Новосибирскому филиалу Россельхозбанка исполнилось 19 лет

За годы успешной работы в Новосибирске и области банк закрепил за собой статус современного и универсального финансового института, ориентированного на социально-экономическое развитие территории присутствия.

Россельхозбанк в Новосибирской области традиционно остается надежным партнером фермеров, предпринимателей и частных клиентов. Решение своих финансовых вопросов Новосибирскому филиалу РСХБ доверяют более 6,5 тысяч предприятий различных форм собственности и более 220 тысяч физических лиц. Инфраструктурная сеть Россельхозбанка в регионе насчитывает 23 офиса, 15 из них расположены в районах области.

На 1 января 2020 года кредитный портфель филиала составил 35 млрд рублей, в том числе корпоративный портфель – 26,6 млрд рублей, розничный – 8,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств клиентов составил 26,6 млрд рублей. Из них средства юридических лиц – 13,5 млрд рублей, средства физических лиц – 13,2 млрд рублей, в том числе средства населения во вкладах – 12 млрд рублей.

Новосибирский филиал Россельхозбанка вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие региона. Так, в настоящее время Россельхозбанк финансирует 11 крупных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции новых производственных и перерабатывающих комплексов на территории Новосибирской области. Суммарная стоимость проектов составляет более 40 млрд рублей. Всего за период деятельности филиала в экономику Новосибирской области инвестировано 208 млрд рублей.

На территории региона РСХБ является основным участником государственной программы льготного кредитования АПК (Постановление Правительства РФ №1528), а с января 2020 года выступил флагманом государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», предоставив возможность жителям сельских территорий оформить кредит на строительство или покупку жилья по льготной ставке до 3% годовых.

Одним из приоритетов деятельности Россельхозбанка является финансирование сезонных работ: доля банка на региональном рынке стабильно составляет 90%. В 2019 году Новосибирским филиалом на эти цели было направлено 6,7 млрд рублей, что на 1,9 млн рублей или на 38% больше уровня 2018 года.

— Вот уже почти 20 лет мы развиваемся в интересах наших клиентов и не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы продолжим содействовать развитию экспортного потенциала аграриев, реализации крупных инвестиционных проектов в регионе, поддерживать малый и средний бизнес. Для розничных клиентов мы рады оставаться удобным и технологичным банком на каждый день, предлагая конкурентоспособные условия кредитования и размещения свободных средств, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Фото предоставлено пресс-службой банка





