В Новосибирске ускоряется яичная инфляция

Годовая инфляция в Новосибирской области замедляется четвертый месяц подряд и в октябре составила 8,41%. Это выше, чем в целом по стране (7,71%). Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ. При этом, судя по данным Новосибирскстата, цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги сохраняют тенденцию роста к декабрю.

Цены на сыр и яйца не радуют

В сегменте продовольственных товаров в октябре на 6,51% взлетели цены на яйца. По данным Новосибирскстата, на начало ноября десяток в магазинах Новосибирска стоил в среднем 95 рублей 12 копеек. К 1 декабря цена выросла до 98 рублей 43 копеек.

Участники отраслевого рынка пояснили экспертам ГУ ЦБ, что у них повысились затраты на логистику, а также расходы на обновление поголовья и обслуживание оборудования.

— Растущие издержки компании переносили в стоимость продукции. При этом цены на яйца все еще ниже, чем в октябре прошлом года (-15,10%), — отметили аналитики банка.

В октябре в регионе ощутимо подорожали твердые, полутвердые и мягкие сыры (2,86%). Производители этой продукции также перекладывали в ее стоимость выросшие затраты на сырье, в том числе сырое молоко. Килограмм сыра в регионе на тот момент стоил 956 рублей. В октябре за неделю этот продукт подорожал сразу на 40 рублей. К 1 декабря в магазинах города его уже можно было найти по цене 974 рубля за килограмм.

Стали дороже помидоры и огурцы (+1,78%). Томаты в конце октября в среднем продавались по цене 228 рублей за килограмм (в начале декабря — 227 рублей), огурцы — 112 рублей за килограмм (156 рублей).

— Затраты тепличных хозяйств увеличились, в том числе на электроэнергию и упаковку. В целом за год цены на плодоовощную продукцию в регионе выросли на 5,4%, — констатировали эксперты Сибирского ГУ ЦБ.

В годовом разрезе в октябре больше всего взлетели цены на чай (до 1355 рублей за килограмм) и кофе — на 23,67%, на втором месте находятся рыбопродукты — 20,89%. Как ранее рассказывали редакции участники рынка, сегодня кофе свежей обжарки меньше 2000 рублей за килограмм в области найти трудно. Причем к декабрю динамика роста цена на чай и кофе продолжилась, как и прогнозировали эксперты. По данным Новосибирскстата, чай к началу декабря подорожал в среднем до 1363 рублей за килограмм.

При этом в октябре в магазинах региона подешевел сахар — до 73 рублей.

— С началом сезона переработки его производство в целом по стране выросло, что привело к увеличению предложения и на прилавках области, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

Впрочем, к 1 декабря цена на сахар вновь начала расти — до 74 рублей.

В лидерах роста — топливо и полиграфия

В списке непродовольственных товаров в лидерах роста цены — топливо. За октябрь оно подорожало на 6,89%, за год — на 17,50%. На конец октября литр бензина АИ-92 стоил 63 рубля 6 копеек за литр, АИ-95 — 67 рублей 36 копеек, АИ-98 — 83 рубля 12 копеек. Напомним, именно в октябре топливный рынок Новосибирской области серьезно лихорадило, и на некоторых АЗС исчезало топливо.

— Бензин в регионе в октябре подорожал больше, чем по России в целом. Это связано с перераспределением поставок топлива внутри страны, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

К декабрю цены на заправках области немного скорректировались: АИ-92 — 59 рублей 42 копейки, АИ-95 — 63 рубля 49 копеек, АИ-98 — 83 рубля 86 копеек.

В годовом разрезе резко взлетели цены на полиграфические издания — на 17,7%. В результате продажи детских книг в регионе снизились. В области также сокращается количество точек по продаже книг.

При этом цены на строительные материалы, инструменты и оборудование в регионе упали больше, чем по России. В Сибирском ГУ ЦБ это связали с более ранним завершением дачного сезона в Сибири. Напомним, в сентябре погода резко испортилась, а в начале октября в городе установился временный снежный покров. Кроме того, в Новосибирске сокращаются объемы строительства и ввода жилья.

— Напряжение на рынке жилья спало — цены на товары для дома, строительства и ремонта стали расти умереннее. Компаниям сложнее перекладывать издержки на покупателей, когда спрос ослабевает, — констатирует Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

По данным Росстата, в прошлом году с января по октябрь цены на строительные материалы для ремонта выросли почти на 7%, в этом году они практически не изменились за тот же период. Это заметно по стоимости виниловых обоев, красок и керамической плитки.

Рынок мебели показывает похожую тенденцию. С января по октябрь 2025-го она подорожала не более чем на 4% — и значительно меньше, чем год назад. Умеренно выросли цены на диваны-кровати, мягкие кресла, кухонные шкафы. Подешевели наборы корпусной мебели, кухонные столы и навесные зеркала. Эксперты подтверждали Infopro54, что в 2025 году мебель в регионе дорожает медленнее, чем другие товары и услуги. Впрочем, они прогнозировали, что в 2026 году цены на нее взлетят до 30%.

Бытовая техника — телевизоры, холодильники, пылесосы — в октябре подешевела на 6–8%, в том числе из-за укрепления рубля, так как большинство таких товаров — импортные. Напомним, со следующего года за импортную технику новосибирцам придется доплачивать до 5 тысяч рублей.

— Рынок жилья и товаров для обустройства дома показывает: когда напряжение спадает, цены растут умеренно. Чтобы такая динамика цен закрепилась во всей экономике, нужен длительный период высоких ставок по депозитам и кредитам. Это позволит снизить инфляцию до 4–5% к 2026 году и затем держать ее около 4% в дальнейшем, — комментирует Марина Асаралиева.

Сезонный фактор

Услуги в октябре подешевели за счет сезонных факторов. Например, снизились цены на зарубежные туры, в том числе в Турцию и Египет, на санаторно-оздоровительные услуги, проживание в гостиницах и отдых на Черноморском побережье России.

Например, сутки в гостинице с «одной звездой» в октябре стоили 1634 рубля на человека, «две звезды» — 1557 рублей, «три звезды» — 2611 рублей, «четыре/пять звезд» — 3931 рубль. Ночь в хостеле в Новосибирске в октябре обходилась в среднем в 1011 рублей. В декабре ценник на эти услуги почти не вырос.

В санаториях на конец октября день стоил 6019 рублей, к декабрю, судя по данным Новосибирскстата, — 6107 рублей. При этом, по данным статистики, санаторный рынок области в 2025 году, несмотря на рост выручки, теряет посетителей.

Кроме того, из-за снижения спроса со стороны иногородних студентов и завершения вступительной компании в вузы и колледжи города снизились цены на аренду квартир. Стоит также отметить, что в сентябре арендодатели «выбросили» на рынок региона много квартир, что, по мнению участников, сбило цены.

В годовом разрезе в лидерах роста цен оказались услуги организаций культуры — они подорожали на 21,15%.

Услуги, связанные с ремонтом квартир, выросли в цене на 11,7%. В банке отметили, что этот вид услуг слабее реагирует на охлаждение спроса на новое жилье. Основная причина — не хватает мастеров по ремонту квартир при высоком спросе на них.

Ранее редакция сообщала о том, что компании Новосибирской области сокращают производство и при этом повышают цены на свою продукцию.