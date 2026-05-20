Победительницей международного забега на Эльбрус стала жительница Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

По ее словам, сибирский климат помогает вырабатывать выносливость

Новосибирская спортсменка Елена Меньшикова стала победительницей международного забега на Эльбрус в 2026 году. 40-летняя сибирячка заняла первое место в скоростном восхождении после успешного прохождения квалификации «вертикальный километр».

Елена работает тренером в клубе «ЯБегу» и занимается лёгкой атлетикой с детства. После рождения двоих детей она на несколько лет сократила собственные тренировки, однако в 2017 году вернулась в большой спорт, начав готовить спортсменов к этапу Кубка России по скайраннингу.

Из-за отсутствия гор в Новосибирске спортсменке приходится адаптировать подготовку: тренироваться на лестницах, беговых дорожках с уклоном и кардиотренажёрах. По словам Меньшиковой, важную роль играет и сибирский климат, который помогает вырабатывать выносливость.

Перед стартом на Эльбрусе спортсменка прошла двухнедельную акклиматизацию в горах. Как призналась Елена, главной целью было уложиться в контрольное время, поэтому сообщение судей о победе стало для неё неожиданностью, пишет Горсайт.

В ближайших планах сибирячки — поездка на Камчатку и участие в новых горных стартах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

В Новосибирске при поддержке ПСБ прошел Международный полумарафон «ЗаБег.РФ»

24 мая при поддержке ПСБ в Новосибирске состоялся IX Международный полумарафон «ЗаБег.РФ». В спортивном состязании приняли участие около 4 000 горожан, в том числе сотрудники Сибирского филиала ПСБ и члены их семей.

В Новосибирске трасса забега пролегла в локациях рядом с ледовым дворцом спорта «Сибирь-Арена». В зависимости от уровня подготовки новосибирские спортсмены-любители могли преодолеть одну из трех дистанций на выбор - 5, 10 или 21,1 км. Для детей и подростков была организована отдельная трасса протяженностью 1 км. Самые быстрые атлеты были отмечены призами.

На время проведения фестиваля бега изменяется схемы движения общественного транспорта в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В связи с проведением Сибирского фестиваля бега внесены изменения в схемы движения общественного транспорта.

14 сентября с 8:00 до 19:00 временно ограничено движение автомобилей на участках: Красный проспект от Каинской улицы до Гоголя; улица Орджоникидзе от Советской улицы до Мичурина; Октябрьская магистраль от Красного проспекта до Серебренниковской улицы.

Забег на собачьих упряжках прошел под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В рабочем поселке Кольцово прошел забег на собачьих упряжках. Об этом сообщает группа «Рождественский заезд-2024».

В гонке участвовало около 100 собак.

