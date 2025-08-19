Объем рынка платных услуг в Новосибирске вырос до 180 млрд рублей

Предприятия, работающие на рынке услуг Новосибирской области, за 6 месяцев 2025 года оказали услуг населению на 180 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рынок вырос незначительно — всего на 4,3%, констатирует Новосибирскстат. В среднем новосибирец направил на оплату услуг за полгода почти 65 тысяч рублей.

Больше всего заработали компании, оказывающие услуги ЖКХ — 30,6 млрд. В расчете на душу населения, новосибирец в среднем заплатил коммунальщикам 11 тысяч рублей за 6 месяцев. Напомним, в июле в регионе в очередной раз выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом приставы через суд получили долги новосибирцев за ЖКХ на 560 млн рублей.

На втором месте организации, оказывающие бытовые услуги — 25,8 млрд, а в среднем на человека расходы на эти услуги составили 9,2 тысячи рублей. Напомним, по данным рекрутинговых компаний, в Новосибирске услуги визажиста оказались самыми дорогими в Сибири.

На третьем месте медицинские услуги. Здесь совокупные затраты новосибирцев составили 23,3 млрд, 8,3 тысячи рублей на человека. Напомним, по итогам 2024 года объем рынка платных медицинских услуг, оказанных в Новосибирской области, увеличился на 17% по сравнению с 2023 годом и составил 40,9 млрд рублей, по этому показателю Новосибирская область удерживает седьмое место среди регионов России.

В топ-5 также вошли транспортные услуги. Работающие в этом сегменте организации получили за них 20,2 млрд рублей. В среднем расходы на человека составили 7,2 тысячи. Напомним, тарифы на проезд в транспорте области поднялись в конце 2024 года.

Замыкают топ компании, оказывающие телекоммуникационные услуги — 18 млрд, 6,4 тысячи рублей на душу населения.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году оборот только в розничной торговле в Новосибирской области составил более триллиона рублей. Это на 10,5% больше (в сопоставимых ценах) уровня предыдущего года.