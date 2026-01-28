Новосибирское предприятие начало выпускать компоненты для вентиляционных систем

В Новосибирске начала работу новая роботизированная линия по производству комплектующих для систем вентиляции и кондиционирования. Предприятие «Панова Тех» приступило к серийному выпуску пластинчатых перекрестноточных рекуператоров. Годовой объем производства может достигать 5 тысяч единиц продукции.

Общий объем инвестиций в проект составил 144 миллиона рублей. Значительная часть финансирования — 107 миллионов рублей — была предоставлена Фондом развития промышленности в рамках программы «Проекты развития». Эти средства направлены на приобретение современного роботизированного оборудования.

Выпускаемые теплообменные аппараты предназначены для вторичного использования тепловой энергии в инженерных системах зданий коммерческой, жилой и промышленной недвижимости.

Уровень локализации производства превышает 90%. Продукция поставляется российским производителям вентиляционного оборудования, а также в страны ЕАЭС.

Ранее редакция сообщала, что инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования.