Рекламодателям

В Новосибирске ускоряется яичная инфляция

  • 11/12/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске ускоряется яичная инфляция
Бьют по кошельку и цены на полиграфические изделия и досуг

Годовая инфляция в Новосибирской области замедляется четвертый месяц подряд и в октябре составила 8,41%. Это выше, чем в целом по стране (7,71%). Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ. При этом, судя по данным Новосибирскстата, цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги сохраняют тенденцию роста к декабрю.

Цены на сыр и яйца не радуют

В сегменте продовольственных товаров в октябре на 6,51% взлетели цены на яйца. По данным Новосибирскстата, на начало ноября десяток в магазинах Новосибирска стоил в среднем 95 рублей 12 копеек. К 1 декабря цена выросла до 98 рублей 43 копеек.

Участники отраслевого рынка пояснили экспертам ГУ ЦБ, что у них повысились затраты на логистику, а также расходы на обновление поголовья и обслуживание оборудования.

— Растущие издержки компании переносили в стоимость продукции. При этом цены на яйца все еще ниже, чем в октябре прошлом года (-15,10%), — отметили аналитики банка.

В октябре в регионе ощутимо подорожали твердые, полутвердые и мягкие сыры (2,86%). Производители этой продукции также перекладывали в ее стоимость выросшие затраты на сырье, в том числе сырое молоко. Килограмм сыра в регионе на тот момент стоил 956 рублей. В октябре за неделю этот продукт подорожал сразу на 40 рублей. К 1 декабря в магазинах города его уже можно было найти по цене 974 рубля за килограмм.

Стали дороже помидоры и огурцы (+1,78%). Томаты в конце октября в среднем продавались по цене 228 рублей за килограмм (в начале декабря — 227 рублей), огурцы — 112 рублей за килограмм (156 рублей).

— Затраты тепличных хозяйств увеличились, в том числе на электроэнергию и упаковку. В целом за год цены на плодоовощную продукцию в регионе выросли на 5,4%, — констатировали эксперты Сибирского ГУ ЦБ.

В годовом разрезе в октябре больше всего взлетели цены на чай (до 1355 рублей за килограмм) и кофе — на 23,67%, на втором месте находятся рыбопродукты — 20,89%. Как ранее рассказывали редакции участники рынка, сегодня кофе свежей обжарки меньше 2000 рублей за килограмм в области найти трудно. Причем к декабрю динамика роста цена на чай и кофе продолжилась, как и прогнозировали эксперты. По данным Новосибирскстата, чай к началу декабря подорожал в среднем до 1363 рублей за килограмм.

При этом в октябре в магазинах региона подешевел сахар — до 73 рублей.

— С началом сезона переработки его производство в целом по стране выросло, что привело к увеличению предложения и на прилавках области, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

Впрочем, к 1 декабря цена на сахар вновь начала расти — до 74 рублей.

В лидерах роста — топливо и полиграфия

В списке непродовольственных товаров в лидерах роста цены — топливо. За октябрь оно подорожало на 6,89%, за год — на 17,50%. На конец октября литр бензина АИ-92 стоил 63 рубля 6 копеек за литр, АИ-95 — 67 рублей 36 копеек, АИ-98 — 83 рубля 12 копеек. Напомним, именно в октябре топливный рынок Новосибирской области серьезно лихорадило, и на некоторых АЗС исчезало топливо.

— Бензин в регионе в октябре подорожал больше, чем по России в целом. Это связано с перераспределением поставок топлива внутри страны, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

К декабрю цены на заправках области немного скорректировались: АИ-92 — 59 рублей 42 копейки, АИ-95 — 63 рубля 49 копеек, АИ-98 — 83 рубля 86 копеек.

В годовом разрезе резко взлетели цены на полиграфические издания — на 17,7%. В результате продажи детских книг в регионе снизились.  В области также сокращается количество точек по продаже книг.

При этом цены на строительные материалы, инструменты и оборудование в регионе упали больше, чем по России. В Сибирском ГУ ЦБ это связали с более ранним завершением дачного сезона в Сибири. Напомним, в сентябре погода резко испортилась, а в начале октября в городе установился временный снежный покров. Кроме того, в Новосибирске сокращаются объемы строительства и ввода жилья.

— Напряжение на рынке жилья спало — цены на товары для дома, строительства и ремонта стали расти умереннее. Компаниям сложнее перекладывать издержки на покупателей, когда спрос ослабевает, — констатирует Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

По данным Росстата, в прошлом году с января по октябрь цены на строительные материалы для ремонта выросли почти на 7%, в этом году они практически не изменились за тот же период. Это заметно по стоимости виниловых обоев, красок и керамической плитки.

Рынок мебели показывает похожую тенденцию. С января по октябрь 2025-го она подорожала не более чем на 4% — и значительно меньше, чем год назад. Умеренно выросли цены на диваны-кровати, мягкие кресла, кухонные шкафы. Подешевели наборы корпусной мебели, кухонные столы и навесные зеркала. Эксперты подтверждали Infopro54, что в 2025 году мебель в регионе дорожает медленнее, чем другие товары и услуги. Впрочем, они прогнозировали, что в 2026 году цены на нее взлетят до 30%.

Бытовая техника — телевизоры, холодильники, пылесосы — в октябре подешевела на 6–8%, в том числе из-за укрепления рубля, так как большинство таких товаров — импортные. Напомним, со следующего года за импортную технику новосибирцам придется доплачивать до 5 тысяч рублей.

—  Рынок жилья и товаров для обустройства дома показывает: когда напряжение спадает, цены растут умеренно. Чтобы такая динамика цен закрепилась во всей экономике, нужен длительный период высоких ставок по депозитам и кредитам. Это позволит снизить инфляцию до 4–5% к 2026 году и затем держать ее около 4% в дальнейшем, — комментирует Марина Асаралиева.

Сезонный фактор

Услуги в октябре подешевели за счет сезонных факторов. Например, снизились цены на зарубежные туры, в том числе в Турцию и Египет, на санаторно-оздоровительные услуги, проживание в гостиницах и отдых на Черноморском побережье России.

Например, сутки в гостинице с «одной звездой» в октябре стоили 1634 рубля на человека, «две звезды» — 1557 рублей, «три звезды» — 2611 рублей, «четыре/пять звезд» — 3931 рубль. Ночь в хостеле в Новосибирске в октябре обходилась в среднем в 1011 рублей. В декабре ценник на эти услуги почти не вырос.

В санаториях на конец октября день стоил 6019 рублей, к декабрю, судя по данным Новосибирскстата, — 6107 рублей. При этом, по данным статистики, санаторный рынок области в 2025 году, несмотря на рост выручки, теряет посетителей.

Кроме того, из-за снижения спроса со стороны иногородних студентов и завершения вступительной компании в вузы и колледжи города снизились цены на аренду квартир. Стоит также отметить, что в сентябре арендодатели «выбросили» на рынок региона много квартир, что, по мнению участников, сбило цены.

В годовом разрезе в лидерах роста цен оказались услуги организаций культуры — они подорожали на 21,15%.

Услуги, связанные с ремонтом квартир, выросли в цене на 11,7%. В банке отметили, что этот вид услуг слабее реагирует на охлаждение спроса на новое жилье. Основная причина — не хватает мастеров по ремонту квартир при высоком спросе на них.

Ранее редакция сообщала о том, что компании Новосибирской области сокращают производство и при этом повышают цены на свою продукцию. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 054

Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рост цен инфляция


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Крупный российский банк представил проект новогоднего домашнего театра
11/12/25 13:05
Бизнес Общество
Все платежи через СБП, QR-коды и «Мир» будут отслеживаться Росфинмониторингом
11/12/25 13:00
Общество Финансы
Четвертый мост в Новосибирске по прямому ходу планируют открыть до конца 2025 года
11/12/25 12:45
Город Общество
В Новосибирске ускоряется яичная инфляция
11/12/25 12:00
Общество Экономика
Экс-гендиректору «ФК «Новосибирск» Андрею Перлову изменили меру пресечения
11/12/25 11:00
Право&Порядок
Нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска
11/12/25 10:00
Общество
Стоимость отдыха в глэмпингах Новосибирска доходит до 20 000 рублей за ночь
11/12/25 9:00
Бизнес Туризм
В Новосибирске задержали застройщика индивидуальных жилых домов
11/12/25 8:00
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Новосибирскую компанию оштрафовали за использование WhatsApp*
10/12/25 18:00
Бизнес Общество
Свыше 84% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит
10/12/25 17:00
Банки Общество
В Эрмитаже открылась выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха»
10/12/25 16:25
Бизнес Культура
Бизнес Новосибирска экономит на новогодних корпоративах за счет еды и помещений
10/12/25 16:05
Бизнес Общество
Мэрия Новосибирска оспаривает законность договоров по пескобазам от 2023 года
10/12/25 15:30
Бизнес Власть
Искитим получит более 1,2 млрд рублей на котельную и теплосети
10/12/25 15:00
Власть Энергетика&ЖКХ
Тарифы на электроэнергию в Новосибирске начнут увеличивать уже в январе
10/12/25 14:00
Власть Общество
Более 16 тысяч тонн винограда завезли в Новосибирск
10/12/25 13:00
Общество
В Кировском районе Новосибирска обновляют полукилометровый участок коллектора
10/12/25 12:45
Власть
Новосибирский Минздрав будет разбираться с зарплатой медиков в Искитиме
10/12/25 12:30
Власть Медицина Общество
В Новосибирске выросли продажи альтернативного молока
10/12/25 12:05
Общество
Осенний туристический бум: россияне тратят на поездки на 30% больше
10/12/25 11:45
Финансы
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять