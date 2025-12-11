Рекламодателям

В Новосибирске задержали застройщика индивидуальных жилых домов

  • 11/12/2025, 08:00
Автор: Юлия Данилова
Компания не выполнила обязательства по строительству 65 объектов

Руководитель компании ООО «Дрим Констракшн» задержан после совещания в прокуратуре. В нем, помимо сотрудников ведомства, принимали участие три застройщика индивидуальных жилых домов.

Задержанный подозревается в мошенничестве. Как отметили в прокуратуре, «Дрим Констракшн» привлекал средства граждан для строительства ИЖС на территории Новосибирского района. На прием в прокуратуру каждый день приходят люди, которые купили дома в компании.

— Подрядчик не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет свыше 71 млн рублей, — пояснили в ведомстве.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в настоящий момент следствием установлено 12 потерпевших. Все покупатели домов ипотечники, стало известно на совещании. Кроме того, предприниматель привлекал средства граждан-инвесторов с которыми заключались инвестиционные договора. По ним людям обещались выплаты.

Сейчас счета компании арестованы, но руководитель на совещании пообещал, что дома будут достраиваться в течение 2026 года. Четыре он планирует сдать в первом квартале.

Прокурор поинтересовался откуда предприниматель будет брать деньги, с учетом того, что пойдут иски от подрядчиков и компании грозит банкротство.

— Если активы не будут разморожены планируем запустить параллельную деятельность из доходов которой будем достраивать, — сообщил руководитель компании.

Застройщика задержали около машины после выхода из здания прокуратуры. В отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Двое других подрядчиков пояснили на совещании степень строительной готовности возводимых им объектов и сроки восстановления прав граждан, вложивших денежные средства в строительство. Возведение этих домов осуществляется под надзорным сопровождением органов прокуратуры.

Напомним, в Новосибирске растет количество исков к застройщикам ИЖС со стороны обманутых покупателей частных домов. В июне у театра «Глобус» в Новосибирске состоялся согласованный митинг, на который вышли обманутые дольщики «Биш Хауз», «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». Эти компании обещали построить заказчикам индивидуальные жилые дома, но не выполнили свои обязательства. Люди остались без жилья.

По данным сервиса Контур Фокус, собственником и директором ООО «Дрим Констракшн» с января 2024 года является Роман Боборов. По решению ФНС на 11 декабря приостановлены операции по счетам компании в семи банках. Выручка компании в 2024 году составляла 377 млн рублей (в 2023 — 196 млн), чистая прибыль 101,5 млн (16 млн). О предпринимателя еще несколько компаний, которые занимаются строительством – ООО «Дримхаус», ООО «Дрим Хоко», а также ООО «Дрим Сервис», занимающейся управлением имущества. Бобров является директором АНО «Центр Содействия Патриотическому Воспитанию, Спорту и Безопасности Жизнедеятельности «Молодая Сила» и участником местного Отделения Новосибирского Регионального Общественного Военно-Патриотического Движения «Защитник» в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области появятся проекты КРТ с частными домами. 

Иллюстрация — скрин из видео прокуратуры Новосибирской области.

Рубрики : Право&Порядок Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики ИЖС


Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
