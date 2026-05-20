Победительницей международного забега на Эльбрус стала жительница Новосибирска

Новосибирская спортсменка Елена Меньшикова стала победительницей международного забега на Эльбрус в 2026 году. 40-летняя сибирячка заняла первое место в скоростном восхождении после успешного прохождения квалификации «вертикальный километр».

Елена работает тренером в клубе «ЯБегу» и занимается лёгкой атлетикой с детства. После рождения двоих детей она на несколько лет сократила собственные тренировки, однако в 2017 году вернулась в большой спорт, начав готовить спортсменов к этапу Кубка России по скайраннингу.

Из-за отсутствия гор в Новосибирске спортсменке приходится адаптировать подготовку: тренироваться на лестницах, беговых дорожках с уклоном и кардиотренажёрах. По словам Меньшиковой, важную роль играет и сибирский климат, который помогает вырабатывать выносливость.

Перед стартом на Эльбрусе спортсменка прошла двухнедельную акклиматизацию в горах. Как призналась Елена, главной целью было уложиться в контрольное время, поэтому сообщение судей о победе стало для неё неожиданностью, пишет Горсайт.

В ближайших планах сибирячки — поездка на Камчатку и участие в новых горных стартах.

