛ президент.

В декабре 2025 обновленный самолет Tango для гражданской авиации, которые планирует производить S7 Group, поднялся в воздух над Новосибирском.

В феврале 2026 года ОАК, S7 Group и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Речь, в том числе, идет о воздушных судах для гражданской авиации с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под нужды авиакомпании S7 Airlines. Начало поставок серийных самолетов должно стартовать с 2029 года.

В СибНИА им Чаплыгина ранее также велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Институт сделал летающий образец самолета «Байкал» — композитный биплан — в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ для всей авиационной промышленности. Ранее самолет «Байкал» планировал выпускать АО «Улан-Удэнский вертолетный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России»). СибНИА им Чаплыгина в 2019 году передал предприятию летающий образец, а также документацию на него. Серийное производство самолета планировалось запустить в 2021-2022 годах. Однако Минпромторг РФ отказался от этих планов.

Ранее редакция сообщала о том, что к 2030 году предприятия ОПК должны увеличить долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем выпуске до 50%.

Источник фото: пресс-служба ПАО Объединенная авиастроительная корпорация. 

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : производство Авиазавод Чкалова

