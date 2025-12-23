Рекламодателям

На маршруты выходит 84% троллейбусов Новосибирска

  • 23/12/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
На маршруты выходит 85% троллейбусов Новосибирска
В мэрии прокомментировали последствия увольнения трудовых мигрантов из муниципального автопарка

Из-за прекращения трудовых отношений муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт» с водителями троллейбусов, работающих по патенту, 18.12.2025 фактический выпуск подвижного состава на линию составил 84 % от плановых показателей. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в департаменте транспорта города. Эти данные актуальны и на сегодняшней день, уточнили в ведомстве.

Между тем в соцсетях 18 декабря горожане делились наблюдениями о том, что на некоторых маршрутах количество троллейбусов существенно сократилось. Недовыпуск по Левобережному троллейбусному депо, якобы, составил 25 машины. Горожане жаловались на дефицит машин на 24, 7 и 2 маршрутах. В группе «Новосибирский трамвай» подписчики сообщали, что на маршруте №24 ранее работали одни мигранты.

— Теперь, наконец-то должно прийти понимание что на мигрантах предприятие работать не может. Водитель — человек, нужно его интересы тоже соблюдать. Теперь можно поговорить про нормальные условия труда: туалеты, пункты питания и заканчивать езду на неисправных машинах, в две смены подряд и без выходных. Если меры примут —коллективы восстановятся из ранее ушедших, — пишет Ольга А.

Один из комментаторов Вячеслав М. ответил на слова про работу в две смены.

— Так всю жизнь работает Ленинка (и не в таком масштабе другие депо), за счёт мигрантов, именно поэтому плюс\минус расписания закрывала, а теперь вот так вот, — написал Вячеслав.

Напомним, тему переработки водителей общественного транспорта в Новосибирске в декабре 2023 года поднимала экс-депутат горсовета Светлана Каверзина* (*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — Ред.). По ее словам, к ней на прием приходили женщины-водители троллейбусов, которые жаловались на увольнение и сообщали, что якобы в «ГЭТ» «готовы набирать мигрантов, с которыми работать проще».

— Например, троллейбус 4069 — один и тот же водитель за рулем с 5:16 до 0:06. На износ. 19 часов подряд. Некем заменить? Да было бы, только брать на работу не хотят, — писала в своем телеграм-канале Каверзина*.

Напомним, с 18 декабря «ГЭТ» обязали уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. Судя по информации, озвученной на комиссии в горсовете Новосибирска, по патентам на троллейбусах на тот момент работал 91 водитель.

По состоянию на 27 ноября в штате МКП «Горэлектротранспорт» ( «ГЭТ») работали 467 водителей троллейбуса. Вакантных ставок было около 30%. Инвентарный парк троллейбусов составляет 305 единиц.

В муниципалитете сообщали, что ведут поиск новых водителей троллейбусов в 17 городах России.

Ранее редакция сообщала о том, что у коммерческих перевозчиков Новосибирска до 40% водителей — трудовые мигранты

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 393

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт Мигранты


0
0

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
